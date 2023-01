Banana Store : दोन दिवसात केळी खराब होतात? असं स्टोअर करा की आठवडाभर चालेल

Banana Store : अनेकदा आपण मार्केटमधून डझनभर केळी घेऊन येतो मात्र ही केळी जास्त दिवस टिकत नाही आणि दोन दिवसातच फेकावी लागतात. अशावेळी केळी घ्यावी की नाही, हा प्रश्न पडतो. कोणत्याही ऋतूमध्ये आपण केळी ही आवडीने खातो. अशावेळी केळी जास्तीत जास्त दिवस कशी स्टोअर करता येईल, याचा विचार आपण करत असतो.

आज आपण केळी जास्त दिवस टिकवण्याच्या ट्रिक्स जाणून घेणार आहोत. या ट्रिक्सचा वापर कराल तर आठवडाभर तरी केळी टिकेल. (how to store banana for long days try these tricks )

प्लास्टिक किंवा कागदामध्ये गुंडाळल्याने केळी जास्त दिवस टिकतात.

याशिवाय अॅल्युमिनियम फॉइलमध्येही गुंडाळल्यानंतर केळी लवकर खराब होत नाही.

व्हिटॅमिन सी टॅब्लेट जर पाण्यात विरघळवून त्यात केळी भिजवली तर केळी खराब होणार नाही.

