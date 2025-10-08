लाइफस्टाइल

Indian Air Force Day 2025: किती शक्तीशाली आहे भारतीय वायुसेना, 'या' दहा मुद्द्यांद्वारे जाणून घ्या

दरवर्षी ८ ऑक्टोबरला भारतीय हवाई दल दिन साजरा केला जातो. हा दिवस भारतीय हवाई दलाच्या स्थापनेचे स्मरण करतो आणि देशासाठी परम बलिदान देणाऱ्या सैनिकांचा सन्मान करतो. यंदा ९३ वा भारतीय हवाई दल दिन गाझियाबादमधील हिंडन हवाई दल स्टेशनवर आयोजित करण्यात आला आहे. भारतीय हवाई दल जगातील सर्वात शक्तीशाली हवीई दलांपैकी एक आहे.
भारतीय हवाई दल दिन 8 ऑक्टोबरला साजरा केला जातो. यंदा ९३ वा स्थापना दिन साजरा केला जात आहे. भारतीय हवाई दल हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे मोठे हवाई दल आहे.

दरवर्षी 8 ऑक्टोबर रोजी भारतीय हवाई दल त्यांच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ भारतीय हवाई दल दिन साजरा करते. या वर्षी 93 वा स्थापना दिन सोहळा गाझियाबाद येथील हिंडन हवाई दल स्टेशनवर आयोजित केला जात आहे. मुख्य परेड देखील तेथेच पार पडली आहे. शूर हवाई दलाचे अधिकारी त्यांच्या अद्भुत कलाकुसरीचे प्रदर्शन देखील करतील. भारतीय हवाई दल (IAF) हे जगातील सर्वात शक्तिशाली हवाई दलांपैकी एक आहे. ते केवळ भारताच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावत नाही तर त्याबद्दलच्या अनेक अज्ञात तथ्यांमधून त्याचा गौरवशाली इतिहास, विशेष कामगिरी आणि अद्वितीय गुण दिसतात.

