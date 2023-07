By

Parenting Tips : जेव्हा एखादी स्त्री पहिल्यांदा आई बनते, तेव्हा तिला तिच्या मुलाच्या संगोपनाबद्दल अनेक प्रश्न असतात. आपल्या मुलाच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या गरजांची काळजी घेणे आणि त्याची काळजी घेणे हे त्याच्यासाठी सर्वात कठीण काम आहे.

अशा कठीण कामांमध्ये बाळाला आंघोळ घालणे देखील समाविष्ट आहे. जे बहुतेक नवीन मातांना करण्यास अत्यंत संकोच वाटतो. विशेषत: प्रथमच, आईला असे वाटते की आपल्या नवजात बाळाला पहिली आंघोळ घालणे हा पालकांसाठी एक कठीण अनुभव असू शकतो. पण तज्ञांच्या सल्ल्याचे पालन करून, नवजात बाळाला आंघोळ घालायच्या सर्वोत्तम प्रथा नीट समजून घ्यायला हव्यात.(Parenting Tips : How to give bath to newborn baby)

आंघोळ करताना बाळ हातातून निसटून जाऊ शकते किंवा घट्ट धरून ठेवल्यास दुखापत होऊ शकते. जर तुम्ही स्वतःला अशीच एक आई मानत असाल, जी आपल्या मुलाला आंघोळ घालताना खूप घाबरते, तर या टिप्स तुम्हाला तुमच्या मनातून ही भीती काढून टाकण्यास मदत करू शकतात.(Parenting Tips)

बाळाला पहिली अंघोळ कधी घालावी

बाळाला पहिली आंघोळ ही जन्मानंतर ६ ते २४ तासांनी घालावी. पूर्वी, रुग्णालयांमध्ये नवजात बालकांना जन्मानंतर लगेच आंघोळ घालण्याची प्रथा होती. तथापि, IAP ने सुचवले आहे की जन्मानंतर साधारण ६ ते २४ तासांत बाळ स्थिर होते, तेव्हा त्याला आंघोळ घालावी.

महत्त्वाच्या गोष्टी एकाच ठिकाणी ठेवा

बाळाला आंघोळ करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक गोष्टी एकाच ठिकाणी आणा. जेणेकरून या गोष्टींची गरज असताना पुन्हा पुन्हा उठून बसावे लागणार नाही. (Parents)

कोमट पाणी वापरा

बाळाला आंघोळ घालण्याआधी, त्याच्यासाठी पाण्याची बादली कोमट पाण्याने भरा. लक्षात ठेवा, बाळाला आंघोळीसाठी खूप गरम किंवा थंड पाणी वापरू नये, ते बाळाला हानी पोहोचवू शकते.

होल्डिंग पॅटर्न

बाळाला आंघोळ करण्यासाठी योग्य मार्गाचा अवलंब करा. हे केले नाही तर, पाणी मुलाच्या शरीराच्या नाजूक भागांना हानी पोहोचवू शकते. बाळाला आंघोळ घालताना, प्रथम त्याला गुडघ्यावर ठेवून त्याचा चेहरा स्वच्छ करा. यानंतर साध्या पाण्याने केस धुऊन त्याची लंगोट काढा.

दोन्ही हात वापरा

बाळाला आंघोळ घालण्यासाठी एका हाताने आधार द्या आणि दुसऱ्या हाताने स्वच्छ करा. बाळाला आंघोळ घालताना, त्याच्या डोक्याला आणि खांद्यांनाही आधार द्या. लक्षात ठेवा, यावेळी तुम्ही जितके धीर धराल तितके तुमचे काम सोपे होईल.

योग्य क्लिंझर

मोठे मायसेल्स असलेले क्लिंन्झर निवडावे. कारण ते बाळाच्या त्वचेच्या आत जात नाहीत. बाजारात लहान मुलांसाठी अनेक उत्पादने उपलब्ध आहेत. त्यातून योग्य उत्पादन निवडणे पालकांसाठी खूप कठीण असू शकते.(Baby Care)

बालरोगतज्ञांचा ज्यावर विश्वास आहे, डॉक्टरांनी ज्यांची चाचणी घेतलेली आहे आणि जी लहान मुलांसाठी सुरक्षित असलेल्या सामग्रीपासून बनवलेली आहेत अशीच उत्पादने निवडा.

टब वापरा

स्पंज आंघोळीपेक्षा टब बाथिंग हा एक सुरक्षित आणि अधिक आरामदायी पर्याय आहे कारण यामुळे बाळाच्या शरीरातील उष्णतेचे नुकसान कमी होते. बबल बाथ आणि बाथ अ‍ॅडिटीव्हस् वापरू नका कारण ते त्वचेचा pH वाढवू शकतात आणि त्वचेवर जळजळ होऊ शकते.