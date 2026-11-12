Long Life Tips: दीर्घायुष्यासाठी रात्रीच्या रुटीनमध्ये करा 'हे' ५ बदल; झोप सुधारेल आणि आरोग्यही राहील उत्तम

दीर्घकाळ निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी आपण आहार, व्यायाम आणि रोजच्या दिनचर्येकडे लक्ष देतो. पण रात्री झोपण्यापूर्वी आपण काय करतो, याचाही आरोग्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. झोपेची वेळ, रात्रीचे जेवण, मोबाईलचा वापर आणि हलकी हालचाल अशा काही छोट्या सवयी शरीराला चांगली विश्रांती देण्यास मदत करू शकतात. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, रात्रीच्या या ५ सवयी तुमच्या झोपेसोबतच दीर्घकाळाच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरू शकतात..दररोज किमान ७ तासांची झोप घ्यादररोज ७ ते ९ तासांची झोप घेण्याचा प्रयत्न करा. पुरेशी झोप घेतल्याने शरीराला दिवसभराचा थकवा दूर करण्यासाठी वेळ मिळतो. तसेच हृदय, मेंदू आणि रोगप्रतिकारशक्तीच्या आरोग्यासाठीही झोप महत्त्वाची आहे. सतत कमी झोप घेण्याची सवय आरोग्यावर परिणाम करू शकते..रोज एकाच वेळी झोपा आणि उठादररोज वेगवेगळ्या वेळी झोपण्याऐवजी एकाच वेळी झोपणे आणि उठणे ही सवय लावा. सुट्टीच्या दिवशीही वेळेत फार मोठा बदल करू नका. सकाळी काही वेळ नैसर्गिक सूर्यप्रकाशात राहिल्याने शरीराचे झोप-जागरणाचे चक्र व्यवस्थित राहण्यास मदत होते. झोपताना खोली शांत, अंधाराची आणि आरामदायी ठेवा.रात्री हलका व्यायाम किंवा चालणे करानियमित व्यायाम चांगल्या झोपेसाठी फायदेशीर आहे. मात्र, झोपण्याच्या अगदी आधी जोरदार व्यायाम करणे टाळा. त्याऐवजी हलके चालणे, स्ट्रेचिंग किंवा साधे मोबिलिटी एक्सरसाइज करू शकता. यामुळे शरीर आणि मन रिलॅक्स होण्यास मदत होऊ शकते..झोपण्याच्या किमान २ तास आधी जेवण करारात्री झोपण्याच्या अगदी आधी जड जेवण केल्यास पचनक्रियेवर ताण येऊ शकतो आणि झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतो झोपण्याच्या किमान दोन तास आधी जेवण पूर्ण करा. रात्री उशिरा कॉफी, चहा यांसारखी कॅफिनयुक्त पेये आणि मद्यपान टाळणेही चांगले..झोपण्यापूर्वी मोबाईल आणि स्क्रीनपासून दूर राहारात्री झोपण्यापूर्वी मोबाईल, लॅपटॉप किंवा टीव्हीचा वापर कमी करणे चांगले. स्क्रीनमधून येणारा प्रकाश शरीरातील मेलाटोनिन या झोपेसाठी महत्त्वाच्या हार्मोनच्या निर्मितीवर परिणाम करू शकतो.तज्ज्ञांच्या मते, झोपण्याच्या किमान ६० मिनिटे आधी स्क्रीन बंद करण्याचा प्रयत्न करा. हे शक्य नसेल तर स्क्रीनची ब्राइटनेस कमी करा, नाईट मोड वापरा आणि झोपण्यापूर्वी ऑफिसचे ई-मेल किंवा तणाव वाढवणारे कंटेंट पाहणे टाळा..निरोगी आयुष्यासाठी झोपेकडे दुर्लक्ष करू नकानिरोगी आणि दीर्घ आयुष्य जगण्यासाठी केवळ आहार किंवा व्यायामावर लक्ष देणे पुरेसे नाही. पुरेशी झोप, नियमित झोपेची वेळ, हलकी हालचाल, योग्य वेळी जेवण आणि स्क्रीनपासून अंतर या छोट्या सवयीही आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.