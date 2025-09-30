Original vs Fake Sabudana: नवरात्रात उपवास करताना घ्या आरोग्याची काळजी; हे ५ उपाय वापरून ओळखा खरा साबुदाणा

थोडक्यात:नवरात्र उपवासात साबुदाणा खाण्यापूर्वी त्याचा खरा किंवा नकली असल्याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.साबुदाणा पाण्यात भिजतो का, रंग कसा आहे आणि हाताने रगडल्यावर काय प्रतिक्रिया देते हे तपासून खरा साबुदाणा ओळखता येतो.उकळत्या पाण्यात आणि जाळल्यावरही साबुदाण्याचा दर्जा कसा आहे हे पाहून नकली आणि खरा फरक करता येतो..Simple tests to identify real sabudana at home: २२ सप्टेंबर रोजी नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली असून २ ऑक्टोबरला विजयादशमी ( दसरा) साजरा केला जाणार आहे. या काळात अनेक भक्त उपवास करत असतात. आणि उपवासाच्या आहारात साबुदाणा खूप महत्वाचा असतो. साबुदाणा खिचडी, वडा, अशा विविध प्रकारांनी उपवासात समावेश करतात..मात्र, सध्या बाजारात मिळणाऱ्या साबुदाण्यात भेसळ आढळून येत असल्याने, आपल्या आरोग्याची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे उपवासात वापरणारा साबुदाणा खरा आहे कि नकली, हे ओळखण फार महत्वाचं ठरलं आहे. चला तर जाणून घेऊया खरा आणि भेसळयुक्त साबुदाणा ओळखण्यासाठी कोणते ५ उपाय करावे..Jammu Kashmir Tourism: पर्यटकांसाठी खुशखबर! आता जम्मू- काश्मीरमधील ७ प्रसिद्ध स्थळे पुन्हा सुरु, जाणून घ्या कोणती? .पाण्यात टाकून पहासाबुदाणा एका ग्लास पाण्यात टाका आणि थोडा वेळ थांबा. खरा साबुदाणा पाण्यात भिजतो. तर नकली साबुदाणा पाण्याच्या वर तरंगतो.रंग तपासाखरा साबुदाण्याचा रंग थोडासा ऑफ- व्हाईट किंवा सौम्य पारदर्शक असतो. जर साबुदाणा अतिशय चमकदार पांढरा वाटत असेल, तर तो भेसळयुक्त असल्याची शक्यता आहे..हाताने रगडासाबुदाणा थोडा हातावर घेऊन रगडा. जर तो पांढऱ्या धुळीसारखा पावडर दिसत असते, तर तो नकली असू शकतो.उकलत्या पाण्यात टाकासाबुदाणा उकळत्या पाण्यात उकळवून पहा. खऱ्या साबुदाण्याचे दाणे मोकळे होतात. तर नकली साबुदाणा जास्त चिकटतो आणि गोळा होतो..October 2025 Exams: ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कोणकोणत्या स्पर्धा परीक्षा होणार आहेत? वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर! .साबुदाणा जालासाबुदाण्याचे दाणे जाळून पहा. कारण खऱ्या साबुदाण्याचा वास येत नाही, पण नकली साबुदाण्याचा जळताना प्लास्टिकसारखा वास येतो..FAQ1. साबुदाणा खरा आहे की नकली हे कसे ओळखावे? (How to identify if sabudana is real or fake?)साबुदाणा पाण्यात भिजतो का, रंग ऑफ-व्हाईट आहे की चमकदार, हाताने रगडल्यावर धुळीसारखा दिसतो का आणि जाळल्यावर प्लास्टिकसारखा वास येतो का हे तपासावे.2. नक्की खरा साबुदाणा कसा दिसतो? (What does authentic sabudana look like?)खरा साबुदाणा सौम्य पारदर्शक रंगाचा आणि पाण्यात नीट भिजणारा असतो, तसेच उकळल्यावर मोकळा होतो.3. साबुदाणा जाळल्यावर काय वेगळे लक्षात येते? (What happens when you burn sabudana?)खऱ्या साबुदाण्याला कोणताही वेगळा वास येत नाही, पण नकली साबुदाणा जाळल्यावर प्लास्टिकसारखा वास येतो.4. नकली साबुदाणा वापरल्यास काय धोके होऊ शकतात? (What are the risks of using fake sabudana?)नकली साबुदाणा आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतो आणि उपवासाचा उद्देश धोक्यात येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.