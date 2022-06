सेक्सचे नाव ऐकताच लोकांचे कान उभे राहतात. देशाबाहेर सेक्स हा शब्द सर्रास प्रचलित आहे, पण भारतात बोलायचे झाले तर लोक सेक्स हा शब्द उच्चारताना आपला आवाज मंद करतात. आजही भारतातील लोक सेक्स या शब्दाबद्दल उघडपणे बोलण्यास कचरतात. खरं तर मुलाना लैगिंक शिक्षण देणे, यापासून भारतीय पालक दूरच राहतात. क्वचित असे पालक असतील जे आपल्या मुलाशी सेक्सबद्दल उघडपणे बोलतात.

प्रत्येक गोष्टीबद्दल मुलांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात, बऱ्याचदा पालक मुलांना प्रश्नांची उत्तरे देतात पण सेक्सबद्दल कोणतीही माहिती देत नाहीत, त्यामुळे मुलांना याबद्दल जाणून घेण्याची खूप उत्सुकता असते. (parent should talk to teen about sex and give sex education)

सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन कॉर्डिनेटर लॉरेन ओकोनेल म्हणतात की तरुण पिढीला लैंगिकतेबद्दल खूप काही जाणून घ्यायचे असेल तर याचा अर्थ असा नाही की त्यांना ते करायचे आहे. त्याला याबद्दल जाणून घ्यायचे आहे कारण या विषयावर बरेच काही लपून बोलल्या जाते, ज्यामुळे त्याच्या मनात याबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता अधिक वाढते. अनेक संशोधनातून असे दिसून आले आहे की मुलांना लैंगिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे जेणेकरून ते लहान वयात सेक्सुअल अॅक्टिविटीजमध्ये गुंतू नयेत.

लॉरेनने सांगितले की आजच्या काळात तरुण पिढीमध्ये सेक्स चॅटिंग करणे खूप सामान्य झाले आहे ज्यामुळे कधी कधी याचे चुकीचे परिणाम भोगावे लागतात. अशा परिस्थितीत, पालकांनी आपल्या मुलांशी लैंगिक संबंधांबद्दल बोलणे महत्वाचे आहे. लॉरेनने पालकांसाठी काही टिप्स शेअर केल्या आहेत जेणेकरुन ते आपल्या मुलांना कोणतेही संकोच न करता लैंगिक शिक्षण देऊ शकतील.

