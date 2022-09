Yoga Tips: विवाहित पुरुषांनी करावी 'ही' योगासने; जाणून घ्या फायदे

Yoga Tips: आपला भारत योगविद्येने परिपूर्ण आहे, आता ह्या योग विद्येचे आकर्षण परदेशातही आढळते आहे, ह्याच योगातील वेगवेगळी आसने वेगवेगळे फायदे देतात, आज आम्ही जे आसन तुम्हाला सांगणार आहोत ते विवाहित पुरुषांसाठी लाभदायक आहेत.

भद्रासनाचे फायदे: शतकानुशतके योगासन मानवजातीसाठी फायदेशीर मानले गेले आहे, म्हणूनच बहुतेक आरोग्य तज्ञ दररोज करण्याचा सल्ला देतात. अनेक गंभीर आजारांमधून बरं होण्यासाठी योग हा उत्तम पर्याय आहे. योग हा शरीर आणि मन दोन्हीला आरोग्य देण्याचे काम करते. योगासने केल्याने सर्व नकारात्मक ऊर्जा शरीरातून निघून जाते, ज्याचा शेवटी आपल्या शरीराला फायदा होतो. विवाहित पुरुषांनाही एका विशेष प्रकारच्या योगाचा खूप फायदा होतो, ज्याबद्दल आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. (married men should do butterfly yoga or titli asan good for male fertility)

विवाहित पुरुषांनी हे योगासन अवश्य करावे

लग्नानंतर पुरुषांची जबाबदारी खूप वाढते, त्यामुळे ते अनेकदा आपल्या तब्येतीची विशेष काळजी घेऊ शकत नाहीत आणि आतून कमजोर होतात. अशा स्थितीत पुरुषांनी सकाळी उठून भद्रासन करावे, ज्यामुळे त्यांना दिवसभर उत्साही वाटेल. चला जाणून घेऊया हे योगासन पुरुषांसाठी कसे फायदेशीर आहे.

भद्रासन करणे कसे आहे पुरुषांसाठी फायद्याचे

1. हे योगासन पुरुषांची प्रजनन क्षमता वाढवण्यास मदत करते कारण अशावेळी तुमच्या शरीरातील रक्ताभिसरण चांगले होते. तसे, भद्रासन केवळ पुरुषांसाठीच नाही तर महिलांसाठीही खूप फायदेशीर आहे.

2. अनेक पुरुषांना खूप लवकर थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू लागतो, अशा परिस्थितीत त्यांनी फुलपाखराची ही मुद्रा अवलंबली पाहिजे, त्याचा त्यांना लवकरच फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. तसेच, हे योग आसन रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते.

3. भद्रासन केल्याने तुमचे अंतर्गत स्नायू मजबूत होतील आणि मांड्यांभोवतीच्या स्नायूंच्या ताणतणावातून आराम मिळतो. दुसरीकडे, जर तुम्हाला गुडघेदुखीचा त्रास होत असेल तर हे योगासन तुमच्यासाठी रामबाण उपाय ठरू शकते.

भद्रासन कसे करावे?

भद्रासनासाठी सर्वात आधी जमिनीवर चटई घाला, त्यानंतर गुडघे वाकवून पाय श्रोणीच्या जवळ आणा, तुमचे तळवे एकमेकांना पूर्णपणे जोडलेले असतील याची काळजी घ्या. दोन्ही पाय हातांनी घट्ट पकडून ठेवा. शेवटी, फुलपाखराच्या पंखाप्रमाणे मांड्या वर आणि खाली हलवण्यास सुरुवात करा. ही पद्धत पुन्हा पुन्हा करा.