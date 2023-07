Monsoon Health Tips : गॅरेंटी देऊन सांगतो पावसाळ्यात श्वसनाचे हे आजार तुम्हाला होणारच, आधीच घ्या ही काळजी!

Monsoon Health Tips : पावसाला जोरदार सुरूवात होणे आणि लोकांना श्वसनाचे आजार होणे हे समिकरण कधी चुकलेले नाही. अंतीम टप्प्यात असला तरी सध्या सर्वत्र सर्दी-खोकल्याने डोके वर काढलेले दिसते. विशेषत्वाने लहान मुले, शाळकरी मुलांमध्ये सर्दी-खोकल्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.

पावसाळा सुरू आहे, या ऋतूत आजारांचा प्रादुर्भावही वाढतो. अशा परिस्थितीत जर तुम्हालाही श्‍वसनाचा त्रास होत असेल तर तुमची समस्या या ऋतूत आणखी वाढू शकते. कारण या काळात आपल्या शरीरात जंतू असतात. श्वासोच्छवास. आत जा ज्यामुळे तुमची तब्येत बिघडू शकते.

दुसरीकडे, पावसाळ्यात बहुतेक लोकांना खोकला आणि सर्दीची तक्रार असते. परंतु या ऋतूमध्ये तुम्हाला श्वसनाचे इतर आजार होण्याचा धोका असतो. या ऋतूत रोगांचा प्रादुर्भावही वाढतो. येथे आम्ही तुम्हाला पावसाळ्यात श्वसनाच्या कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते ते सांगणार आहोत.(Monsoon Health Tips : These respiratory diseases can surround you in the monsoon season, protect in this way)

पावसाळ्यात हे आजार तुम्हाला घेरतात

सर्दी

पावसाळ्यात थंडीची समस्या नेहमीचीच असते. मुलांना या समस्येने जास्त त्रास होतो. पण हा त्रास या ऋतूत सर्वांना होतो.पण या ऋतूत मुलांची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. कारण सर्दी झाल्यास श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. म्हणूनच या ऋतूत प्रत्येकाने स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे.

न्यूमोनिया

न्यूमोनिया हा फुफ्फुसाचा संसर्ग आहे. हे बॅक्टेरिया, व्हायरसमुळे होऊ शकते. कारण पावसाळ्यात न्यूमोनियाचे रुग्ण वाढतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की न्यूमोनियाची सुरुवात सर्दी आणि सर्दीपासून होते. म्हणून, न्यूमोनिया टाळण्यासाठी, आपल्याला आपली प्रतिकारशक्ती मजबूत करणे आवश्यक आहे.

खोकला

पावसाळ्यात फास्टफूडवर ताव मारणाऱ्या लोकांना खोकल्याचा भयानक त्रास होतो. बाहेरील स्वच्छता नसलेल्या ठिकाणांवरील पदार्थाने अधिक त्रास होतो. पावसात कांदा भजी आणि टपरीवरचा चहा याला जास्त मागणी असते. तेलकट खाल्ल्याने घसा धरतो. आणि खोकला मागे लागतो.

चिकुनगुनिया

हा विषाणू हा एडीस जातीच्या डासांद्वारे स्वच्छ पाण्यात निर्माण होऊन पसरतो. यात दोन-तीन दिवस ताप येतो, डोके दुखते, अंगावर विशेषतः पाठ,पोट,कंबर या भागांवर पुरळ येते आणि हातापायांचे सांधे विलक्षण दुखू लागतात. (Chikungunya)

हे दुखणे अतिशय तीव्र प्रमाणात असते. पायांचे घोटे, गुडघे, तळपायांचे सांधे यांना या आजारात विशेषकरून त्रास होतो. साधे चालणे, पायांची मांडी घालणेसुध्दा वेदनाकारक होते. आजार बरा झाला तरी पुढील बराच काळ हे हात-पाय दुखणे सुरूच राहते.

पावसाळ्यात अशा आजारांपासून स्वतःचा बचाव करा

स्वच्छतेची काळजी घ्या

या ऋतूत स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्यावी. त्याचबरोबर हात स्वच्छ केल्याशिवाय काहीही सेवन करू नये. त्याचबरोबर सॅनिटायझरने हात स्वच्छ करावेत. याशिवाय जेव्हाही तुम्ही टॉयलेटला जाल तेव्हा हात नक्कीच स्वच्छ करा.

पावसाळ्यातील डायट

फुप्फुसाला निरोगी ठेवण्यास मदत करणाऱ्या पदार्थांचा आहारात समावेश असू द्या. जसं की, ओमेगा-३, फॅटी अ‍ॅसिडयुक्त पदार्थांचं सेवन करा. अक्रोड, ब्रोकोली आणि सफरचंद खा. अँटीऑक्सिडंट्सचाही आहारात समावेश करा. बेरी, पपई, अननस, कोवी, गाजर, हळद आणि आलं याचा समावेश असावा. भरपूर पाणी प्या. (Monsoon)

पुरेशी झोप

पावसाळ्यात आजारांनी घेरू नये असे वाटत असेल तर पुरेशी झोप घेतली पाहिजे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की या ऋतूत जर तुम्ही पुरेशी झोप घेतली तर आजार तुमच्यापासून दूर राहतात. म्हणूनच पावसाळ्यात ८ तासांची झोप घ्या.

नेब्युलायझरचा वापर करा

पावसाळ्यात लहान मुलं जास्त आजारी पडतात. घरघर, खोकला, जलद श्वसन आणि न्युमोनिया व ब्राँकायटिससारखे फुप्फुसाला होणारे प्रादुर्भाव या ऋतूमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतात. नेब्युलायझरचा (वाफ देणारे यंत्र) योग्य वापर करणे या परिस्थितीत फायद्याचे ठरू शकते. इनहेलर्स आणि द्रवरूपातील औषधांच्या तुलनेत नेब्युलायझरचे अनेक फायदे आहेत.

औषधे डॉक्टरांनी दिलेलीच घ्या

केमीस्ट दुकानातून कॉऊंटरवरून जी सर्दी-खोकल्याची औषधे घेतली जातात ती देऊ नये, अशा सूचना एफडीआयमार्फत सर्व केमिस्टांना देण्यात आल्या आहे. या काळात केमिस्टने काऊंटर प्रक्टिस बंद करावी.

कोणत्याही व्यक्तीस कोल्डरिन, फ्लू यासारख्या गोळ्या देऊ नये. रोगी हा डॉक्टरकडे जाणे आवश्यक असते. त्यांनी स्वत:च इलाज केला तर तो दुसऱ्या नाहीतर तिसऱ्या स्टेजला जातो. (Medicine)