Pandharpur Wari 2026 Schedule: पाऊले चालती पंढरीची वाट...रिंगण कधी? मुक्काम कुठे? पालखी सोहळ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर

Pandharpur Wari Palkhi Yatra 2026:आषाढी वारीचा पवित्र सोहळा कालपासून सुरू झाला आहे. काल देहू इथून संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचं प्रस्थान झालं असून, आज आळंदी इथून संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचं प्रस्थान झाली आहे. विठ्ठल नामाचा गजर, टाळ-मृदंगाचा निनाद आणि लाखो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत यंदाच्या पालखी सोहळ्याला उत्साहात सुरुवात होत आहे..दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हजारो-लाखो भाविक पायी चालत पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान करणार आहेत. 'ज्ञानोबा-तुकोबा' आणि 'जय हरी विठ्ठल'च्या जयघोषानं संपूर्ण वातावरण भक्तिमय झालं आहे. देहू आणि आळंदी इथून निघणाऱ्या या दोन्ही पालख्या कोणत्या मार्गाने पंढरपूरकडे जाणार, त्या कोणत्या दिवशी कोणत्या मुक्कामी पोहोचणार, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..Pandharpur Wari 2026: लाखो लोक पायी पंढरपूरला का जातात? वारी म्हणजे काय अन् वारकरी नेमकं कोणाला म्हणतात? इथे वाचा.संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा मार्ग ७ जुलै - देहूतून प्रस्थान; रात्री इनामदार वाडा इथे मुक्काम८ जुलै - देहू ते आकुर्डी विठ्ठल मंदिर; मुक्काम९ जुलै - निवडुंगा विठोबा मंदिर, नाना पेठ; मुक्काम व संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीची भेट १० जुलै - पुण्यात विश्रांती११ जुलै - पुणे ते लोणी काळभोर१२ जुलै - लोणी काळभोर ते यवत१३ जुलै- यवत ते वरवंड१४ जुलै - वरवंड ते उंडवडी गवळ्याची१५ जुलै - उंडवडी गवळ्याची ते बारामती१६ जुलै - बारामती ते सणसर१७ जुलै - सणसर ते निमगाव केतकी१८ जुलै - निमगाव केतकी ते इंदापूर१९ जुलै - इंदापूर ते सराटी२० जुलै - सराटी ते अकलूज माने विद्यालय २१ जुलै - अकलूज माने विद्यालय ते बोरगाव २२ जुलै - बोरगाव ते पिराची कुरोली२३ जुलै - पिराची कुरोली ते वाखरी२४ जुलै - वाखरी ते श्रीक्षेत्र पंढरपूर२५ जुलै - आषाढी एकादशी पंढरपूर दर्शन.संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचा मार्ग ८ जुलै - आळंदीहून प्रस्थान९ जुलै - आळंदी ते भवानीपेठ; वाकडेवाडी - संत तुकाराम महाराज पालखीची भेट१० जुलै - पुण्यात विश्रांती११ जुलै - पुणे ते सासवड१२ जुलै - सासवड इथे विश्रांती१३ जुलै- सासवड ते जेजुरी१४ जुलै - जेजुरी ते वाल्हे१५ जुलै - वाल्हे ते लोणंद१६ जुलै - लोणंद ते तरडगाव१७ जुलै - तरडगाव ते फलटण१८ जुलै - फलटण ते बरड१९ जुलै - बरड ते नातेपुते२० जुलै - नातेपुते ते माळशिरस२१ जुलै - माळशिरस ते वेळापूर२२ जुलै - वेळापूर ते भंडिशेगाव२३ जुलै - भंडिशेगाव ते वाखरी२४ जुलै - वाखरी ते श्रीक्षेत्र पंढरपूर२५ जुलै - आषाढी एकादशी पंढरपूर दर्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.