घरटं गेलं वाहून...

मुंबईतील सीप्झ फ्लायओव्हरखाली राहणारे एक कुटुंब साध्या आयुष्यातही आनंद कसा शोधता येतो हे शिकवत होते. त्यांच्या हसतमुख जगण्यातून खरे समाधान आणि कृतज्ञतेचा अर्थ स्पष्ट झाला.
जुई गडकरी
शूटिंगला जाताना बरेचदा सीप्झ फ्लायओव्हरच्या सिग्नलला मी थांबायचे. सिग्नल १८० सेकंदांचा असल्यामुळे इकडेतिकडे बघणंही व्हायचं. माझी तिथं पोहचायची वेळही बरोबर सव्वाआठ. मुंबईतली, त्यातही सीप्झमधली ती गडबड, ट्रॅफिक.

