Parenting Tips: मुलं वेळे आधीच वयात येतायत ? या Symptoms वरून पालकांनी व्हावे सावध

तरूणवयात मुलांच्या शरीरात बरेच हॉर्मोनल चेंजेस होत असतात. अशा वेळी मुलींमध्ये मासिक पाळी आणि ब्रेस्ट साइज वाढणं तर मुलांमध्ये टेस्टिकल आणि पेनिसचा साइज वाढणं, चेहऱ्यावर केस उगवणं, आवाजात बदल अशी काही लक्षणं दिसू लागतात. मुलींमध्ये प्यूबर्टी स्टेजला ८-१३ वर्षात तर मुलांमध्ये ९-१४ वर्षात याची सुरूवात होते. अशा वेळी बऱ्याच पालकांना त्यांची मुलं वेळेआधीच तरूण दिसण्यास सुरूवात झाल्याने त्यांची चिंता वाढू लागते. (Know early puberty signs in children parents should take care)

जाणून घ्या Early Pubertyची लक्षणे

साधारण नॉर्मल प्यूबर्टी आणि अर्ली प्यूबर्टीची लक्षणं सारखीचं असतात. फक्त यांच्या वेळेत थोडा बदल असतो. (Children) मुली आणि मुलांमध्ये प्यूबर्टीची लक्षणं वेगळी असतात.

मुलींची अर्ली प्यूबर्टी लक्षणे

मुलींमध्ये अर्ली प्यूबर्टीमध्ये त्यांचा ब्रेस्ट साइज वाढतो आणि त्यांना वेळेआधीच मासिक पाळी येण्यास सुरूवात होते.

मुलांमध्ये दिसतात ही लक्षणे

मुलांमध्ये अर्ली प्यूबर्टीमध्ये टेस्टिकल्स, पेनिस आणि स्क्रोटम साइज वाढू लागतो. मुलांच्या आवाज घोगरा होतो.

तर मुला-मुलींमध्ये प्रायवेट पार्टवर केस उगवणे, मुरूमाळ चेहरा आणि शरीरातून दुर्गंधी येणे अशी काही समान लक्षणे दिसतात.

हेही वाचा: Parenting Tips: भारतीय पालकांनी टाळाव्या या १३ वाईट सवयी, मुलांचं आयुष्य होईल उद्ध्वस्त

पालकांनी घ्यावी ही काळजी

पालकांनी त्यांची चिंता वाढवण्याऐवजी त्यांच्या मुलांच्या लक्षणांकडे विशेष लक्ष द्यावे.(Dangerous Symptoms) त्याच्या लक्षणांना अजिबात इग्नोर करू नये. मुलांमध्ये अर्ली प्यूबर्टीची लक्षणे दिसल्यास पालकांनी मुलांस लगेच बालरोग विशेतज्ज्ञास दाखवावे. तसेच सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पालकांनी मुलांच्या या लक्षणाबाबत त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोलायला हवं. ही लक्षणं नॉर्नल असल्याची मुलांना खात्रीदेखील करून द्यावी.