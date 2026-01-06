लाइफस्टाइल

Makar Sankranti 2026: संक्रांतीचा दिवस ठरवेल वर्षाचं भविष्य? या चुका टाळाच

Makar Sankranti 2026: दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मकर संक्रांत १४ जानेवारी २०२६ ला साजरी केली जाणार आहे. यंदाचा संक्रांतीचा दिवस वर्षाचं भविष्य ठरवणारा मानला जात आहे. त्यामुळे या दिवशी कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात, ते जाणून घेऊयात
Monika Shinde
Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीला अत्यंत पवित्र आणि शुभ दिवस मानला जातो. यंदा १४ जानेवारी २०२६ रोजी मकर संक्रांती साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी सूर्यदेव धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करणार आहेत.

