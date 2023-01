Relationship Crisis : तुमचा पार्टनर एक्स बद्दल नेहमी बोलतो? चिडू नका तर असं करा हँडल

Relationship Crisis : कोणतंही नातं म्हटलं की छोटे मोठे वाद विवाद होतातच पण तुमचा पार्टनर नेहमी त्याच्या एक्स विषयी बोलत असेल तर ही नात्यासाठी गंभीर बाब आहे. अशावेळी चिडण्यापेक्षा नात्यातील गुंता सोडवणे, जास्त गरजेचं असतं.

जर तुमचा पार्टनर नेहमी त्याच्या एक्स विषयी बोलत असेल तर अशा वेळी परिस्थिती शांतपणे हँडल करा. तुम्ही चिडला तर तुमचं नातं छोट्याश्या कारणावरुन बिघडूही शकते. त्यामुळे प्रयत्न करा की सयंमाने तुम्ही ही परिस्थिती हँडल करावी. त्यासाठी आम्ही काही खास टिप्स तुम्हाला सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (Relationship Crisis if your partner always talking about ex a lot try these tips)

जोडीदाराचं म्हणणं ऐकूण घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. कधी कधी पार्टनरला शेअर करायला कुणी नसतं अशावेळी त्याच्या मनात सुरू असलेली घालमेल तुम्हाला कळत नाही आणि गैरसमज वाढतात अशा वेळी त्यांच्याशी बोला, चर्चा करा. असं केल्याने तुम्हाला त्यांची बाजू समजून घेता येईल.

जोडीदार वारंवार एक्सचं नाव घेतो अशावेळी त्याला शांतपणे कारण विचारा पण त्याआधी त्याला खात्री द्या की तुम्ही त्याला जज करणार नाही. तुमचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. त्यामुळे घाबरायचं कारण नाही. यामुळे तुमचा पार्टनर का एक्सचं नाव वारंवार घेतोय, याचं कारण सांगेल.