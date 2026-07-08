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Pandharpur Wari 2026 Schedule: पाऊले चालती पंढरीची वाट...रिंगण कधी? मुक्काम कुठे? पालखी सोहळ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर

Pandharpur Wari 2026 Ringan, Mukkaam & Darshan Information: आषाढी वारी २०२६ मधील संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याचे मार्ग, रिंगण, मुक्काम आणि संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर जाणून घ्या.
Pandharpur Wari 2026 Schedule

Pandharpur Wari 2026 Schedule

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Pandharpur Wari Palkhi Yatra 2026:आषाढी वारीचा पवित्र सोहळा कालपासून सुरू झाला आहे. काल देहू इथून संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचं प्रस्थान झालं असून, आज आळंदी इथून संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचं प्रस्थान झाली आहे. विठ्ठल नामाचा गजर, टाळ-मृदंगाचा निनाद आणि लाखो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत यंदाच्या पालखी सोहळ्याला उत्साहात सुरुवात होत आहे.

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