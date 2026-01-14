लाइफस्टाइल

Election 2026: मुंबई आणि पुण्यात मतदान केल्यावर मोफत ‘फ्राईज’! ऑफर कुठे अन् कशी मिळणार? वाचा एका क्लिकवर

Mumbai & Pune Voting Reward: मुंबई, पुण्यात मतदान केल्यावर 'या' मोठ्या ब्रँडकडून मोफत फ्राईज मिळवण्याची संपूर्ण माहिती आणि ऑफर कशी मिळवायची ते जाणून घ्या.
McDonald’s Free Fries Offer 2026 for Voters in Mumbai and Pune

Mumbai-Pune Voters to Get Complimentary McDonald’s Fries on Election Day

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Vote in Mumbai or Pune and Get Free Fries: पश्चिम आणि दक्षिण भारतात मॅकडोनाल्ड्स रेस्टॉरंट्सची मालकी असलेल्या आणि त्यांचे संचालन करणाऱ्या वेस्टलाईफ फूडवर्ल्ड कंपनीने, १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या बीएमसी आणि पीसीएमसी निवडणुकांच्या निमित्ताने मुंबई आणि पुण्यातील मतदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचे कौतुक करण्यासाठी एक साध्या, आनंददायी कृतीने पुढाकार घेतला आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, ज्या ग्राहकांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे आणि जे रेस्टॉरंटमध्ये बसून ऑर्डर देतील, त्यांना मुंबई आणि पुण्यातील मॅकडोनाल्ड्स रेस्टॉरंटमध्ये मोफत रेग्युलर फ्राईज मिळतील.

