National Handloom Day 2026: भारतातील प्रसिद्ध हँडलूम साड्या तुम्हाला माहिती आहेत का? जाणून घ्या राज्यानुसार खासियत!

National Handloom Day Special: दरवर्षी ७ ऑगस्टला देशभरात 'राष्ट्रीय हातमाग दिन' (National Handloom Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. भारतीय संस्कृती आणि वारशाचे प्रतीक असलेल्या हातमाग उद्योगाला व स्थानिक विणकरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना हँडलूम उत्पादने खरेदी करण्याचे खास आवाहन केले आहे.हँडलूमचे नाव निघताच बहुतेकांच्या डोळ्यांसमोर कॉटन आणि सिल्कच्या साड्या येतात. भारतातील विविध राज्यांमध्ये हाताने विणल्या जाणाऱ्या आणि स्थानिक संस्कृतीची ओळख असलेल्या प्रसिद्ध हँडलूम साड्यांची ही विशेष यादी- .भारतातील विविध राज्यांतील प्रसिद्ध हँडलूम साड्याबनारसी सिल्क (उत्तर प्रदेश): सोन्या-चांदीच्या धाग्यांचे जरीकाम आणि ब्रोकेड वर्कसाठी ही साडी जगभरात प्रसिद्ध आहे. ही साडी विणण्यासाठी अनेक महिने ते वर्षाचा वेळ लागतो. लग्नकार्य आणि मोठ्या सणांमध्ये महिलांची ही पहिली पसंती असते.कांजीवरम सिल्क (तमिळनाडू): कांचीपुरम येथून येणारी ही साडी अत्यंत मौल्यवान, वजनदार आणि उत्कृष्ट नक्षीकामासाठी ओळखली जाते. या साडीचा काठ आणि पदर पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने जोडला जातो..Vastu Tips: घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.पटोला अन् इकत (गुजरात): गुजरातमधील पटोला साड्या आणि इकत प्रिंटच्या सिल्क साड्या त्यांच्या खास विणकामाच्या पद्धतीमुळे लोकप्रिय आहेत. दोन्ही बाजूंनी अगदी सारखीच दिसणे हे पटोला साडीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.लहरिया अन् बांधणी (राजस्थान): राजस्थानच्या 'लहरिया', 'टाय अँड डाय' आणि 'बांधणी' या कॉटन व सिल्क हँडलूम साड्यांना महिलांची मोठी पसंती असते. आकर्षक रंगसंगती आणि बंधेजची अनोखी कला या साडीला अधिक सुंदर बनवते.चंदेरी सिल्क (मध्य प्रदेश): वजनाने हलकी, मऊ आणि सुरेख नक्षीकाम असलेली चंदेरी साडी पारंपरिक लूकसाठी प्रसिद्ध आहे. या साडीमधील पारदर्शकता आणि चमक तिला इतर साड्यांपेक्षा वेगळी ठरवते..कोसा सिल्क (छत्तीसगड): नैसर्गिकता आणि मऊ पोत ही छत्तीसगडच्या कोसा सिल्क साडीची मुख्य ओळख आहे. ही साडी एका विशेष प्रकारच्या रेशीम कीटकाच्या कोशापासून अत्यंत मेहनतीने बनवली जाते.भागलपुरी टसर सिल्क (बिहार अन् झारखंड): बिहार आणि झारखंडमधील विशेष टसर रेशमापासून बनवलेली ही साडी तिच्या खास पोतासाठी ओळखली जाते. नैसर्गिक रंग आणि इको-फ्रेंडली बनावट यामुळे या साडीला परदेशातही मोठी मागणी आहे.बालुचरी अन् जामदानी (पश्चिम बंगाल): पौराणिक कथा आणि नक्षीकाम असलेली बालुचरी साडी तसेच हलकी जामदानी कॉटन साडी पश्चिम बंगालची शान आहे. या साड्यांच्या पदरावर रामायण आणि महाभारतातील प्रसंग हाताने साकारले जातात..कुणबी कॉटन (गोवा): गोव्यातील पारंपरिक लाल रंगाच्या चेक डिझाइनची ही कॉटन साडी स्थानिक आदिवासी विणकरांकडून तयार केली जाते. साधी पण आरामदायक असलेली ही साडी गोव्याच्या लोकसंस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहे.कसावू साडी (केरळ): ऑफ-व्हाईट रंगाच्या कापडावर रुंद सोनेरी काठ असलेली ही साडी केरळच्या पारंपरिक सण-उत्सवांची ओळख आहे. ओणम आणि विशू या महत्त्वाच्या सणांना केरळमधील महिला आवर्जून ही साडी घालतात.पोचमपल्ली (तेलंगणा): सॉफ्ट सिल्क आणि कॉटनच्या मिश्रणातून तयार होणाऱ्या पोचमपल्ली साडीवर खास भौमितिक (Geometric) डिझाइन पाहायला मिळते. या साडीच्या विशेष विणकाम पद्धतीमुळे तिला भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळाले आहे..History of Saree: भारतीय महिला कधीपासून घालतात साडी ? नऊवारी ते बॉलिवूड क्रेझ ! जाणून घ्या साडीचा इतिहास... .इलकल साडी (कर्नाटक): टोकाकडील विशेष विणकाम आणि रेशमी काठ ही कर्नाटकातील पारंपरिक इलकल साडीची खासियत आहे. या साडीचा पदर लाल रंगाच्या धाग्यांनी कल्पकतेने जोडलेला असतो.उप्पाडा जामदानी (आंध्र प्रदेश): बारीक कापड आणि नक्षीदार विणकाम यासाठी उप्पाडा साडी दक्षिण भारतात प्रसिद्ध आहे. कोणतीही यंत्रे न वापरता फक्त हाताने मलमलच्या कापडावर ही सुंदर डिझाइन विणली जाते.मुगा सिल्क (आसाम): आसामची नैसर्गिक सोनेरी चमक असलेली 'मुगा सिल्क' साडी प्रत्येक धुण्यानंतर जास्त चमकते. ही साडी टिकाऊ असून पिढ्यानपिढ्या जपून ठेवली जाते.कुल्लू पट्टी अन् पंचाचूली (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड): हिमाचलची मूंगा सिल्क कुल्लू पट्टी साडी आणि उत्तराखंडची पंचाचूली साडी या डोंगराळ भागातील खास हँडलूम कलाकृती आहेत. थंड हवामानात उबदारपणा देणे आणि पारंपरिक भौमितिक नक्षी ही या साड्यांची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.