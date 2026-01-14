लाइफस्टाइल

Laughter Therapy: ताण, चिंता कमी करून उत्तम आरोग्यासाठी मदत करते लाफ्टर थेरपी! ही आहे करण्याची योग्य पद्धत

Laughter Therapy Reduces Stress and Anxiety: लाफ्टर थेरपी म्हणजे हसण्याच्या माध्यमातून मन आणि शरीर निरोगी ठेवण्याची सोपी पण प्रभावी पद्धत. हे तणाव, चिंता कमी करते, मूड सुधारते आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम करते
Monika Shinde
Proven Health Benefits of Laughter Therapy: आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत ताण, चिंता आणि मानसिक थकवा ही समस्या सामान्य झाली आहे. अशा परिस्थितीत लाफ्टर थेरपी किंवा हसण्याचा सराव एक सोपा पण प्रभावी उपाय ठरतो.

