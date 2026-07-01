POCSO Act: 'पोक्सो' कायदा नेमका काय आहे ? जाणून घ्या तरतुदी...

महाराष्ट्रासह देशभरात बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अशा सोकावलेल्या गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी देशात पोक्सो (POCSO - Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) कायदा लागू करण्यात आला.पोक्सो कायदा नेमका काय आहे ?वयोमर्यादा: १८ वर्षांखालील कोणत्याही मुला-मुलीचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी २०१२ मध्ये हा कायदा करण्यात आला.समान संरक्षण: हा कायदा मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान न्याय व संरक्षण देतो.विशेष न्यायालये: या कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये (Fast Track Courts) स्थापन करण्यात आली आहेत..गुन्हेगारांसाठी शिक्षेची कडक तरतूद२०१९ मध्ये या कायद्यात मोठे बदल करून शिक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे.किमान शिक्षा: सामान्य गुन्ह्यांमध्ये किमान १० वर्षांची शिक्षा.१६ वर्षांखालील बालक: पीडित बालक जर १६ वर्षांखालील असेल, तर गुन्हेगाराला किमान २० वर्षे ते थेट जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा: खूप गंभीर किंवा क्रूर अत्याचाराच्या प्रकरणात गुन्हेगाराला फाशीची (देहदंड) तरतूद करण्यात आली आहे..Citizenship Proof Law: पासपोर्ट हा फक्त प्रवासाचा दस्तऐवज; तर भारतीय नागरिकत्वाचा खरा पुरावा कोणता? कायदा काय सांगतो?.माहिती असूनही गप्प बसणाऱ्यांनाही शिक्षा...फक्त अत्याचार करणाराच नाही, तर आजूबाजूचे लोक किंवा संस्थाही यात दोषी ठरू शकतात.जर एखाद्या शाळेला, संस्थेला किंवा व्यक्तीला बालकावर अत्याचार होत असल्याची माहिती असेल आणि त्यांनी तक्रार नोंदवली नाही, तर त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई होते.पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यास, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावरही कारवाईची तरतूद आहे..पीडित बालकांच्या संरक्षणासाठी इतर नियमओळख गुप्त ठेवणे: पीडित बालकाचे नाव, पत्ता किंवा फोटो कोणत्याही माध्यमात (मीडिया किंवा सोशल मीडिया) प्रसिद्ध करण्यास सक्त मनाई आहे.इन-कॅमेरा सुनावणी: न्यायालयातील सुनावणी बंद खोलीत (In-Camera Proceedings) होते, जेणेकरून बालकाला मानसिक त्रास होणार नाही.त्वरित जबाब: न्यायाधीशांसमोर पीडितेचा जबाब लवकरात लवकर नोंदवला जातो आणि तपासही जलद गतीने पूर्ण करावा लागतो.Presumption of Guilt: या कायद्याचे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, एकदा आरोप झाला की 'मी गुन्हा केला नाही' हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असते, तोपर्यंत कायदा त्याला दोषी मानूनच तपास करतो..Agriculture Day 2026: नेमका कधी आणि कसा सुरू झाला 'महाराष्ट्र कृषी दिन' ? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.