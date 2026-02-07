Marriage Tips : लग्नानंतर 99 टक्के लोक विसरतात एक काम; नंतर माराव्या लागतात कोर्ट-कचेरीच्या फेऱ्या, पाहा तुम्ही 'हे' केलंय का?

लग्नानंतरच्या आनंदाच्या भरात अनेक जोडपी 'मॅरेज सर्टिफिकेट' (Marriage Certificate) काढण्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण लक्षात ठेवा, हे केवळ एक कागद नाही, तर तुमच्या कायदेशीर सुरक्षेचे कवच आहे. याविषयीची महत्त्वाची माहिती आणि ऑनलाइन प्रक्रियेचे काही टप्पे आहेत.कायदेशीर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रआजच्या काळात केवळ विधीने झालेले लग्न कायद्याच्या नजरेत पूर्ण मानले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता लग्नाची नोंदणी करणे अनिवार्य झाले आहे. पासपोर्ट काढणे, बँक खात्यात नॉमिनी बदलणे, व्हिसा मिळवणे किंवा दुर्दैवाने कौटुंबिक वाद निर्माण झाल्यास 'मॅरेज सर्टिफिकेट' हाच सर्वात मोठा पुरावा ठरतो. ९९% लोक हे सर्टिफिकेट तेव्हाच शोधतात जेव्हा त्यांना कायदेशीर अडचण येते, परंतु वेळेत नोंदणी केल्यास भविष्यातील कोर्ट-कचेऱ्यांचा मानसिक त्रास ५०% टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो..एक WhatsApp मेसेज अन् बँक अकाऊंट रिकामंं; 'या' धोक्यापासून वाचण्यासाठी पटकन ऑन करा 'ही' सेटिंग, आत्तापर्यंत लाखो लोक फसलेत जाळ्यात.सोपी नोंदणी प्रक्रियाआता तुम्हाला सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 'Aaple Sarkar' किंवा 'Digital India' पोर्टलवर जाऊन तुम्ही घरबसल्या अर्ज करू शकता. ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी तुम्हाला 'New User Registration' करावे लागेल. त्यानंतर 'Marriage Registration' पर्यायावर क्लिक करून नवरा-नवरीची वैयक्तिक माहिती, लग्नाचा दिनांक आणि ठिकाण अचूक भरावे लागते. या डिजिटल सुविधेमुळे एजंटना द्यावे लागणारे हजारो रुपये वाचतात आणि पारदर्शकता वाढते..Tech Tips : लॅपटॉप अन् कॉम्प्युटर खराब होऊ नये असं वाटतं ना? मग कीबोर्डच्या 'या' 10 बटणांना अजिबात हात लावू नका.कागदपत्रांची अचूक जुळवाजुळवऑनलाइन अर्ज करताना काही खास कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात, जी बहुतेकांना माहित नसतात. यामध्ये नवरा-नवरीचे आधार कार्ड, वयाचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला), लग्नाची पत्रिका आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लग्नाचे दोन फोटो (विधी करतानाचे) आणि तीन साक्षीदारांचे आधार कार्ड आवश्यक असतात. जर लग्नाला काही काळ उलटला असेल तर विलंब प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) देखील जोडावे लागते. ही सर्व कागदपत्रे PDF फॉरमॅटमध्ये तयार ठेवल्यास तुमचा अर्ज ५ मिनिटांत पूर्ण होऊ शकतो..Rental Home Rules : दहा वर्षे एकाच ठिकाणी भाड्याने राहिले तर ते घर भाडेकरुचे होते? 'मालकी हक्का'चा कायदा सांगतो जर तुम्ही....स्लॉट बुकिंग आणि अंतिम पडताळणीऑनलाइन फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला नाममात्र सरकारी फी भरावी लागते. त्यानंतर तुम्हाला सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात प्रत्यक्ष भेटीसाठी 'अपाॅइंटमेंट' (Slot) निवडावा लागतो. ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे कार्यालयातील तुमचा वेळ वाचतो; तिथे फक्त मूळ कागदपत्रांची पडताळणी आणि साक्षीदारांच्या सह्या होतात. एकदा का ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की काही दिवसांतच तुम्हाला डिजिटल स्वाक्षरी असलेले 'मॅरेज सर्टिफिकेट' ईमेलवर किंवा पोर्टलवर प्राप्त होते, जे आयुष्यभरासाठी तुमची कायदेशीर ओळख बनते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.