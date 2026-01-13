Makar Sankranti 2026 Marathi Wishes: मकर संक्रांतीनिमित्त तिळ-गुळासोबत ‘या’ हटके शुभेच्छा पाठवा अन् नात्यांत गोडवा वाढवा

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांती हा सण महाराष्ट्रात मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवशी एकमेकांना तिळ गुळ देऊन शुभेच्छा देतात. हा सण आपल्याला प्रेम, आपुलकी आणि सकारात्मकतेची शिकवण देतो. नवीन वर्षाती हा पहिला सण आहे. मनातील राग, गैरसमज दूर करून नात्यांमध्ये नव्या गोडव्याची बीजं रोवण्याचा हा उत्तम काळ आहे. याच शुभदिनी आपण आपल्या कुटुंबीयांना, मित्रांना, नातेवाईकांना खास मराठी शुभेच्छा पाठवून त्यांचा दिवस अधिक आनंदी करू शकतो. शब्द थोडेसे असले, तरी त्यामागील भावना खूप मोठ्या असतात. म्हणूनच यंदा मकर संक्रांतीला केवळ तिळ-गुळ देऊनच थांबू नका, तर मनापासून लिहिलेल्या हटके शुभेच्छांद्वारे आपल्या नात्यांमध्ये गोडवा वाढवा. .थंडीतला गारवा,मायेतील ओलावा आणि प्रेमातील गोडवा,असाच कायम रहावा ही सदिच्छा,मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! तुमच्या आणि तुमच्या कुटूंबाच्या आयुष्याततीळ आणि गुळा प्रमाणे गोडवा येऊ देमकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.गुळातील गोडवा ओठांवर येऊ द्या,मनातील कटवटपणा बाहेर पडू द्या,या संक्रांतीला तीळगुळ खाताना,मनात आमची आठवण राहू द्या,तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला,मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! दुख असावे तिळासारखेआनंद असावा गुळासारखाजीवन असावे तिळगुळासारखेमकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! .Makar Sankranti 2026: तुळशी संबंधित 'या' 3 चुका टाळा, अन्यथा माता लक्ष्मी होईल नाराज.कणभर तीळ, मनभर प्रेमगुळावा गोडवा, आपुलकी वाढवा, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! नातं तुमचं आमचंहळुवरा जपायचंतिळगुळ हलव्यासंगे अधिक दृढ करायचेमकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.आठवण सूर्याची, साठवण स्नेहाची,कणभर तीळ,मनभर प्रेम,गुळाचा गोडवा,स्नेह वाढवा,मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! कडू आठवणी विसरुयाप्रेमाचा गोडवा वाढवूयामकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.गोड गोड शब्दांचाफुलवा पाकस्नेहांचे तीळमिळवा त्याततिळावर फुलेलेपाकाचा काटाप्रेमाने भेटा आणि तिळगुळ वाटामकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! गोड नातीगोड सणतुम्हाला मिळो खूप धनआनंद ऐश्वर्य़ सुख समृद्दीराहो तुमच्या अंगणीमकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.