Parenting Tips: मुलांचे संगोपन करताना अजिबात करू नका या चुका; मुलं होतील हट्टी

Parenting Tips: अनेक वेळा आपल्या लक्षातही येत नाही आणि आपण अशा चुका करतो ज्या आपल्या मुलाच्या चुकीच्या वागण्याचे कारण बनतात. अनेकदा पालकांना हे समजत नाही, पण संगोपन करताना झालेल्या चुकांमुळे मुलं मर्यादेपेक्षा जास्त हट्टी होतात. पालकांनी मुलांना प्रेमाने शिस्त शिकवणे आवश्यक आहे. मुलांना प्रत्येक परिस्थितीसाठी तयार करा, त्यांच्या वैचारिक आणि मानसिक विकासाकडेही लक्ष द्या. त्यामुळे पालनपोषण करताना खालील चुका करणे टाळावे. (Mistakes made by parents while raising children make them more stubborn than they should be.)

सामान्य पालक चुका सामान्य पालक चुका (Common Parenting Mistakes)-

1. कामात व्यस्त-

अनेक वेळा पालक त्यांच्या कामात इतके व्यस्त होतात की त्यांना मुलासाठी वेळ काढता येत नाही. या वेळेची भरपाई करण्यासाठी, ते मुलावर अतिरिक्त पैसे खर्च करतात आणि निरुपयोगी गोष्टी आणतात. मग मुलंही हट्ट करू लागतात.

2. काम देऊ नका-

सहसा, पालकांची सर्वात सामान्य चूक म्हणजे त्यांच्या मुलांना कोणतेही काम किंवा जबाबदारी न देणे. तुमच्या मुलांना घरातील कामे शिकवा, त्यांना जबाबदारी द्या, जसे की त्यांची खोली साफ करणे, अंथरून टाकणे, खेळणी उचलणे आणि त्यांना जागेवर ठेवणे इ.

3. प्रत्येक वेळी भेटवस्तू हा उपाय नसतो-

तुम्ही मुलांना योग्य वेळी नाही म्हणायला शिकलं पाहिजे. मुलांनी काही हट्ट केला की काढला किंवा राग आला तर पालक त्यांना खूश करण्यासाठी भेटवस्तू आणतात. प्रत्येक वेळी असे करणे योग्य नाही. सार्वजनिक ठिकाणी रडले तर आपल्या आवडीच्या गोष्टी मिळतील हे मुलांना कळू लागते आणि ते प्रत्येक वेळी हट्ट करू लागतात.

4. मुलांशी मैत्री करा पण शिस्त लावा-

मुलांना समजून घेण्यासाठी त्यांचे जवळचे मित्र असणे आवश्यक आहे. मात्र, तुम्ही त्यांचे पालक आहात आणि त्यांनी तुमचा आदर केला पाहिजे, त्यांनी प्रत्येक ज्येष्ठाचा आदर केला पाहिजे, याची आठवण करून देत राहा. सुरुवातीपासून लक्ष दिल्यास नंतर समस्या उद्भवणार नाहीत.