लाइफस्टाइल

Pani Puri’s Unique Names by State: पदार्थ एक पण नावे अनेक..! देशभरात पाणीपुरीला वेगवेगळी नावे, बंगालमध्ये पुचका तर राजस्थानात...

Regional names of pani puri in India: बंगालचा पुचका ते राजस्थानचा पाणी के बत्ताशे: पाणीपुरीच्या नावांची सफर
Pani Puri’s Unique Names by State

Pani Puri’s Unique Names by State

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Indian street food names by state: भारत हा अनेक वेगवेगळ्या संस्कृती, चालीरीती आणि पाककृतींचा माहेरघर आहे. तुम्ही कुठे जाता त्यानुसार एकाच पदार्थाला अनेक नावे, चव आणि विविधता असू शकते हेच या देशाचे वेगळेपण आहे. प्रत्येक राज्यातून लोकप्रिय पदार्थांना एक अनोखा ट्विस्ट मिळतो, ज्यामुळे ते तितकेच प्रिय बनतात. लाखो लोकांची आवडती अशीच एक डिश म्हणजे पाणीपुरी, जी ताजी, मसालेदार आणि तिखट असते.

Loading content, please wait...
India
maharashtra
food news in marathi
Panipuri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com