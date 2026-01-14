Laughter Therapy: ताण, चिंता कमी करून उत्तम आरोग्यासाठी मदत करते लाफ्टर थेरपी! ही आहे करण्याची योग्य पद्धत

Proven Health Benefits of Laughter Therapy: आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत ताण, चिंता आणि मानसिक थकवा ही समस्या सामान्य झाली आहे. अशा परिस्थितीत लाफ्टर थेरपी किंवा हसण्याचा सराव एक सोपा पण प्रभावी उपाय ठरतो..फक्त हसल्यानेच मानसिक तणाव कमी होतो असे नाही, तर शरीरातील अनेक प्रणालींवरही सकारात्मक परिणाम होतो. चला आज खास लेखात जाणून घेऊयात ही थेरपी नेमकी काय आहे, ती कशी केली जाते आणि तिचे आरोग्यदायी फायदे कोणते आहेत..Upcoming Job 2026: जॉब सीकर्ससाठी खुशखबर! जानेवारीत सेना, DRDO आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये संधी.लाफ्टर थेरपी म्हणजे काय?लाफ्टर थेरपी म्हणून जाणीवपूर्वक हसण्याचा सराव. यात नैसर्गिक हसण्याबरोबरच काही वेळा कृत्रिम किंवा सत्रात्मक हसण्याचा सराव केला जातो. हसल्यामुळे शरीरात एंडोर्फिन, डोपामिन आणि सेरोटोनिन सारखे "हॅप्पी हार्मोन्स" तयार होतात, जे तणाव कमी करतात, मूड सुधारतात आणि मानसिक ऊर्जा वाढवतात..लाफ्टर थेरपी करण्याची योग्य पद्धती कोणती?लाफ्टर योग सत्रगटात किंवा वैयक्तिक पद्धतीने हसण्याचे व्यायाम केले जातात.श्वासोच्छवास, हसण्याचे खेळ आणि हसण्याचे स्ट्रेचिंग यांचा समावेश असतो.दररोज हसणेमजेशिर गोष्टी वाचणे, कॉमिक्स पाहणे किंवा मित्र परिवारासोबत वेळ घालवणे.सुरवातीला कृत्रिम हसण्यापासून सुरूवात केली तरी हळूहळू नैसर्गिक आनंद येतो.मनावर लक्ष ठेवणेहसताना सकारात्मक विचारांवर लक्ष केंद्रित करा.मन शांत राहते आणि तणाव कमी होतो..Belly Fat Reduction: पोटाची चरबी कमी करायची आहे? हार्वर्ड डॉक्टरांकडून जाणून घ्या डाएटचं बेस्ट फॉर्मुला .लाफ्टर थेरपीचे फायदेताण आणि चिंता कमी होते.हसल्याने मन हलके होते, तणाव दूर होतो आणि चिंता कमी होते.मूड सुधारतेहॅपी हार्मोन्स वाढल्यामुळे मन प्रसन्न राहते आणि नैराश्य कमी होते.मेंदू आणि स्मरणशक्ती सुधारतेहसल्यामुळे मेंदूकडे अधिक ऑक्सिजन पोहोचतो, लक्ष केंद्रित होणे आणि स्मरणशक्ती सुधारते.पचनसंस्था सुधारतेपोटाचे स्नायू सक्रिय होतात, ज्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि अपचन, गॅससारखे त्रास कमी होतात.वेदनांपासून आराम मिळतोनैसर्गिक पेनकिलर्स सक्रिय होतात, ज्यामुळे डोकेदुखी, सांधेदुखी किंवा पाठदुखी कमी होतात.झोप सुधारतेतणाव कमी झाल्यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि शरीर ताजेतवाने राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.