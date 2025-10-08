Indian Air Force Day 2025: किती शक्तीशाली आहे भारतीय वायुसेना, 'या' दहा मुद्द्यांद्वारे जाणून घ्या

भारतीय हवाई दल दिन 8 ऑक्टोबरला साजरा केला जातो. यंदा ९३ वा स्थापना दिन साजरा केला जात आहे. भारतीय हवाई दल हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे मोठे हवाई दल आहे. दरवर्षी 8 ऑक्टोबर रोजी भारतीय हवाई दल त्यांच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ भारतीय हवाई दल दिन साजरा करते. या वर्षी 93 वा स्थापना दिन सोहळा गाझियाबाद येथील हिंडन हवाई दल स्टेशनवर आयोजित केला जात आहे. मुख्य परेड देखील तेथेच पार पडली आहे. शूर हवाई दलाचे अधिकारी त्यांच्या अद्भुत कलाकुसरीचे प्रदर्शन देखील करतील. भारतीय हवाई दल (IAF) हे जगातील सर्वात शक्तिशाली हवाई दलांपैकी एक आहे. ते केवळ भारताच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावत नाही तर त्याबद्दलच्या अनेक अज्ञात तथ्यांमधून त्याचा गौरवशाली इतिहास, विशेष कामगिरी आणि अद्वितीय गुण दिसतात..स्थापना भारतीय हवाई दलाची स्थापना 8 ऑक्टोबर 1932 रोजी ब्रिटिश राजवटीत सहाय्यक दल म्हणून झाली. सुरुवातीला ते रॉयल इंडियन एअर फोर्स म्हणून ओळखले जात असे.जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे हवाई दल भारतीय हवाई दल हे कर्मचारी आणि विमानांच्या संख्येच्या बाबतीत जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे हवाई दल आहे. त्यांच्याकडे 1700 हून अधिक विमाने आहेत आणि अंदाजे 140000 कर्मचारी कार्यरत आहेत.युद्धांमध्ये भूमिकाभारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानसोबतच्या चार युद्धांमध्ये (1947, 1965, 1971आणि 1999) आणि चीनसोबतच्या एका युद्धात (1962) भाग घेतला आहे..जगातील सर्वात उंच हवाई पट्टीभारतातील लडाखमधील दौलत बेग ओल्डी येथे आहे. ही हवाई पट्टी समुद्रसपाटीपासून सुमारे 16,614 फूट उंचीवर आहे. ही हवाई पट्टी भारतीय हवाई दलासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे.आधुनिक फायटर जेट आणि विमानेभारतीय हवाई दलाकडे अत्याधुनिक विमाने आणि तंत्रज्ञान आहे. ज्यात सुखोई-30 एमकेआय, मिराज-2000आणि तेजस सारखी लढाऊ विमाने समाविष्ट आहेत.ब्रीदवाक्यभारतीय हवाई दलाचे ब्रीदवाक्य आहे "नभः स्पृश्यम् दीप्तम्". हे वाक्य भगवद्गीतेच्या अकराव्या अध्यायातून घेतले आहे..Natural Cough Relief for Children: धोकादायक कफ सिरप नकोच..! लहान मुलांना खोकला झाल्यावर 'हा' रामबाण उपाय करा.भारतीय हवाई दलाच्या प्रमुख ऑपरेशन्सऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन पूमलाई, ऑपरेशन बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूर यांचा समावेश आहे. ऑपरेशन सफेद सागर 1999च्या कारगिल युद्धादरम्यान चालवण्यात आले होते.भारतीय हवाई दलाची महिला शाखाभारतीय हवाई दलाच्या महिला शाखेत अनेक धाडसी आणि अनुभवी अधिकारी आहेत. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. फायटर कंट्रोलर असलेल्या विंग कमांडर निकिता पांडे देखील ऑपरेशन बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी होत्या.मानवतावादी मदतीमध्ये आघाडीवरभारतीय हवाई दल हे मानवीय मदतीसाठी वचनबद्धतेसाठी ओळखले जाते. नैसर्गिक आपत्तींदरम्यान महत्त्वपूर्ण बचाव कार्ये हाती घेतली आहेत..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.