Election 2026: मुंबई आणि पुण्यात मतदान केल्यावर मोफत ‘फ्राईज’! ऑफर कुठे अन् कशी मिळणार? वाचा एका क्लिकवर

Vote in Mumbai or Pune and Get Free Fries: पश्चिम आणि दक्षिण भारतात मॅकडोनाल्ड्स रेस्टॉरंट्सची मालकी असलेल्या आणि त्यांचे संचालन करणाऱ्या वेस्टलाईफ फूडवर्ल्ड कंपनीने, १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या बीएमसी आणि पीसीएमसी निवडणुकांच्या निमित्ताने मुंबई आणि पुण्यातील मतदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचे कौतुक करण्यासाठी एक साध्या, आनंददायी कृतीने पुढाकार घेतला आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, ज्या ग्राहकांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे आणि जे रेस्टॉरंटमध्ये बसून ऑर्डर देतील, त्यांना मुंबई आणि पुण्यातील मॅकडोनाल्ड्स रेस्टॉरंटमध्ये मोफत रेग्युलर फ्राईज मिळतील..हा उपक्रम मुंबई आणि पुण्यातील १६१ मॅकडोनाल्ड्स रेस्टॉरंटमध्ये, केवळ १५ जानेवारी २०२६ रोजी, रेस्टॉरंटमध्ये बसून केलेल्या ऑर्डरसाठी लागू आहे. सहभागी प्रत्येक रेस्टॉरंटमधील शाई लावलेल्या बोटासह येणाऱ्या पहिल्या २०० ग्राहकांना ही आनंददायी भेट मिळेल. हा उपक्रम मॅकडोनाल्ड्सच्या महत्त्वाच्या दैनंदिन क्षणांचा उत्सव साजरा करण्याच्या विश्वासाला अधोरेखित करतो, मग तो सणाचा आनंद असो, सांस्कृतिक महत्त्वाचे क्षण असोत किंवा महत्त्वाचे नागरी प्रसंग असोत..लोकशाही सहभागाच्या चिन्हाला एका सामायिक आनंदाच्या क्षणात रूपांतरित करून, मॅकडोनाल्ड्स इंडिया स्थानिक संस्कृतीत रुजलेले राहते, आणि त्याच वेळी अविस्मरणीय अनुभवांद्वारे आपल्या ग्राहकांशी अर्थपूर्ण संबंध जोडते.ऑफरची माहिती:• फक्त १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत वैध (Valid)• मुंबई आणि पुण्यातील १६१ मॅकडोनाल्ड्स रेस्टॉरंटमध्ये लागू• फक्त रेस्टॉरंटमध्ये बसून दिलेल्या ऑर्डरसाठी• मतदान केल्याचा पुरावा (शाई लावलेले बोट) दाखवणाऱ्या ग्राहकांसाठी वैध• सर्व स्टोअरमध्ये मिळून फक्त पहिल्या २०० ग्राहकांसाठी उपलब्ध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.