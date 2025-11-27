लाइफस्टाइल

तुमची 'फॅशन' युनिक कशी कराल? अभिनेत्री स्मिता शेवाळेच्या स्टायलिश दिसण्यासाठी 4 'गोल्डन' टिप्स!

Unique Fashion and Career : फॅशन म्हणजे केवळ बाह्य सौंदर्य नाही, युनिक दिसण्यासाठी शरीररचना, योग्य रंगसंगती आणि दर्जेदार फॅब्रिक कसे निवडावे? या सर्वांबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
Unique Fashion and Career

Unique Fashion and Career

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

स्मिता शेवाळे

फॅशन इंडस्ट्री, मॉडेलिंग, अभिनय क्षेत्रामध्ये ग्लॅमर दिसत असलं, त्यात कलात्मकता वाटत असली तरी ते तितकंच अवघडही आहे. वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी मी पाहुणी म्हणून जाते, तेव्हा आम्हालाही या क्षेत्रात यायचंय तर काय करायला हवे? असा प्रश्न विचारला जातो. सगळ्यात आधी तुम्हाला हे क्षेत्र कळणं गरजेचं आहे. त्याबद्दल तयारी असण गरजेचं आहे.

Loading content, please wait...
Life
Actor
trolled
Fashion Designing
Success story
Fashion accessories

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com