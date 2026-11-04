Ambani family Diwali Celebration : सासू-सुनेचा असा राजेशाही अंदाज कधी पाहिला नसेल! एका बाजूला लाल सिल्क साडी, तर दुसऱ्या बाजूला जांभळा ड्रेस; फॅशन पाहून चाहते थक्क

Nita Ambani and Shloka Mehta Diwali Party : देशातील अग्रगण्य उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या कुटुंबात कोणताही सण किंवा कौटुंबिक सोहळा असो, अंबानी कुटुंबातील महिलांच्या पारंपरिक आणि राजेशाही फॅशनकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले असते. दिवाळीच्या मंगलमय पर्वावर आयोजित करण्यात आलेल्या 'रिलायन्स दिवाळी उत्सवात' नीता अंबानी आणि त्यांची मोठी सून श्लोका मेहता-अंबानी यांनी आपल्या नयनरम्य एथनिक लूकने अवघ्या मैफिलीचे लक्ष वेधून घेतले आहे. .एका बाजूला नीता अंबानी यांचा अस्सल पारंपरिक लाल सिल्क साडीतील रुबाब, तर दुसऱ्या बाजूला श्लोकाचा जांभळ्या रंगातील आधुनिक फ्यूजन ड्रेस... या सासू-सुनेच्या जोडीने दिवाळीच्या फॅशनचे नवे ट्रेंड्स सेट केले आहेत.सोशल मीडियावर समोर आलेल्या या फोटोंवर सध्या फॅशन प्रेमींकडून कौतुकाचा प्रचंड वर्षाव होत आहे..माचाळ गावात ७८ वर्षांनंतर धावली पहिली एसटी बस.नीता अंबानींचा मनमोहक साजरिलायन्सच्या दिवाळी सोहळ्यात नीता अंबानी यांनी परिधान केलेल्या लाल आणि सोनेरी रंगाच्या बनारसी सिल्क साडीने सर्वांचे डोळे दिपवून टाकले. या साडीच्या पदरावर नारंगी (Orange) रंगाचे अत्यंत नाजूक काम करण्यात आले होते, तर ब्लाऊजवर बारीक सोनेरी बुट्यांची कलाकुसर होती.दागिने : साडीपेक्षाही जास्त लक्ष वेधून घेतले ते त्यांच्या गळ्यातील अत्यंत मौल्यवान जडाऊ नेकलेसने! यात बहुरंगी हिरे आणि नैसर्गिक मोत्यांची गुंफण करण्यात आली होती.अक्सेसरीज : या नेकलेसला साजेसे कानातले झुमके, हातात लाल चुड्यांसोबत झुमकी असलेले कंगन, भांगेत कुंकू, कपाळावर लाल टिकली आणि केसांत माळलेला मोगऱ्याचा सुवासिक गजरा त्यांच्या सौंदर्यात भर घालत होता. त्यांचा हा लूक कोणत्याही सणासाठी परिपूर्ण पारंपरिक प्रेरणेसारखा भासत होता..जांभळ्या रंगाच्या इंडो-वेस्टर्न पोशाखात श्लोका मेहताचा रॉयल क्लासदुसऱ्या बाजूला, अंबानी कुटुंबाची मोठी सून श्लोका मेहता हिने नेहमीप्रमाणे अत्यंत ग्रेसफुल आणि आधुनिक साधेपणा जपला होता. श्लोकाने यंदा गडद जांभळ्या (Purple/Baingani) रंगाचा देखणा एथनिक फ्यूजन ड्रेस निवडला होता:ड्रेसची डिझाइन : वरच्या बाजूला बंद गळ्याचा, फुल स्लीव्ह्ज असलेला लांब कुर्ता आणि खाली घेरदार लाँग स्कर्ट (लेहेंगा) असा हा पोशाख होता.हस्तकला : संपूर्ण कपड्यावर अत्यंत बारीक हाताने केलेली जरदोजी आणि रेशमी धाग्यांची (Thread Work) भरतकाम करण्यात आले होते.स्टाइलिंग : खांद्यावर घेतलेला भरतकामाचा डिझायनर दुपट्टा, कानातले स्टेटमेंट इअररिंग्स आणि न्यूड सटल मेकअप यामुळे श्लोका अतिशय स्टायलिश आणि एलिगंट दिसत होती..कोकण किनारपट्टीवरील परकीय आक्रमणे रोखण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशी रचली होती अभेद्य सागरी रणनीती?.यंदाच्या दिवाळीसाठी सासू-सुनेची परफेक्ट जोडी ठरली स्टाईल आयकॉनअंबानी कुटुंबीयांच्या या कौटुंबिक सोहळ्यात सासू आणि सून दोघींनीही आपापल्या पिढीला शोभेल अशी कपड्यांची उत्तम निवड केली होती. नीता अंबानी यांनी भारतीय परंपरेचा मान राखत लाल रंगाची श्रीमंती दाखवली, तर श्लोकाने परंपरेला आधुनिकतेची जोड देत जांभळ्या रंगाचा नवा पर्याय खुला केला. दिवाळीच्या सणात किंवा आगामी लग्नसराईत साडी आणि लेहेंग्याची निवड करणाऱ्या महिलांसाठी या सासू-सुनेचा हा लूक एक उत्तम फॅशन गाईड ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.