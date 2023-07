By

Online Shopping Tips: गेल्या अनेक वर्षांमध्ये भारतात ऑनलाइन शॉपिंग मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हे वापरकर्त्यांसाठी सोयीचे आहे, परंतु ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स या प्रकरणात अधिक पैसे काढतात. ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये तुम्ही पैसे कसे वाचवू शकता? येथे 10 टिपा जाणून घ्या.

सणांसाठी ऑनलाइन खरेदी करण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. कपडे, गृहोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, मोटार, दुचाकी, सोन्या-चांदीचे दागिने, चपला-बूट, सजावटीच्या सामानापासून ते थेट मिठाईपर्यंत ऑनलाइन खरेदी करण्याकडे कल वाढत आहे. मात्र, ऑनलाइन खरेदी दरम्यान काही फसवणुकीचे प्रकारही घडत आहेत. त्यामुळे सणांसाठी ऑनलाइन खरेदी करताना नागरिकांनी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

अशावेळी स्वस्तात मस्त शॉपिंग करायची हौस कोणाला नसते? लहान मुलांपासून ते वयोवृद्ध व्यक्ती शॉपिंग करतात. सध्या डिजिटल युगामुळे ही पद्धत बदलली आहे. अनेकजण आता ऑनलाइन शॉपिंग करतात.(Online Shopping)

घरबसल्या आरामात खरेदी करण्याची सोय हे अनेक खरेदीदारांचे स्वप्न आहे. जे लोक फक्त डील आणि सवलतींबद्दल जाणून घेण्यासाठी दुकानाला भेट देण्यासाठी वेळ काढू शकत नाहीत ते आता इंटरनेटद्वारे करू शकतात, ऑनलाइन वेबसाइट्स तुम्हाला काही क्लिकमध्ये सर्वकाही देतात.(Online Shopping Tips: how to save money while shopping online)

परंतु काहीवेळा, ऑनलाइन खरेदी महाग होऊ शकते. जेव्हा तुम्हाला ऑनलाइन शॉपिंगच्या टिप्स आणि युक्त्या माहित नसतात तेव्हा असे होते. त्यामुळे येथे काही टिप्स आहेत ज्या तुम्हाला ऑनलाइन खरेदी करताना पैसे वाचविण्यात मदत करू शकतात.

संयम बाळगा

कधीकधी असे होऊ शकते की आपण काहीतरी खरेदी करण्यास उत्सुक असाल. परंतु संयम बाळगा. विविध साइट्सवर उत्पादनाच्या उपलब्धतेबद्दल Online संशोधन करा. उत्पादन पृष्ठे बुकमार्क करा आणि त्यांना वारंवार भेट द्या. अशा प्रकारे तुम्हाला किंमतीतील फरक कळेल आणि जेव्हा तुम्हाला सर्वोत्तम डील मिळेल तेव्हा तुम्ही तुमच्या आवडीचे उत्पादन खरेदी करू शकता. संयम ही एक गुरुकिल्ली आहे जी तुम्हाला ऑनलाइन पैसे वाचविण्यात मदत करेल.

कूपन वापरा

तुम्हाला खूप खर्च न करता तुमच्या आवडत्या ऑनलाइन शॉपिंग साइटवरून उत्पादने खरेदी करायची असतील, तर तुम्ही अॅड कोड, कूपन कोड आणि डिस्काउंट कोड ऑनलाइन शोधले पाहिजेत. आजकाल अनेक ऑनलाइन कूपन साइट्स आहेत.

ज्या विविध वेबसाइट्ससाठी अनेक कूपन प्रदान करतात. तुम्ही PriceBurp.com, nearbuy.com किंवा coupondunia.com सारख्या वेबसाइटवर उत्तम डील आणि डिस्काउंट कूपन शोधू शकता.

शिपिंग चार्ज टाळा

शिपिंग चार्ज टाळण्याचे दोन मार्ग आहेत. एकतर तुम्ही खरेदी करू इच्छित असलेली सर्व उत्पादने जोडा आणि ती एकाच वेळी खरेदी करा जेणेकरून ते मोफत शिपिंगसाठी किमान शुल्क पूर्ण करेल. किंवा तुमची आवडती वेबसाइट विनामूल्य शिपिंग ऑफर करते तेव्हा तुम्ही त्या वेळेची प्रतीक्षा कराल. जरी मोठी रक्कम नसली तरीही, आपण शिपिंग शुल्क टाळून चांगली रक्कम वाचवू शकता.

योग्य साईजच्याच कपड्यांची खरेदी करा

प्रथम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स आकर्षक दिसतात असे आश्चर्यकारक कपडे देतात, प्रत्येक वेळी ते आपल्या शरीरात योग्यरित्या बसत नाहीत. तुम्ही ऑनलाइन कपडे खरेदी करत असल्यास, तुम्हाला तुमचे मोजमाप चांगले माहीत असल्याची खात्री करा.

प्रत्येक वेबसाइट तुम्हाला योग्य उत्पादन निवडण्यात मदत करण्यासाठी आकार मार्गदर्शक प्रदान करते. जर तुम्ही तुमचे मोजमाप त्यांच्या आकाराच्या मार्गदर्शकाशी जुळवू शकत असाल, तर तुम्हाला कोणताही गोंधळ किंवा त्रास न होता खरेदीचा आनंददायी अनुभव मिळेल.

किंमतींची तुलना करा

ऑनलाइन खरेदी करण्याआधी किमतींची तुलना करणे नेहमीच सुचवले जाते. उदाहरणार्थ, एका वेबसाइटवर Maybelline Baby Lips ची किंमत रु. 110 असू शकते, तर काही इतर वेबसाइट रु. 20 ची सूट देऊ शकतात आणि तेच उत्पादन रु. 90 मध्ये विकू शकतात. तुम्ही जितक्या जास्त वेबसाइट्सशी किमतींची तुलना करता तितके चांगले. ऑनलाइन पैसे वाचवण्याचा हा नक्कीच एक उत्तम मार्ग आहे.

सेलबाबत अपडेट रहा

ऑनलाईन साईट्सवर अनेकवेळा सेल लागलेला असतो. त्यात अनेक वस्तू आपल्याला हव्या त्या किंमतीत मिळतात. सेलमध्ये तुम्ही ऑनलाइन खरेदी करून आकर्षक सवलती मिळवू शकता. बाजारातील स्पर्धा टिकवून ठेवण्यासाठी, वेबसाइट अनेकदा मूळ किमतींवर 50% पर्यंत सूट देऊन सौदे आणि विक्री घेऊन येतात.

अगदी शीर्ष वेबसाइटवरही काही आश्चर्यकारक डील आहेत जसे की फ्लिपकार्टवर 50% सूट, फ्लिपकार्टवर विनामूल्य कूपन, फ्लिपकार्ट ऑफरवर 75% पर्यंत सूट इ. आपण कमी किमतीत अधिक उत्पादने खरेदी केल्यामुळे प्रत्येक खरेदीदाराने विक्रीचा हंगाम असा आहे ज्याची वाट पहावी.

Website ची मेंबरशीप घ्या

सदस्यता घ्या जेव्हा तुम्ही तुमच्या आवडत्या खरेदी वेबसाइटच्या वृत्तपत्रांची सदस्यता घेता तेव्हा ते तुम्हाला वर्तमान डील, कूपन आणि विशेष ऑफर मेलद्वारे पाठवतात. हे तुम्हाला योग्य वेळी ऑनलाइन खरेदी करण्यात मदत करेल, अशा प्रकारे सर्वोत्तम डीलचा लाभ घेता येईल. तुम्ही खात्री बाळगू शकता की तुम्ही कोणतेही सौदे आणि सूट ऑफर गमावणार नाही.

लॉयल्टी प्रोग्राममध्ये सामील व्हा

तुम्ही विशिष्ट वेबसाइटवर वारंवार खरेदी करणारे असाल, तर तुम्ही त्यांच्या लॉयल्टी प्रोग्राम किंवा रिवॉर्ड प्रोग्राममध्ये सामील होणे आवश्यक आहे. हे प्रोग्राम तुम्ही केलेल्या प्रत्येक खरेदीसाठी तुमच्या खरेदी खात्यात काही क्रेडिट्स जोडतील. एकदा तुम्ही ते क्रेडिट पॉइंट जमा केले की, तुम्ही ते तुमच्या पुढील ऑनलाइन खरेदीदरम्यान वापरू शकता. पैसे वाचवण्याचा हा एक स्मार्ट मार्ग आहे.

सोशल मिडीयाचा आधार घ्या

सोशल नेटवर्किंग हे एक व्यासपीठ आहे जिथे समान रूची असलेले लोक एकत्र येतात. आज सर्व लोकप्रिय शॉपिंग साइट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इ. वर आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांपर्यंत चांगल्या प्रकारे पोहोचता येते.

अनेक वेळा ते सोशल मीडियावर यादृच्छिक ड्रॉ, विशेष कूपन, स्पर्धा, भेटवस्तू इत्यादी घेऊन येतात जेणेकरून अधिक लोकांना त्यांच्या साइटवर खरेदी करण्यासाठी आकर्षित करावे. जर तुम्ही भाग्यवान असाल आणि तुमची निवड झाली तर तुम्ही लाभांचा आनंद घेऊ शकता!

रिटर्न पॉलिसी पहा

रिटर्न पॉलिसी तपासा काही वेबसाइट तुम्ही उत्पादनाशी समाधानी नसल्यास रिटर्न पॉलिसी मोफत देतात. तुम्हाला उत्पादन परत करायचे असल्यास, काही वेबसाइट्स तुम्हाला शिपिंग शुल्क सहन करण्याची अपेक्षा करतात. काहीही खरेदी करण्यापूर्वी स्टोअर रिटर्न पॉलिसी तपासणे चांगले. हे तुम्हाला साइटवर पुढे जायचे की नाही हे ठरविण्यात मदत करेल.