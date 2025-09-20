Solar Eclipse 2025: वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण 'वृषभ' राशीसाठी कसं असणार आहे?

21 सप्टेंबर 2025 रोजी लागणारे सूर्यग्रहण वृषभ राशीसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी, फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात मतभेद होऊ शकतात, परंतु संयमाने परिस्थिती हाताळावी. .How to prepare for solar eclipse 2025 Taurus: यंदा सूर्यग्रहण 21 सप्टेंबरला लागणार आहे. ही एक अतिशय अशुभ घटना आहे असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते. यंदा वर्षातील हे शेवटचे सूर्यग्रहण आहे. पण हे भारतात दिसणार नाही. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, हे ग्रहण खूप खास मानले जाते कारण दुसऱ्याच दिवशी 22 सप्टेंबरला शारदीय नवरात्रीलैा सुरूवात होते. ज्योतिषांच्या मते हे ग्रहण सर्व राशींवर परिणाम करेल. तर, वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण वृषभ राशीवर कसा परिणाम करेल हे जाणून घेऊया. .उद्या म्हणजेच 21 सप्टेंबर रोजी लागणाऱ्या सूर्यग्रहणाचा मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो. वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांचे निर्णय काळजीपूर्वक विचारात घ्यावे लागतील. कधीकधी एक मार्ग योग्य वाटू शकतो, तर काही मार्ग वेगळा वाटू शकतो. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून गोंधळ वाढू शकतो. गडबडीत कोणतेही निर्णय घेऊ नका. .फसवणुक होऊ शकतेवर्षातील शेवटच्या सूर्यग्रहणामुळे आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी. अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवल्याने नुकसान होऊ शकते. आर्थिक व्यवहार, कर्ज किंवा कोणतेही नवीन व्यवहार टाळा. तसेच फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. .कुटुंबात मतभेद असू शकतात, परंतु तुमचे संयम परिस्थिती हाताळण्यास मदत करेल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तसेच आहाराकडे लक्ष द्या. मानसिक ताण टाळण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या नात्यांमध्ये पारदर्शकता ठेवा, अन्यथा गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. वेळभारतीय प्रमाण वेळेनुसार (IST) वर्षातील दुसरे सूर्यग्रहण रविवार, 21 सप्टेंबर रोजी लागणार आहे. हे ग्रहण रात्री 11 वाजता लागणार आहे आणि 22 सप्टेंबर रोजी पहाटे 3:23 वाजता संपेल. त्याचा कालावधी 4 तासांपेक्षा जास्त असेल. .सूर्यग्रहण भारतात दिसेल का?वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. यामुळे कोणतेही सुतक काळ लागू होणार नाही. ते प्रामुख्याने दक्षिण प्रशांत महासागर, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि अंटार्क्टिकाच्या काही भागातून दिसणार आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.