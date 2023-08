Makeup Tips : एखाद्या व्यक्तीला पाहिल्यावर तिची प्रत्येक गोष्ट लक्षात राहते. तिचे गुलाबी गाल, तिचे बोलण्याची पद्धत, तिने आपल्यावर रोखलेली नजर, डोळ्यातून सांगू पाहणाऱ्या तिच्या भावना हे सगळंच न विसरणारं असतं. अशा या डोळ्यांना कितीही सजवलं तरी नेमक्या वेळेला डोळ्यातून बाहेर आलेलं काजळ डोळ्यांची शोभा घालवतं.

एखाद्या कार्यक्रमाला जाताना फाऊंडेशन, लिपस्टीक या गोष्टी परफेक्ट लागल्या. तरी डोळ्यांना आयलायनर लावल्याशिवाय मेकअप पूर्ण होत नाही. काजळ आणि आयलायनर दोन्ही वापरल्याने तुमच्या डोळ्यांचे सौंदर्य वाढू शकते.

परंतु बहुतेक लोकांना त्याच्या वापराबद्दल माहिती नसते. तर, तुम्ही फक्त आयलायनर आणि काजळ वापरून तुमचे डोळे मोठे करू शकता नाहीतर आकर्षक लुक देऊ शकता.

डोळ्यांचा मेकअप केवळ तुमचे डोळे सुंदर आणि आकर्षक बनवत नाही तर तुम्हाला प्रोफेशनल लुक देतात. काजळ घातल्याने तुमच्या पेहरावानुसार तुमच्या डोळ्यांना वेगळा लुक मिळू शकतो. अनेक वेळा अशीही समस्या उद्भवते की, डोळ्यांचा मेकअप काही वेळातच फिका होऊ लागतो आणि चेहऱ्यावरही पसरतो. तुम्हीही अशा समस्यांमधून जात असाल तर आम्ही तुम्हाला डोळ्यांच्या मेकअपसाठी काही खास सोप्या स्टेप्स सांगत आहोत.

आयलायनर डोळ्यांच्या वर किंवा खाली लावावे?

पापण्यांवर असलेले आयलायनर तुमच्या डोळ्यांना आकर्षक लुक देतात. त्यामुळेच लोकांचे तुमच्या डोळ्यांकडे लक्ष वेधते. आयलायनर मुळात तुमच्या पापण्यांमधील अंतर भरून काढते. त्यामुळे तुम्हाला ग्लॅमरस लुक देते. जेव्हा तुम्ही आयलायनर लावता, तेव्हा ते डोळा आणि पापणी हायलाइट करते. त्यामुळे ते पापण्यांवर योग्य पद्धतीने लावा.

यानंतर तुम्ही मस्करा देखील वापरू शकता. तुम्हाला फक्त एक पेन्सिल घ्यायची आहे आणि नंतर ती तुमच्या डोळ्याच्या बाहेरील कोपऱ्यापर्यंत हलक्या हाताने फिरवावी लागेल. केवळ बाह्य कडांवरच नव्हे तर संपूर्ण डोळ्यांवर ते फिरवा. तुम्हाला हे अशा प्रकारे करावे लागेल की या ओळी अत्यंत परिभाषित होऊन तुमच्या डोळ्यांचे सौंदर्य वाढवतील.

काजळाच्या आधी आयलायनर लावावे का?

काहीवेळा आयलायनर आधी की काजळ यात गोंधळ उडतो. त्यावर मेकअप आर्टिस्ट सांगतात की, आधी आयलायनर आणि नंतर काजळ लावा. तुम्हाला फक्त तुमच्या खालच्या पापण्यांवर काजळ लावायची आहे.

यानंतर हा लायनर दोघांमध्ये भरा आणि नंतर डोळ्यांचे सौंदर्य वाढवा. जर तुमचे डोळे लहान असतील तर तुम्ही ते डोळ्यांवर लावणे टाळावे. यामुळे तुमचे डोळे लहान दिसू शकतात. त्याऐवजी डोळ्यांच्या बाहेरील अर्ध्या भागाला आयलायनर लावा.

या टिप्सच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या डोळ्यांचे सौंदर्य वाढवू शकता. यानंतरही, आपण वरच्या मेकअपसह आपल्या डोळ्यांना विविध स्वरूप देऊ शकता. त्यामुळे आता काजळ आणि आयलायनर लावताना या गोष्टी लक्षात ठेवा.

