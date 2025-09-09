Pani Puri’s Unique Names by State: पदार्थ एक पण नावे अनेक..! देशभरात पाणीपुरीला वेगवेगळी नावे, बंगालमध्ये पुचका तर राजस्थानात...

Indian street food names by state: भारत हा अनेक वेगवेगळ्या संस्कृती, चालीरीती आणि पाककृतींचा माहेरघर आहे. तुम्ही कुठे जाता त्यानुसार एकाच पदार्थाला अनेक नावे, चव आणि विविधता असू शकते हेच या देशाचे वेगळेपण आहे. प्रत्येक राज्यातून लोकप्रिय पदार्थांना एक अनोखा ट्विस्ट मिळतो, ज्यामुळे ते तितकेच प्रिय बनतात. लाखो लोकांची आवडती अशीच एक डिश म्हणजे पाणीपुरी, जी ताजी, मसालेदार आणि तिखट असते. .मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, जरी पाणीपुरी भारतात सर्वत्र सारखीच दिसते आणि बनवली जाते, तरी त्याची नावे वेगवेगळी आहेत. चला तर मग, तोंडाला पाणी आणणाऱ्या या स्ट्रीट फूडला, पाणीपुरी, भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कोणत्या नावाने ओळखले जाते हे जाणून घेऊया. .(Golgappe)गोलगप्पादिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या काही भागात याला गोलगप्पा म्हणतात. हे नाव त्याच्या गोल आकारावरून आणि एकाच वेळी खाण्याच्या पद्धतीवरून आले आहे..(Gupchup) गुपचुप – ओडिशा, झारखंड आणि छत्तीसगडओडिशा आणि त्याच्या शेजारील राज्यांमध्ये, या पदार्थाला गुपचुप म्हणून ओळखले जाते. लोक म्हणतात की हे नाव खाताना येणाऱ्या आवाजावरून पडले आहे..(Puchka) पुचका - पश्चिम बंगाल आणि बिहारबंगाल, बिहार आणि अगदी आसामच्या काही भागात, याला पुचका म्हणून ओळखले जाते. येथे, भरणे बहुतेक मसालेदार मॅश केलेले बटाटे असते ज्याची चव तिखट असते जी ते इतरांपेक्षा वेगळे बनवते..पाणीपुरीमुंबई, पुणे आणि गुजरातमध्ये, पाणीपुरी हे प्रसिद्ध नाव आहे. हे सर्वात सामान्य नावांपैकी एक आहे, जे संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणात ओळखले जाते..पकोडी – गुजरात आणि मध्य प्रदेशकाही भागात लोक याला पकोडी म्हणतात. जरी ते मसालेदार पाणी आणि भरण्यासोबत दिले जाणारे तेच कुरकुरीत स्वादिष्ट असते..पानी के बताशे – मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये स्थानिक लोक याला पाणी के बताशे म्हणतात. येथील पुऱ्या जास्त कुरकुरीत असतात आणि पाणी सहसा जास्त मसालेदार असते..चवीनुसार पाणीपुरीचे विविध प्रकारपाणीपुरीचे अनेक प्रकार आणि चव आहेत. ज्यामुळे ते आणखी रोमांचक बनते. प्रत्येक प्रकाराची एक वेगळी चव असते आणि लोकांना ती वेगवेगळ्या प्रमाणात आवडते - काहींना मसालेदार, काहींना तिखट आणि काहींना गोड देखील आवडते.आलू आणि दाल मसाला सोबत मसालेदार पाणीपुरीपाणीपुरीचा हा सर्वात जास्त वापरला जाणारा प्रकार आहे. तिखट मसाल्यांसोबत, पुऱ्या, वाटाणा किंवा चणे किंवा मॅश केलेले बटाटे यांनी भरलेल्या असतात. प्रत्येक वेळी एक आगळी चव देणारा, मसालेदार पाणी मिरच्या, जिरे आणि लिंबाच्या रसाने बनवले जाते. ज्यांना तीव्र, तिखट चव आवडते त्यांच्यासाठी हे आवडते आहे..पुदिना आणि धणे पानांच्या पाणीपाणीपुरीसाठी हिरवं पाणी बनवण्यासाठी पुदिना आणि धणे वापरले जातात. त्याची चव ताजी असते. चिंचेच्या पाणीचिंचेचा गर काळे मीठ, भाजलेले जिरे पावडर आणि लाल मिरची पावडर सारख्या मसाल्यांमध्ये मिसळून एक तिखट आणि आंबट पाणी तयार केले जाते. प्रत्येक घासासोबत एक नवीन चव मिळते आणि खवय्यांना खूप आवडतो..गोड पाणीपुरीगोड पाणीपुरी एक उत्तम पर्याय आहे. त्यात चिंचेची चटणी, गुळाचे पाणी आणि कधीकधी मसालेदार पाण्याऐवजी खजूराची चटणी देखील असते. कुरकुरीत पुरी आणि गोड,तिखट पाणी एकत्र करून एक आनंददायी चव तयार होते. .दहीपुरीदहीपुरी ही अनेकांना आवडते. मसालेदार किंवा तिखट पाण्याऐवजी पुरीत वाफवलेली बटाट, हरभर भरलेला असतात. त्यावर गोड दही, चिंचेची चटणी आणि हिरवी चटणी घातली जाते. तसेच त्यात कोथिंबीर आणि चाट मसाल्याने सजवले जाते. .पाणीपुरीला भारतात वेगवेगळ्या राज्यांत कोणती नावे आहेत? उत्तर: पाणीपुरीला महाराष्ट्रात पाणीपुरी, पश्चिम बंगालमध्ये पुचका, दिल्लीत गोलगप्पा, उत्तर प्रदेशात गटके, राजस्थानात पानी के पताशे आणि आंध्र प्रदेशात पुनुगुलु अशी नावे आहेत..पुचका आणि पाणीपुरीमध्ये काय फरक आहे? उत्तर: पुचका आणि पाणीपुरी एकच पदार्थ आहे, फक्त नाव आणि स्थानिक चव यात थोडा फरक असतो. पुचकामध्ये बंगालमध्ये तिखट आणि चणादाल मसाला जास्त वापरला जातो..पाणीपुरीला राजस्थानात काय म्हणतात आणि त्याची खासियत काय?उत्तर: राजस्थानात पाणीपुरीला "पानी के पताशे" म्हणतात. यात गोड-तिखट पाणी आणि बटाटा-चणाचा मसाला भरला जातो, ज्याची चव स्थानिक मसाल्यांमुळे खास असते. .पाणीपुरीच्या वेगवेगळ्या नावांमागचे कारण काय?उत्तर: स्थानिक भाषा, संस्कृती आणि मसाल्यांच्या वापरामुळे पाणीपुरीला वेगवेगळी नावे मिळाली. प्रत्येक राज्यात चवीप्रमाणे बदल होतात, जसे की गोड पाणी किंवा तिखट चटणी..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.