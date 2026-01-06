Makar Sankranti 2026: संक्रांतीचा दिवस ठरवेल वर्षाचं भविष्य? या चुका टाळाच

Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीला अत्यंत पवित्र आणि शुभ दिवस मानला जातो. यंदा १४ जानेवारी २०२६ रोजी मकर संक्रांती साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी सूर्यदेव धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करणार आहेत..हिंदू पंचांगानुगार, हा काळ ऊर्जाबदलाचा मानला जातो. त्यामुळे काही गोष्टी टाळल्यास आयुष्यात सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता वाढते. चला तर मग जाणून घेऊया, मकर संक्रांतीच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात..मकर संक्रांतीला 'या' गोष्टी टाळाव्यात1. 'या' रंगाचे वस्त्र परिधान करणे टाळामकर संक्रांतीच्या दिवशी पिवळे, काळे आणि पंढऱ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करण्यास टाळावे, कारण धार्मिक मान्यतेनुसार या रंगाचा दिवशी वाईट परिणाम होऊ शकतो.2. नखं आणि केस कापू नकाया दिवशी केस, दाढी आणि नखे कापणे योग्य मानले जात नाही. असे म्हणतात पुण्यकाळात शरीराशी संबंधित गोष्टी कापल्यास सकारात्मक ऊर्जा कमी होते.3. वादावाद करणे टाळाया दिवशी घरात किंवा बाहेर कोणाशीही भांडण, राग किंवा अपशब्द बोलणे टाळा कारण, सूर्यदेव संयम आणि तेजाचे प्रतीक आहेत. रागामुळे मानसिक अस्थिरता वाढते..4. चुकीचे कामे करणे टाळाअसत्य बोलणे, फसवणूक करणे किंवा चुकीचे निर्णय घेणे टाळावे. कारण मकर संक्रांती कर्मशुद्धीचा दिवस मानला जातो.5. नकारात्मक विचारद्वेष, मत्सर, निराशा किंवा वाईट भावना मनात आणू नयेत. कारण या संक्रमणकाळात मनातील विचारांचा परिणाम भविष्यातील कर्मावर होतो..6. झाडे कापणे किंवा पाने तोडणे टाळावेसंक्रांतीच्या दिवशी झाडे कापणे किंवा पाने तोडणे टाळावे, कारण ते अशुभ मानले जाते.7. मांसाहार व व्यसनसंक्रांतीच्या दिवशी दारू, सिगारेट, तंबाखू तसेच मांसाहार टाळावे, कारण मकर संक्रांती सात्त्विकतेचा दिवस मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.