तुमची 'फॅशन' युनिक कशी कराल? अभिनेत्री स्मिता शेवाळेच्या स्टायलिश दिसण्यासाठी 4 'गोल्डन' टिप्स!

स्मिता शेवाळे फॅशन इंडस्ट्री, मॉडेलिंग, अभिनय क्षेत्रामध्ये ग्लॅमर दिसत असलं, त्यात कलात्मकता वाटत असली तरी ते तितकंच अवघडही आहे. वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी मी पाहुणी म्हणून जाते, तेव्हा आम्हालाही या क्षेत्रात यायचंय तर काय करायला हवे? असा प्रश्न विचारला जातो. सगळ्यात आधी तुम्हाला हे क्षेत्र कळणं गरजेचं आहे. त्याबद्दल तयारी असण गरजेचं आहे..आपण हेतूपूर्वक एखादी गोष्टी करताना त्याच्या सर्व बाजू समजून घेणं गरजेचे असतं. त्यामुळे त्या समजून घ्या. अभिनय आणि मॉडेलिंग ही क्षेत्रे भिन्न आहेत. तिथल्या गरजा, काम करण्याची पद्धत, कलात्मकता वगैरे सर्व काही भिन्न आहे. केवळ छान दिसणं, उत्तम राहायला आवडतं किंवा कपड्यांबद्दल जाण आहे म्हणून अभिनय क्षेत्रात येणं हे योग्य नाही. 'फिटनेस'ची आवड आहे किंवा आपली शरीरयष्टी उत्तम आहे, आपल्याला सर्व प्रकारचे कपडे छान दिसू शकतात, म्हणून अभिनय क्षेत्रात येण्याची गरज नसते. या सगळ्या गोष्टी 'मॉडेलिंग'मध्ये जास्त गरजेच्या असतात. त्यासाठीही अभ्यास करावा लागतो, मेहनत घ्यावी लागते..महत्त्वाचा फरकअभिनय क्षेत्रात शरीरयष्टी योग्य दिसणं यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे तुमचा वाणीवरचा अभ्यास, वाचन, अभिनयगुण ! या सर्व गोष्टी परस्परभिन्न आहेत हे आधी समजून घेणे गरजेचे आहे. फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे करिअर घडू शकतात. मॉडेल म्हणून करियर करण हेही उत्तम आहे. .मॉडेलिंग आणि फॅशन यांचा परस्पर संबंध येतो. 'फॅशन डिजायनर 'ला उत्तम 'मॉडेल'ची आवश्यकता असते. फॅशन म्हणजे केवळ बाह्य सौंदर्य नाही, तर आतून येणारा आत्मविश्वास, मेहनत, शिस्त आणि स्वतःची ओळख घडवण्याचा प्रवास ! प्रतिभा, व्यक्तिमत्त्व, वर्क एथिक्स आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन जास्त महत्त्वाचा असतो. .कुठल्याही क्षेत्रात मेहनत, सातत्य आणि त्याग आवश्यक आहेच, परंतु सोशल प्रेशर, तुलना, ट्रोलिंग ह्या गोष्टींना 'फॅशन इंडस्ट्री'ला सामान्यपणे तोंड द्यावं लागतं. त्यामुळे ती तयारीही ठेवावी. कॅमेऱ्यावर दिसणारी परिपूर्णता ही बाह्य बाजू आहे. त्यामागे संघर्ष, समर्पण आणि प्रत्येक दिवशी स्वतःला सिद्ध करण्याची तयारी असायला हवी. पुन्हा नव्याने निर्माण करत राहणं हे जमायला हवं..'फॅशन' म्हणजे काय ?'फॅशन' म्हणजे फक्त कपडे का? तर नाही! सर्जनशीलता, मानसशास्त्र, संस्कृती, ट्रेंड्स, मार्केटिंग, संशोधन, मानवी भावना, व्यक्तिमत्त्वाचा विचार या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास फॅशनमध्ये करणं अपेक्षित असतं. आपले कपडे ही एक प्रकारची आपली अभिव्यक्तीच आहे. .कुठल्या कार्यक्रमाला कुठले कपडे घालावेत? त्यासाठी मेकअप किती करावा? कुठला रंग निवडावा ? याचा शास्त्रानुरूप अभ्यास केला जातो. व्यक्तिमत्वानुरूप 'स्टायलिंग' केलं जातं. यात सर्जनशीलतेला भरपूर वाव आहे. अभिनयासाठी कित्येक गोष्टी या वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकता येतात, तसंच 'फॅशन इंडस्ट्री'मध्येसुद्धा नाव कमावण्यासाठी वेगवेगळे कोर्स केले जातात. त्यामुळे अभिनय क्षेत्र आणि फॅशन क्षेत्र याचा वेगवेगळा विचार व्हायला हवा..महत्त्वपूर्ण टिप्स१ तुमच्या शरीररचनेला सूट होणारे कपडे निवडायेणारा 'ट्रेंड' सर्वांसाठी असतोच असे नाही. आपला 'बॉडी शेप' ओळखा आणि त्याच्या सौंदर्याला अधोरेखित करणारे 'आउटफिट' निवडा.२ रंगसंगती योग्य ठेवाभडक रंगांपेक्षा संतुलित आणि एकमेकांना पूरक रंग जास्त 'एलिगंट' दिसतात. उदा. पांढरा + बेज, ब्लॅक वाइन कलर, नेव्ही ब्लू + गोल्ड..Winter Fashion: हिवाळ्यात 'कम्फर्ट' आणि 'स्टायलिश' राहायचंय? मग स्मिता शेवाळेच्या खास टिप्स फॉलो करा!.३ कमीत कमी, पण दर्जेदार अॅक्सेसरीज वापराजास्त अॅक्सेसरीजमुळे आपला लूक गोंधळलेला दिसतो. स्टेटमेंट ईअरिंग /एलिगंट वॉच/नेकपीस अशा ठरावीक गोष्टी वापरा.४'फॅब्रिक'ला ला प्राधान्य द्या महाग'बँड्स'पेक्षा चांगला फिट आणि मऊ, आरामदायी फॅब्रिक जास्त प्रीमियम दि सतो आणि तुमचा आत्मविश्वास वाढवतो.५ व्यक्तिमत्वाशी जुळणारी 'स्टाइल'फॅशन म्हणजे दुसऱ्याला कॉपी करणे नाही, तर स्वतःची ओळख निर्माण करणे आहे तमची स्टाइल 'यनिक' आणि 'कम्फर्टेबल' ठेवा