Pyria Home Remedies : दातांतून सतत रक्त येणं, वास येणं घाणं वाटतं; ब्रश केल्यानंतर करा हे उपाय, फरक जाणवेल

Pyria Home Remedies : लहानपणापासून आपण ऐकत आलोय की, दातांची काळजी घेतली पाहिजे, जास्त चॉकलेट खाऊ नका अन्यथा दात किडतील. दात किडणे हा जसा सामान्य आजार आहे, तसा हिरड्या आणि दातांमधून रक्त येणं हे देखील एक आजार आहे.

दातांच्या कमकुवतपणामुळे असं होत. दातांच्या नसा हिरड्यांशी जोडलेल्या असतात. हिरड्या कमकुवत झाल्या असतील तर त्यातून रक्त येतं. त्याला पायोरिया असं म्हणतात. पायोरिया असलेल्या लोकांना दातांसंबंधी अनेक समस्या उद्भवू लागतात.

घासताना दातातून रक्त येणे, तोंडातून दुर्गंधी येणे, दातांवर प्लेक जमा होणे आणि नंतर दातांमध्ये जंत येणे. अशा परिस्थितीत, काही नैसर्गिक उपायांच्या मदतीने तुम्ही ही समस्या दूर करू शकता. ते प्रत्यक्षात खूप प्रभावी आहेत आणि बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ देखील आहेत ज्यामुळे दात किडू शकतात. (Pyria Home Remedies : If you have pyorrhea in your teeth after brushing rinse with the water of these things the symptoms will improve rapidly)

याशिवाय, ते तुमच्या तोंडातून येणारा दुर्गंध देखील काढून टाकते आणि तोंडाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. तर, दातांमध्ये पायरिया झाल्यास काय करावे हे जाणून

विटामिन सी, के यांच्या कमतरतेमुळे शरीरातील हार्मान्समध्ये अनेक चढउतार होतात आणि याचा हिरड्यांवर परिणाम होतो. तसंच डायबिटीस, मेनोपॉज, गरोदरपणा आणि हिरड्यांचे आजार यामुळे हिरड्यांमधून रक्त येऊ लागते.

ही समस्या दूर करण्यासाठी ओरल हेल्थवर लक्ष केंद्रीत करण्याची अत्यंत गरज आहे. दिवसातून २ वेळा दात घासयलाच हवेत आणि फ्लॉस नक्की करावे. (Clean Teeth Tips)

दातांमधील पायरियासाठी घरगुती उपाय

कडुलिंबाची पाने वापरा

कडुलिंबाची पाने बारीक करून दातांमध्ये धरा. दुसरी पद्धत म्हणजे कडुलिंबाची पाने उकळून त्यातील पाण्याने गुळण्या करा. ब्रश केल्यानंतर या दोन्ही गोष्टी कराव्या लागतात. याचा फायदा असा आहे की हे अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्मांनी परिपूर्ण आहे. ज्यामुळे दातांमधील पायरियाची समस्या दूर होते. याशिवाय ते दातदुखी दूर करते आणि तोंडाचे आरोग्य सुधारते.

हळदीचे पाणी

हळदीचे पाणी दातांच्या अनेक समस्या कमी करण्यास मदत करते. हळदीमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी फंगल गुणधर्म असतात जे पायोरियासाठी घरगुती उपाय आहे. तुम्हाला फक्त 1 चमचा पाण्यात 1 चमचे हळद आणि अर्धा चमचा मीठ मिसळायचे आहे.

हे घट्ट मिश्रण होईपर्यंत शिजवा. पेस्टप्रमाणे तयार झाल्यावर त्यावर दात घासून घ्या. आणखी एक गोष्ट जी तुम्ही करू शकता ती म्हणजे हे पाणी उकळून ते स्वच्छ धुवा. (Healthy Teeth)

लवंगाची पेस्ट

लवंगाची पेस्ट बनवून तुम्ही दात घासू शकता. तुम्हाला फक्त थोडी लवंग घ्यायची आहे आणि ती थोडी भाजून बारीक वाटून घ्यायची आहे. नंतर त्यात थोडे मोहरीचे तेल टाका आणि नंतर दात घासा.

दुसरे म्हणजे, तुम्ही पाण्यात लवंगा उकळू शकता आणि या पाण्याने तुम्ही गुळण्या करू शकता. हे घरगुती उपाय तुमच्या दातांना प्रभावीपणे काम करण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

दातांसाठी एवढं कराच

दिवसातून दोनवेळा दात घासा

दिवसभरात काही गोड खाल्ल तर लगेच चूळा भरा

दातांवर दाब येईल असं काहीही चावू नका

सिगारेट ओढण्यामुळे दात आणि हिरड्या खराब होतात ते बंद करा

व्यसनांचा थेट इफेक्ट तुमच्या दातांवर होतो. त्यामुळे पान, सुपारी, तंबाखूचा वापर बंद करा (Healthy Lifestyle)