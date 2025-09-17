PM Narendra Modi lifestyle: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दिनक्रम कसा असतो? जाणून घ्या त्यांच्या लाइफस्टाइलविषयी!

थोडक्यात:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोज सकाळी ४ वाजता उठून योग, प्राणायाम आणि सूर्यनमस्कार करून दिवसाची सुरुवात करतात.ते दररोज फक्त ५-६ तास झोप घेतात आणि उपवास नियमित ठेवतात, ज्यामुळे त्यांची एकाग्रता आणि मानसिक ताजेपणा टिकून राहतो.मोदीजींची जीवनशैली शिस्तबद्ध, साधी आणि कार्यक्षम असून ते स्वतःसाठी वेळ काढून वाचन, मनन आणि डिजिटल डिटॉक्स करतात..Narendra Modi Morning Routine and Fitness: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फक्त देशाचे नेतृत्व करणारे राजकारणी नाहीत, तर ते शिस्त, संयम आणि साधेपणाचे प्रतीक आहेत. आज, १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी, ते आपला ७५ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. मोदींचं आयुष्य नेहमीच साधेपणा, कठोर शिस्त आणि अखंड कार्यनिष्ठा यांवर आधारित राहिलं आहे..त्यांचं व्यक्तिमत्त्व हे केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरातल्या युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरलं आहे. अत्यंत व्यस्त दिनक्रम, देश-विदेशात सतत चालणारे दौरे, आणि महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या असूनही, ते नेहमी ऊर्जेने भरलेले आणि मानसिकदृष्ट्या शांत असतात. यामागे आहे त्यांची शिस्तबद्ध दिनचर्या आणि आत्मनियंत्रणाने भरलेली जीवनशैली, जी प्रत्येकासाठी एक आदर्श ठरते..Maldhok Sanctuary: निसर्गप्रेमींनो, माळढोक अभयारण्य फिरायला जायचं? मग जाणून घ्या प्रवेश शुल्क आणि भेटीची योग्य वेळ!.दिवसाची सुरुवातपंतप्रधान मोदी हे पहाटे ४ वाजता उठतात आणि उठल्यानंतर ते सर्वप्रथम योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान आणि सूर्यनमस्कार करतात. योग ही त्यांच्यासाठी केवळ व्यायामाची पद्धत नाही, तर शारीरिक आणि मानसिक संतुलन साधणारा मार्ग आहे. त्यामुळेच ते दिवसभर ताजेतवाने आणि स्थिर राहतात..सकाळचा नाश्तायोगानंतर मोदी हलका आणि पौष्टिक नाश्ता करतात. यामध्ये त्यांचा आवडीचे गुजराती पदार्थ, अद्रकाचा चहा, उकडलेले मूग, कधी फळं, किंवा ड्राय फ्रूट्स असतात.कामाचा वेळपंतप्रधान मोदी रोज सकाळी ९ ला ऑफिसला पोहचतात. त्यांचा पूर्ण दिवस बैठका, कार्यक्रम, भाषणं आणि धोरणात्मक निर्णय याने भरलेला असतो. ते कोणतीही गोष्ट वेळेवर आणि पूर्ण एकाग्रतेने पूर्ण करतात. दुपारचे जेवणपंतप्रधान मोदी हे रोज दुपारचे जेवण कामाच्या दरम्यान असते यामुळे त्या नेहमी हलके अन्न आवडते..Udupi Weekend Trip: उडपीला फिरायला जायचं प्लॅन आहे का? मग हे ठिकाणं नक्की एक्सप्लोर करा!.रात्रीचं जेवणमोदी हे संध्याकाळी ६ वाजल्यानंतर काहीही खात नाहीत ही त्यांची अनेक वर्षांची सवय आहे. ते सहाच्या आधीच रात्रीचं जेवण हलकं करतात , जे आरोग्यदृष्ट्या खूप फायदेशीर आहे.कमी झोपमोदी दररोज फक्त ५-६ तास झोप घेतात. इतकी कमी झोप असूनही त्यांना थकवा जाणवत नाही. त्यांच्या मते, शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि योगसाधना यामुळे झोपेची गरज कमी भासते आणि शरीर-मन ताजं राहतं.फिटनेसविषयीमोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सकाळी फेरफटका मारणे ही त्यांची सवय होती, जी त्यांनी आजही कायम ठेवली आहे. प्रवासात असताना देखील वेळ काढून पायी चालणे, दीर्घ श्वसन, आणि ध्यान हे सुरू असतं..उपवासाचे महत्त्वमोदी नियमितपणे उपवास करतात. त्यांच्या मते, उपवास केवळ धार्मिक कारणासाठी नाही, तर तो शरीर आणि मनाचं डिटॉक्सिफिकेशन करण्यासाठी आवश्यक आहे. उपवासामुळे विचारशक्ती वाढते, एकाग्रता टिकते, आणि मन शांत आणि जागरूक राहतं.स्वतःसाठी वेळमोदी दिवसातून काही वेळ स्वतःसाठी राखून ठेवतात. ते या वेळेत वाचन, मनन, किंवा लेखन करतात. ते वेळोवेळी डिजिटल डिटॉक्स करतात. म्हणजेच तंत्रज्ञानापासून थोडा वेळ दूर राहतात. त्यांच्या मते, यामुळे मन स्थिर राहतं आणि नवकल्पना येतात..FAQs१. मोदीजी दिवसाची सुरुवात कशी करतात? (How does Modi start his day?)मोदीजी सकाळी ४ वाजता उठतात आणि योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान व सूर्यनमस्कार करून दिवसाची सुरुवात करतात.२. नरेंद्र मोदी रोज किती तास झोप घेतात? (How many hours of sleep does Narendra Modi get daily?)ते दररोज फक्त ५-६ तास झोप घेतात, पण शिस्तबद्ध जीवनशैलीमुळे त्यांना थकवा जाणवत नाही.३. मोदीजींचा नाश्ता कसा असतो? (What kind of breakfast does Modi have?)मोदीजी हलका आणि पौष्टिक नाश्ता करतात ज्यामध्ये गुजराती पदार्थ, अद्रकाचा चहा, उकडलेले मूग/चना, फळं किंवा ड्राय फ्रूट्स यांचा समावेश असतो.४. नरेंद्र मोदींना उपवास का आवडतो? (Why does Narendra Modi prefer fasting?)उपवास केवळ धार्मिक कारणासाठी नाही तर तो शरीर आणि मनाला डिटॉक्स करण्यासाठी आहे, ज्यामुळे विचारशक्ती वाढते आणि मन शांत राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.