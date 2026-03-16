महिनाभर दररोज योगा केल्यास शरीरात दिसतात 'हे' आश्चर्यकारक बदल; तज्ज्ञांनी सांगितले 7 मोठे फायदे!

30 Day Yoga Challenge : सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात तणाव आणि शारीरिक व्याधींपासून दूर राहण्यासाठी 'योग' हा एक योग्य मार्ग म्हणून जगभरात स्वीकारला जात आहे. योग म्हणजे केवळ शरीराची ताणाताण नसून, तो मन, शरीर, श्वास यांच्यासाठी केला जाणारा व्यायाम आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, जर महिनाभर सलग 30 दिवस योगा केला, तर त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीत लक्षणीय सकारात्मक बदल घडून येतात..ज्याना जास्त हालचाल करणे जमत नाही त्यांनी योगा करावा. आपण किती पण फिट असलो तरी आरोग्यासाठी आणि शारीरिक हालचाल होण्यासाठी थोडा तरी व्यायाम करावा. आज आपण बघतो किती तरी तरुण पिढी हार्ट अटॅक येऊन जीव गमावतात. आपला आहार योग्य असणे जेवढे महत्वाचे आहे तेवढेच पचन होण्यासाठी थोडी तरी हालचाल होणे गरजेचे आहे. दैनंदिन योगामुळे शरीरात होणारे हे बदल जाणून घ्या..लवचिकता आणि शरीरयष्टी सुधारतेयोगामुळे पहिल्या दोन आठवड्यांतच स्नायूं अकडलेले असतात ते कमी होऊन ते फ्लेक्सिबल होऊ लागतात. सतत एकाच ठिकाणी बसून काम केल्यामुळे बिघडलेली शरीराची ठेवण म्हणजेच आकार स्वतःहून सुधारू लागतो आणि सांध्यांची, हाडांची हालचाल अधिक सुरळीत होते..रक्ताभिसरण आणि हृदयविकाराचा धोका कमीनियमित आसने आणि प्राणायामामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. श्वासावर लक्ष केंद्रित केल्याने हृदयाचे कार्य सुरळीत होते. यामुळे रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते आणि हृदय व रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य उत्तम राहते, हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. जेवढा योगा महत्वाचा तेवढाच आहार हलका असणे जास्त गरजेचे असते..पचनशक्ती आणि रोगप्रतिकारशक्तीयोगामुळे शरीरातील लिम्फ प्रवाह उत्तेजित होतो, जो संसर्गाशी लढण्यास मदत करतो. अन्न पचन झाल्यास शक्यतो कोणते आजार होत नाहीत म्हणून रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. तसेच, काही आसनांमुळे पचनक्रिया सुधारते आणि वजन कंट्रोलमध्ये राहण्यास मदत होते..फुफ्फुसांची कार्यक्षमता आणि श्वसनप्राणायामाच्या सरावामुळे शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढते. यामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढून दमा किंवा श्वसनाच्या विकारांमध्ये आराम मिळतो आणि शरीराची ऊर्जा पातळी वाढते. त्यामुळे 15 मिनिटे योगासाठी देणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरते..मानसिक आरोग्य आणि ताण-तणावाचे नियंत्रणयोगाचा सर्वात मोठा फायदा मानसिक आरोग्यावर होत असतो. श्वासोच्छवास योगा करताना जास्त प्रमाणात होतो. त्यामुळे शरीरातील 'कॉर्टिसोल'ची पातळी कमी होते. यामुळे ताण, भीती, चिडचिड कमी होऊन मानसिक स्पष्टता आणि शांत वाटते. कामात एकाग्रता येते..झोपेच्या गुणवत्तेत सुधारणायोगामुळे शरीरातील पॅरासिम्पेथेटिक मज्जासंस्था अॅक्टिव होते. यामुळे रात्री झोपण्यापूर्वी मन शांत राहते आणि निद्रानाशाची समस्या दूर होऊन गाढ झोप लागण्यास मदत होते. शरीराची हालचाल झाल्याने ते दमते म्हणून झोप लवकर येते..शक्ती आणि संतुलनयोगाभ्यासामुळे हात, पाय आणि पोटाचे स्नायू अॅक्टिव होऊन शरीर मजबूत होते. यामुळे शरीराचे संतुलन सुधारते आणि भविष्यात होणाऱ्या दुखापतींचा धोका कमी होतो. आपण स्वतामध्ये सकारात्मक बदल बघतो त्यामुळे आपल्याला खूप हलके वाटत असते. म्हणूनच योगा आरोग्यासाठी खूप फायदे देतो. बाहेरील फरका पेक्षा आतून शांत वाटत असते..निरोगी शरीर आणि शांत मनासाठी योग ही एक होलिस्टिक जीवनशैली आहे. केवळ 30 दिवसांचा नियमित सराव आयुष्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पुरेसा ठरू शकतो. पण आरोग्याबद्दल कोणताही बदल करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.