Valentine Week: ऑफिस किंवा कॉलेजमध्ये प्रपोज करणं सुरक्षित आहे का? प्रपोजल नाकारल्यास नातं कसं वाचवायचं? वाचा तज्ञांचा सल्ला...

व्हॅलेंटाईन डे जवळ येत असताना तरुणांमध्ये प्रपोज करण्यासाठी उत्साह वाढतो. विशेषतः ऑफिस आणि कॉलेजसारख्या व्यावसायिक वातावरणात प्रपोज करणे योग्य आहे का, ते किती सुरक्षित आहे आणि समोरची व्यक्ती नाही म्हणते तर परिस्थिती कशी हाताळायची याबद्दल खूप गोंधळ असतो. बरेच लोक म्हणतात की, प्रपोज करण्यापूर्वी वातावरण, समोरच्या व्यक्तीचे विचार आणि तुमच्या स्वतःच्या मर्यादा समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे आता ऑफिस किंवा कॉलेजमध्ये प्रपोज करणे किती सुरक्षित आहे आणि तुमचा प्रपोजल नाकारला गेला तर तुम्ही तुमचे नाते कसे वाचवू शकता? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत..ऑफिस किंवा कॉलेजमध्ये, काम आणि अभ्यास ही प्राथमिक उद्दिष्टे असतात. म्हणून प्रपोज करण्यापूर्वी समोरच्या व्यक्तीच्या भावना समान आहेत का हे समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. ऑफिसमध्ये कंपनीच्या ऑफिस रिलेशनशिप पॉलिसीचा आढावा घेणे विशेषतः महत्वाचे आहे. अनेक कंपन्यांचे सहकाऱ्यांमधील संबंधांबद्दल स्पष्ट नियम असतात. या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने तुमची नोकरी देखील धोक्यात येऊ शकते. .कॉलेजचे वातावरण अधिक खुले असले तरी घाईघाईने केलेला प्रस्ताव अनेकदा गैरसमजांना कारणीभूत ठरू शकतो. शिवाय अलिकडच्या काळात, #MeToo चळवळीसारख्या घटनांनंतर अशा कृती अधिक संवेदनशील झाल्या आहेत. विशेषतः ऑफिसमध्ये. म्हणूनच अनेक तज्ञ सल्ला देतात की प्रपोज करण्यापूर्वी, समोरच्या व्यक्तीची देहबोली, संभाषण आणि आराम पातळी समजून घेणे महत्वाचे आहे..व्हॅलेंटाईन डे किंवा प्रपोज डेच्या दबावाखाली बरेच लोक विचार न करता त्यांच्या भावना व्यक्त करतात. परंतु जर दुसरी व्यक्ती तयार नसेल तर त्यांना नकार मिळू शकतो. ऑफिस किंवा कॉलेजच्या वातावरणात, हा नकार केवळ नातेसंबंधावरच नव्हे तर व्यावसायिक किंवा शैक्षणिक वातावरणावरही परिणाम करू शकतो. जर समोरच्या व्यक्तीने तुमचा प्रस्ताव नाकारला तर पहिले पाऊल म्हणजे त्यांच्या निर्णयाचा आदर करणे. जबरदस्तीने प्रश्न विचारणे किंवा स्वतःला बरोबर सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणे हे केवळ नातेसंबंध खराब करू शकते..प्रस्ताव नाकारल्यानंतर राग येणे सामान्य आहे. रागात बोललेल्या अनेक गोष्टी भविष्यात पश्चात्तापाला कारणीभूत ठरू शकतात. अशा परिस्थितीत शांत राहून संभाषण संपवणे चांगले. बऱ्याच वेळा नाकारल्यानंतर लोक परस्पर मित्रांना किंवा सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट पोस्ट करतात. यामुळे तुमचा जोडीदार तुमच्यापासून आणखी दूर जाऊ शकतो. याचा तुमच्या प्रतिमेवरही परिणाम होऊ शकतो, म्हणून सोशल मीडियावर दाखवणे टाळा. ब्रेकअप किंवा रिजेक्शननंतर भावनिक कॉलिंग किंवा मेसेजिंग केल्याने अनेकदा परिस्थिती बिघडते. अशा परिस्थितीत, जर समोरची व्यक्ती तुमच्याशी संपर्क साधू इच्छित असेल तरच बोला.