Indian Constitution Day 2025: भारतीय संविधानातील सर्वात शक्तिशाली कलम कोणते? जाणून घ्या सविस्तर

Indian Constitution Day 2025: जर आपण संविधानाकडे संवैधानिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर आजचा दिवस देशासाठी खूप महत्वाचा आहे. संविधान दिन 26 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो, कारण 2 वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवसांनी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान पूर्ण झाले. संविधानात वेगवेगळे महत्त्व असलेले अनेक कलमे आहेत. तसेच एका कलमाला भारतीय संविधानातील सर्वात शक्तिशाली कलम मानले जाते. यादिनानमित्त जाणून घेऊया. .कलम 368 हे कलम शक्तिशाली कलमांपैकी एक आहे. हा कलम संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार देतो. तसेच त्याचे अधिकार निरपेक्ष नाहीत, कारण 1973 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांताअंतर्गत संसदीय सुधारणा करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा लादल्या होत्या..सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या मर्यादा 1973 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक केशवानंद भारती निकालाने मूलभूत संरचना सिद्धांत सादर केला, जो संसदीय शक्ती मर्यादित करतो. संसद बहुतेक कायदे दुरुस्त करू शकते, परंतु ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करू शकत नाही. ज्यामध्ये कायद्याचे राज्य, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यवाद आणि न्यायिक स्वातंत्र्य यासारख्या तत्त्वांचा समावेश आहे. संविधान दुरुस्तीसाठी कलम 368 आवश्यक असले तरी, इतर अनेक कलमांचेही महत्त्वपूर्ण परिणाम आहेत..कलम 32हे संविधानाचे हृदय आणि आत्मा आहेराज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांनी संविधानाचे हृदय आणि आत्मा म्हणून वर्णन केलेले, कलम 32 नागरिकांना मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देते.कलम 21हा जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार या कलमाचा न्यायालयांनी व्यापक अर्थ लावून सन्मान, गोपनीयता, आरोग्य, पर्यावरण आणि उपजीविकेचे अधिकार समाविष्ट केले आहेत.कलम 365राष्ट्रपती राजवटहा एक शक्तिशाली कायदा आहे, जो संवैधानिक बिघाडाच्या वेळी केंद्राला राज्य सरकारचे नियंत्रण घेण्याची परवानगी देतो.संविधान दिनाचे महत्वसंविधान दिन हा 1949 मध्ये संविधान स्वीकारल्याचा आणि लोकशाहीप्रती भारताच्या वचनबद्धतेचा उत्सव साजरा करतो. कलम 368 सारख्या विशिष्ट तरतुदी समजून घेतल्याने नागरिकांना भारताच्या लोकशाही रचनेचे रक्षण करणाऱ्या लवचिकता आणि संवैधानिक सुरक्षा उपायांमधील संतुलन समजण्यास मदत होते.दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय संविधान स्वीकारल्याच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. या दिवशी देशभरातील सरकारी विभाग आणि शाळांमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान सभेने भारतीय संविधान औपचारिकपणे स्वीकारले. ते 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आलं. देशातील कायद्याच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान स्वीकारल्याचा वर्धापन दिन म्हणून साजरा करण्याची कल्पना सुचली.