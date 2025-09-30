लाइफस्टाइल

Original vs Fake Sabudana: नवरात्रात उपवास करताना घ्या आरोग्याची काळजी; हे ५ उपाय वापरून ओळखा खरा साबुदाणा

How to Identify Real vs Fake Sabudana: नवरात्र उपवासाच्या काळात साबुदाण्याचा आहारात मोठा वापर होतो. पण सध्या बाजारात मिळणाऱ्या साबुदाण्यात भेसळ होण्याची शक्यता असल्याने, तो खरा आहे की नकली, हे ओळखणं महत्त्वाचं ठरतं. आरोग्याची काळजी घेत उपवास पवित्र ठेवण्यासाठी, जाणून घ्या खरा साबुदाणा ओळखण्याचे ५ सोपे उपाय.
Navratri Fasting Tips: Stay Healthy & Identify Real Sabudana Easily

Sakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. नवरात्र उपवासात साबुदाणा खाण्यापूर्वी त्याचा खरा किंवा नकली असल्याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

  2. साबुदाणा पाण्यात भिजतो का, रंग कसा आहे आणि हाताने रगडल्यावर काय प्रतिक्रिया देते हे तपासून खरा साबुदाणा ओळखता येतो.

  3. उकळत्या पाण्यात आणि जाळल्यावरही साबुदाण्याचा दर्जा कसा आहे हे पाहून नकली आणि खरा फरक करता येतो.

Navratri Festival
lifestyle
Life
Fast
Navrang
Fasting
Food article
navratri diet plan
health
Navratri
Healthcare

