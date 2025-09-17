लाइफस्टाइल

PM Narendra Modi lifestyle: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दिनक्रम कसा असतो? जाणून घ्या त्यांच्या लाइफस्टाइलविषयी!

Narendra Modi Daily Routine: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज ७५ वा वाढदिवस आहे. चला तर मग, त्यांच्या फिटनेसविषयी आणि जीवनशैलीबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया
थोडक्यात:

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोज सकाळी ४ वाजता उठून योग, प्राणायाम आणि सूर्यनमस्कार करून दिवसाची सुरुवात करतात.

  2. ते दररोज फक्त ५-६ तास झोप घेतात आणि उपवास नियमित ठेवतात, ज्यामुळे त्यांची एकाग्रता आणि मानसिक ताजेपणा टिकून राहतो.

  3. मोदीजींची जीवनशैली शिस्तबद्ध, साधी आणि कार्यक्षम असून ते स्वतःसाठी वेळ काढून वाचन, मनन आणि डिजिटल डिटॉक्स करतात.

