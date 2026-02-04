Ramadan 2026 : शब-ए-बरातनंतर अवघ्या 15 दिवसात सुरू होतोय रमजान; पाहा यंदाचे संपूर्ण वेळापत्रक, पहिला रोजा कधी?

Ramadan 2026 : इस्लामिक कॅलेंडरनुसार 'रमजान' हा नववा आणि अत्यंत पवित्र महिना मानला जातो. २०२६ मध्ये रमजान कधी सुरू होणार आणि ईद कधी साजरी केली जाईल, याबाबत आतापासूनच मुस्लिम बांधवांमध्ये उत्सुकता आहे. खगोलशास्त्रीय गणना आणि इस्लामिक परंपरेनुसार, यावर्षी रमजानची सुरुवात साधारणपणे १८ किंवा १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होण्याची शक्यता आहे..चंद्रदर्शनावर अवलंबून असणार तारीखइस्लामिक कॅलेंडर पूर्णपणे चंद्रदर्शनावर आधारित असते. नियमानुसार, शब-ए-बरातच्या साधारण १५ दिवसांनी रमजानचा महिना सुरू होतो. यावर्षी ३ किंवा ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शब-ए-बरात साजरी होण्याची शक्यता आहे..जर १८ फेब्रुवारीच्या रात्री चंद्र दिसला, तर भारतात १९ फेब्रुवारी २०२६ पासून पहिला रोजा (उपवास) धरला जाईल. तसेच रमजानच्या आधी येणारी 'शब-ए-बरात' ही रात्र इस्लाममध्ये अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. याला 'क्षमाची रात्र' असेही म्हणतात..असे मानले जाते की, या रात्री अल्लाह आपल्या बंद्यांच्या पापांची क्षमा करतो. मुस्लिम बांधव रात्रभर जागून नमाज अदा करतात, कुराण पठण करतात आणि आपल्या पूर्वजांच्या थडग्यावर जाऊन त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतात..World Cancer Day : कॅन्सर आता 100 टक्के बरा होणार? फक्त 'या' लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, कर्करोगाला हरवण्यासाठी जाणून घ्या सोपा फॉर्म्युला.रमजानचे महत्त्व आणि दिनचर्यारमजान महिना म्हणजे केवळ उपासमार नसून तो संयम, प्रार्थना आणि दानधर्माचा (झकात) काळ आहे.रोजा : सूर्योदयापूर्वी 'सेहरी' करून उपवास सुरू होतो आणि सूर्यास्तानंतर 'इफ्तार'ने तो सोडला जातो.इबादत : या महिन्यात मशिदींमध्ये 'तरावीह'ची विशेष नमाज अदा केली जाते.दानधर्म : गरजू आणि गरिबांना मदत करण्यावर या काळात विशेष भर दिला जातो..ईद-उल-फित्र २०२६ कधी असेल?महिन्याभराच्या कठोर उपवासानंतर 'ईद-उल-फित्र' हा आनंदाचा सण साजरा होतो.संभाव्य तारीख : २० मार्च २०२६ रोजी रमजान महिना संपण्याची शक्यता आहे.ईदची तारीख : चंद्रदर्शनानुसार २१ मार्च २०२६ (शनिवार) रोजी ईद साजरी होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, चंद्र एक दिवस आधी किंवा उशिरा दिसल्यास या तारखेत बदल होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.