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कानमंत्र : पावसाळ्यातील आहार

पावसाळ्यातील आरोग्यदायी आहारात दोडका, घोसाळे, तोंडली, भेंडी, कारले, लाल भोपळा व गवार यांसारख्या भाज्यांसह हळद, आले, लसूण, तुळस, मेथी यांसारख्या नैसर्गिक घटकांचा समतोल वापर करून पचन, मधुमेह नियंत्रण व रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यावर भर
A healthy Monsoon Diet with seasonal vegetables and immunity-boosting foods helps improve digestion and prevent seasonal infections.

A healthy Monsoon Diet with seasonal vegetables and immunity-boosting foods helps improve digestion and prevent seasonal infections.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वैष्णवी ठिगळे

पावसाळ्यात खाण्यासाठीची काही फळे आपण गेल्या आठवड्यात बघितली. आता काही भाज्यांबद्दल माहिती घेऊ.

दोडका : फायदे : सहज पचणारी भाजी. शरीरातील उष्णता कमी करते, यकृताचे कार्य सुधारते, वजन कमी करण्यास मदत.

घोसाळे : फायदे : पचन सुधारते, बद्धकोष्ठता कमी करते, शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकते

तोंडली : फायदे : रक्तातील साखर नियंत्रणास मदत. फायबरमुळे पोट भरल्यासारखे वाटते, वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त.

भेंडी : पोषकतत्त्वे : विद्रव्य फायबर, व्हिटॅमिन K, फोलेट.

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