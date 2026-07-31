किचनमधील प्लास्टिकची भांडी ठरतायेत धोकादायक! अन्नात मिसळतंय मायक्रोप्लास्टिक? जाणून घ्या सुरक्षित पर्याय!

Kitchen Swaps to Avoid Plastic: स्वत:च्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी आपण नेहमी ताजे आणि पौष्टिक अन्न बनवण्याचा प्रयत्न करतो. पण, ज्या भांड्यांमध्ये आपण स्वयंपाक करतो किंवा अन्न साठवून ठेवतो, ती खरोखरच सुरक्षित आहेत का ?सध्या बहुतांश घरांमध्ये अन्न साठवण्यासाठी किंवा शिजवण्यासाठी प्लास्टिकच्या भांड्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. पण, या भांड्यांमुळे अन्नात अतिसूक्ष्म मायक्रोप्लास्टिक (Microplastics) मिसळून ते आपल्या शरीरात जात आहेत, जे खूप घातक ठरू शकते..मायक्रोप्लास्टिक म्हणजे काय आणि ते किती धोकादायक ?प्लास्टिकच्या भांड्यांमध्ये किंवा डब्यांमध्ये अन्न ठेवल्यास प्लास्टिकचे अत्यंत सूक्ष्म कण अन्नात विरघळतात, जे साध्या डोळ्यांनी दिसत नाहीत. हे मायक्रोप्लास्टिक रक्तातून शरीराच्या कोणत्याही अवयवापर्यंत पोहोचू शकते आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण करू शकते.या धोक्यापासून वाचण्यासाठी आणि कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी स्वयंपाकघरात खालील महत्त्वाचे बदल करणे गरजेचे आहे-.डबाबंद पदार्थांऐवजी सुक्या डाळी आणि कडधान्ये खरेदी कराबाजारात कॅन किंवा टिनमध्ये मिळणारे रेडी-टू-ईट बीन्स आणि डाळी खरेदी करणे सोयीचे वाटत असले, तरी गंज रोखण्यासाठी कॅनच्या आतील बाजूला प्लास्टिकचा सूक्ष्म थर दिलेला असतो. या थरातील रसायने हळूहळू अन्नात मिसळतात. त्यामुळे पॅकबंद पदार्थांऐवजी सुका राजमा, चणे आणि डाळी खरेदी करा आणि ते रात्रभर पाण्यात भिजवून शिजवा..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.प्लास्टिकऐवजी लाकूड किंवा धातूची भांडी वापरागरम पाण्यात प्लास्टिकचा चमचा घालणे, प्लास्टिकच्या डब्यात गरम अन्न भरणे किंवा प्लास्टिकच्या चॉपिंग बोर्डवर भाज्या चिरल्याने मायक्रोप्लास्टिक अन्नात जाते.प्लास्टिकऐवजी स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयर्न (लोखंड) किंवा पितळेच्या भांड्यांचा वापर करा. प्लास्टिक चॉपिंग बोर्डऐवजी लाकडी चॉपिंग बोर्ड वापरा..प्लास्टिक ब्लेंडरऐवजी स्टेनलेस स्टील जारचा वापरप्लास्टिकच्या ब्लेंडर किंवा मिक्सरमध्ये गरम अन्नपदार्थ बारीक करताना आतल्या वेगाने फिरणाऱ्या पात्यांमुळे (मोशन) प्लास्टिकच्या भिंतींवर दाब पडतो. घर्षणाने प्लास्टिकचे सूक्ष्म कण अन्नात मिसळतात. त्यामुळे प्लास्टिक जारऐवजी नेहमी स्टेनलेस स्टीलच्या ब्लेंडर जारचा वापर करा.काचेच्या कंटेनरमध्येच अन्न साठवाप्लास्टिकच्या डब्यात ठेवलेले अन्न सामान्य तापमानावर असले तरीही त्यात मायक्रोप्लास्टिकचे कण मिसळतात. त्यामुळे अन्न साठवण्यासाठी (Storage) नेहमी काचेच्या भांड्यांचा किंवा बरण्यांचा वापर करा.स्वयंपाकघरातील हे छोटे बदल तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला दैनंदिन अन्नातून पोटात जाणाऱ्या मायक्रोप्लास्टिकच्या विषारी कणांपासून सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतील..जेवल्यानंतर लगेच झोपताय? 'गर्ड' आजाराचा वाढेल धोका! जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.