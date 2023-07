Kitchen Tips : दुष्काळात तेरावा महिना! महाग झालेले टोमॅटो पावसाळ्यात होतायत खराब; अशी करा साठवणूक

Kitchen Tips : दरवर्षी एखाद्या भाजीचा भाव गगनाला भिडलेला असतो. यात कांद्याचा नंबर पहिला असतो. पण यंदा लाल भडक टोमॅटोने लोकांचे डोळे फिरवले. टपोऱ्या टोमॅटोचे दर वाढले होते. प्रत्येक भाजीत भरमसाठ आढळणारा टोमॅटो गृहिणींना पुरवून पुरवून वापरावा लागत आहे.

पावसाळ्यात भाज्या लवकर खराब होतात. पालेभाज्या तर एकच दिवस फ्रेश राहू शकतात. त्यात टोमॅटोही आहेच. पावसाळ्यात टोमॅटो पटकन खराब होतात. जर तुमच्या घरात पडलेले टोमॅटो सडत असतील तर ते येथे साठवण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या.

टोमॅटोचा वापर प्रत्येक घरात भाज्यांची चव वाढवण्यासाठी केला जातो. मात्र पावसाळ्यात त्यांची साठवणूक करणे आव्हानात्मक होते. अडचण तेव्हा असते जेव्हा तुम्ही ते काळजीपूर्वक फ्रीजमध्ये ठेवता आणि ते खराब होतात. (Kitchen Tips : how to keep tomatoes fresh in monsoon how to keep tomatoes fresh longer)

टोमॅटो सुकवून ठेवा

बाजारातून टोमॅटो आणल्यानंतर आपण अनेकदा ते धुवून फ्रीजमध्ये ठेवतो. ओले असल्यामुळे ते झपाट्याने खराब होऊ शकते. त्यामुळे जेव्हाही तुम्ही ते साठवाल तेव्हा आधी ते धुवा आणि नीट पुसून घ्या, मगच फ्रीजमध्ये ठेवा. (Tomato Store Tips In Marathi)

टोमॅटो कुठे ठेवाल

फ्रिजमध्ये भाज्यांसोबत ठेवत असाल तर टोमॅटो भाजीखाली दबला जाणार नाही याची काळजी घ्या. टोमॅटोवर वजन असल्यास ते झटकन खराब होते. तुम्ही ते वेगळे ठेवा.

पेपरमध्ये गुंडाळून ठेवा

फ्रीजमध्ये ठेवण्यापूर्वी टोमॅटो नीट वाळवा आणि वर्तमानपत्र किंवा तपकिरी कागदात गुंडाळून ठेवा. अशा प्रकारे त्याचा ओलावा कोरडा राहील आणि ते अधिक दिवस ताजे राहील. सगळ्या भाज्या वेगवेगळ्या पेपरमध्ये गुंडाळून फ्रीजमध्ये ठेवल्या तर बरे होईल. (Kitchen Tips)

टोमॅटो चिरून ठेवा

तुम्ही टोमॅटो चिरून ठेवल्यास किंवा त्यांची देठ तोडून ठेवल्यास, पावसाळ्यात त्यांचे आयुष्य जास्त असेल. तुम्ही ते अधिक दिवस वापरू शकाल. हे देखील लक्षात ठेवा की जर तुम्ही ते जास्त पिकवलेली फळे किंवा भाज्यांसोबत ठेवले तर ते जलद कुजतात. जसजसे ते पिकतात तसतसे तुम्ही त्यांचा वापर करत राहाल.

टोमॅटो प्युरी

एवढे करूनही टोमॅटो खराब होत असतील तर त्याची प्युरी करून फ्रीजरमध्ये ठेवू शकता. यासाठी तुम्ही बर्फाचे तुकडे वापरू शकता आणि टोमॅटोपासून बनवलेली प्युरी गोठवून ठेवू शकता. वापराच्या वेळी, हे चौकोनी तुकडे काढून वापरता येतात.

फ्रिज नसेल तर असे ठेवा टोमॅटो, जास्त दिवस टिकतील

टोमॅटो साठवण्यासाठी अर्धा चमचा मीठ आणि हळद मिसळून पाण्यात भिजवलेले टोमॅटो काही मिनिटे राहू द्या. थोड्यावेळाने ते बाहेर काढा आणि स्वच्छ पाण्याने धुवा आणि पुसून टाका. नंतर कोरड्या कापडाने ते पूर्णपणे वाळवा.

उघड्या भांड्यात साधा कागद ठेवा, प्रत्येक टोमॅटो त्यात गुंडाळू ठेवा. स्टेमची बाजू खाली ठेवा. आता हे भांडे कॅबिनेटमध्ये ठेवल्यास, तुम्ही टोमॅटोचा वापर आठवड्यांपर्यंत करू शकता.

पुठ्ठ्याचा वापर

टोमॅटो जास्त काळ फ्रिज न ठेवता ताजे ठेवण्यासाठी तुम्ही पुठ्ठा देखील वापरू शकता. यासाठी टोमॅटो स्वच्छ पाण्याने धुवून स्वच्छ कापडाने वाळवून त्यात ठेवावे. एका उघड्या बॉक्समध्ये ठेवा आणि आठवड्यातून एकदा काही मिनिटांसाठी हलका सूर्यप्रकाश दाखवा.टोमॅटो लवकर खराब होत नाही. (Monsoon)