प्रश्न : माझ्या लग्नाला ८ महिने झाले आहेत. मी, माझे आई-वडील आणि पत्नी एकत्र राहतो. पत्नीचा शालेय जीवनापासूनचा एक मित्र वारंवार आमच्या घरी येतो. दोघे एकमेकांशी मोकळेपणाने अरे-तुरे करून बोलतात. मी घरी नसतानाही तो आमच्या घरी येऊन, अगदी बेडरूममध्ये बसून तिच्याशी गप्पा मारतो. हे वागणे मला व आई-वडिलांना आवडत नाही. मी पत्नीला याबाबत समजावण्याचा प्रयत्न केला; पण तिने मला संशयी ठरवले. ती म्हणते, की लग्न झाले म्हणून ती तिचे मित्र-मैत्रिणी सोडणार नाही. लग्नानंतर तिने या मैत्रीला काही मर्यादा घालाव्यात असे मला वाटते. मी काय करू?.उत्तर : लग्नानंतर पती-पत्नीच्या आयुष्यात अनेक बदल होतात. मात्र याचा अर्थ लग्नापूर्वीची मैत्री वा इतर नाती संपवावीत असा होत नाही. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची मैत्री, सामाजिक वर्तुळ आणि वैयक्तिक अवकाश जपण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे पत्नीने तिचा जुना मित्र सोडावा, अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही. त्याच वेळी, वैवाहिक नात्यात जोडीदाराच्या भावना आणि अस्वस्थताही समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला पत्नीच्या मैत्रीवर आक्षेप आहे की त्या मैत्रीतील काही विशिष्ट वागण्यावर, हे आधी स्वतः स्पष्ट करा. मित्राचे वारंवार घरी येणे, तुमच्या अनुपस्थितीत बेडरूममध्ये बसून गप्पा मारणे किंवा त्यांच्यातील मोकळेपणाची पद्धत, यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटत असेल, तर ती भावना व्यक्त करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. मात्र, केवळ अरे-तुरे बोलण्यावरून किंवा जुन्या मैत्रीवरून त्यांच्या नात्याबद्दल संशय घेणेही योग्य ठरणार नाही. तुमच्या आई-वडिलांना हे वागणे आवडत नसले, तरी अंतिम निर्णय तुम्हा दोघांनी परस्पर समजुतीने घ्यायला हवा..पत्नीशी बोलताना तिच्या मित्रावर टीका करण्याऐवजी, त्या परिस्थितीमुळे तुम्हाला नेमके काय वाटते हे शांतपणे सांगा. उदाहरणार्थ- मित्र घरी येण्यास तुमचा विरोध नाही; पण बेडरूम ही दोघांची खासगी जागा असल्याने तिचा वापर कसा असावा, याबाबत तुम्हा दोघांचे एकमत असावे, असे तुम्ही मांडू शकता. त्याचप्रमाणे पत्नीनेही तुमच्या भावना लगेच संशय म्हणून नाकारण्याऐवजी त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. तिच्या दृष्टीने ही अनेक वर्षांची निरागस मैत्री असेल, तर तिची बाजूही तुम्ही ऐकून घेतली पाहिजे..मैत्री जपत असताना वैवाहिक नात्यातील विश्वास आणि जोडीदाराचा आदरही जपता आला पाहिजे. यासाठी कोणतेही नियम एकमेकांवर लादण्याऐवजी, दोघांनाही मान्य असतील अशा मर्यादा आणि अपेक्षा परस्पर संमतीने ठरवा. वैवाहिक नात्यात विश्वास म्हणजे एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणे नव्हे, तर एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करताना आपल्या वागण्यामुळे जोडीदाराला काय वाटेल, याची जाणीव ठेवणे होय.नात्यात संशयाऐवजी विश्वास आणि आग्रहाऐवजी संवाद असेल, तर दोघांनाही स्वीकारार्ह असा मार्ग नक्कीच मिळू शकतो..प्रश्न : आमच्या लग्नाला ४ वर्षे झाली असून आम्हाला १ वर्षाची मुलगी आहे. माझ्या पतीची एक जवळची मैत्रीण आहे. तो माझ्याशी ज्या गोष्टी मोकळेपणाने बोलत नाही, त्या तिच्याशी बोलतो. तो अस्वस्थ किंवा चिंतेत असला, तर मी स्वतः त्याला त्या मैत्रिणीला भेटून येण्यास सांगते. तिला भेटल्यानंतर तो अधिक मोकळा होतो व माझ्याशीही चांगले वागतो. त्यांची मैत्री प्लेटॉनिक आहे असेच मला वाटते व मी तिचा स्वीकार केला आहे. आमचे पती-पत्नी म्हणून नाते चांगले आहे. मात्र माझ्या मैत्रिणी आणि आईला ही भूमिका पटत नाही. त्या मला सतत सावध राहायला सांगतात. भविष्यात या मैत्रिणीचा आमच्या संसारातील हस्तक्षेप वाढेल व संसार मोडेल, असे म्हणतात. त्यामुळे मी संभ्रमात पडले आहे. माझे विचार प्रगल्भ आहेत की मी काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करते आहे?.उत्तर : तुमची भूमिका निश्चितच समंजस आणि प्रगल्भ विचारांची आहे. पतीच्या मैत्रीचा स्वीकार करणे, त्याच्या भावनिक गरजा समजून घेणे, त्याच्या आनंदात आनंद मानणे, यासाठी मनाचा मोठेपणा व नात्यावरील विश्वास आवश्यक असतो. पती-पत्नीचे नाते म्हणजे एकमेकांपुरतेच मर्यादित राहणे नव्हे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचे मित्रमैत्रिणी आणि भावनिक आधार असू शकतो. त्यामुळे केवळ पतीची एखादी जवळची मैत्रीण आहे एवढ्या कारणाने असुरक्षित वाटून घेण्याची गरज नाही.तुमच्या आईला व मैत्रिणींना तुमची काळजी वाटते, हेही समजू शकते. पण त्यांच्या मनातील भीती म्हणजे तुमच्या संसाराचे भविष्य नव्हे. इतरांच्या अनुभवांवरून वा कल्पनांवरून आपल्या नात्याचे मूल्यमापन करू नका. तुमच्या पतीचे तुमच्याशी असलेले वागणे, तुमच्यातील विश्वास, परस्पर आदर आणि वैवाहिक नात्यातील समाधान यांचा विचार करा..अर्थात, या मैत्रीमुळे तुमच्या वैवाहिक आयुष्यातील गोपनीयता, तुमचे स्थान किंवा परस्पर विश्वासाला बाधा पोहोचत नाही ना, याबाबत दोघांनीही सजग राहणे आवश्यक आहे.प्रत्येक नात्याचे गणित वेगळे असते. इतरांच्या अपेक्षांनुसार आपल्या संसाराचे मोजमाप करू नका. तुमच्या नात्यात विश्वास व समाधान असेल, तर केवळ लोक काय म्हणतील, या भीतीने स्वतःच्या विचारांवर शंका घेऊ नका. इतरांचे ऐका, पण आपल्या नात्याचा निर्णय स्वतःच्या अनुभवांवर आणि वास्तवावर घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.