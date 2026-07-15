कानमंत्र : पावसाळ्यातील आहार

वैष्णवी ठिगळेपावसाळ्यात खाण्यासाठीची काही फळे आपण गेल्या आठवड्यात बघितली. आता काही भाज्यांबद्दल माहिती घेऊ. दोडका : फायदे : सहज पचणारी भाजी. शरीरातील उष्णता कमी करते, यकृताचे कार्य सुधारते, वजन कमी करण्यास मदत.घोसाळे : फायदे : पचन सुधारते, बद्धकोष्ठता कमी करते, शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकतेतोंडली : फायदे : रक्तातील साखर नियंत्रणास मदत. फायबरमुळे पोट भरल्यासारखे वाटते, वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त.भेंडी : पोषकतत्त्वे : विद्रव्य फायबर, व्हिटॅमिन K, फोलेट. .फायदे : मधुमेह नियंत्रणास मदत. पचन सुधारते, हाडे मजबूत ठेवतेकारले : फायदे : रक्तातील साखर कमी करण्यास मदत. यकृताचे आरोग्य सुधारते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते.लाल भोपळा : पोषकतत्त्वे : बीटा-कॅरोटीन, व्हिटॅमिन A.फायदे : डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते, त्वचेसाठी फायदेशीर, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते.गवार : फायदे : फायबरयुक्त असल्याने पचन सुधारते, मधुमेह नियंत्रणास मदत, कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत.. या घटकांचा वापर उपयुक्तहळदनैसर्गिक अँटीबायोटिक. संसर्ग कमी करते.आलेसर्दी-खोकल्यापासून संरक्षण. पचन सुधारते.लसूणरोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतो. जंतुसंसर्गाचा धोका कमी करतो.तुळसश्वसनमार्गाचे आरोग्य सुधारते. ताप आणि खोकल्यात उपयुक्त.मेथीमधुमेह नियंत्रणासाठी उपयुक्त. पचन सुधारते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.