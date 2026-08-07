लाइफस्टाइल

National Handloom Day 2026: भारतातील प्रसिद्ध हँडलूम साड्या तुम्हाला माहिती आहेत का? जाणून घ्या राज्यानुसार खासियत!

India's Best Handloom Sarees: ७ ऑगस्ट 'राष्ट्रीय हातमाग दिन'; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे हँडलूम उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन, पाहा भारतातील विविध राज्यांतील जगप्रसिद्ध साड्यांची यादी!
National Handloom Day 2026: Famous State-Wise Handloom Sarees of India

National Handloom Day 2026: Famous State-Wise Handloom Sarees of India

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

National Handloom Day Special: दरवर्षी ७ ऑगस्टला देशभरात 'राष्ट्रीय हातमाग दिन' (National Handloom Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. भारतीय संस्कृती आणि वारशाचे प्रतीक असलेल्या हातमाग उद्योगाला व स्थानिक विणकरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना हँडलूम उत्पादने खरेदी करण्याचे खास आवाहन केले आहे.

हँडलूमचे नाव निघताच बहुतेकांच्या डोळ्यांसमोर कॉटन आणि सिल्कच्या साड्या येतात. भारतातील विविध राज्यांमध्ये हाताने विणल्या जाणाऱ्या आणि स्थानिक संस्कृतीची ओळख असलेल्या प्रसिद्ध हँडलूम साड्यांची ही विशेष यादी-

Loading content, please wait...
India
Maheshwari Saree
saree
Jacquard Saree
culture
Drape-the-sarees
Chettinad silk saree
Kancheepuram silk saree
Tasar Silk Saree
designer saree
Handloom Day
Chiffon Saree
Matka Silk Saree
Bagaru Saree
Mangalgiri Saree
state festival
National
Nauvari saree types
Ilkal saree
Handloom weaving techniques
Saree and jewelry
Retro Saree Trend
Marathi News Esakal
www.esakal.com