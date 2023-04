Right Way To Eat Curd : दह्याचा आणि या वस्तूंचा आहे ३६ चा आकडा, एकत्र खाल तर जीवही जाईल

By

Right Way To Eat Curd : उन्हाळ्याच्या झळा संध्याकाळी सात वाजताही जाणवत आहेत. प्रचंड उकाडा सुरू आहे. या ऋतूमध्ये शरीराला थंडावा देण्यासाठी दही भरपूर प्रमाणात सेवन केले जाते. दही खाल्ल्याने केवळ शरीर थंड राहण्यास मदत होत नाही तर आतड्यांची कार्यप्रणाली सुधारण्यास आणि पचनसंस्था निरोगी होण्यास मदत होते यात शंका नाही.

दही हे कॅल्शियम आणि प्रथिनांचा उत्कृष्ट स्रोत आहे. त्यामुळेच त्याचे नियमित सेवन केल्याने हाडे आणि स्नायू निरोगी आणि मजबूत बनण्यास मदत होते. आयुर्वेदात दही खाण्याचे विविध फायदे आणि मार्ग सांगितले आहेत. लोक कधीही भरलेली वाटी घेऊन दही खायला बसतात असे अनेकदा दिसून आले आहे.

काही लोक दह्यात साखर, मीठ किंवा कापलेली फळे घालून खातात. दही मिसळून बनवलेल्या पाककृतींचाही अनेकांना आस्वाद असतो. आयुर्वेद डॉक्टर दीक्षा भावसार यांच्या मते, दही खाण्याचे काही नियम आहेत आणि जर ते पाळले नाहीत तर दही तुमच्या पोटात विषासारखे काम करू शकते.

दही आणि फळं

अनेकजण दह्यासोबत फळांचे सेवन करतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की दह्यासोबत फळांचे सेवन केल्याने पोट आणि आतड्यांच्या कार्यावर वाईट परिणाम होतो. दीर्घकाळ सेवन केल्याने चयापचयाच्या समस्या आणि ऍलर्जी होऊ शकते.

दहीसोबत मासे खाऊ नका

दह्यासोबत चिकन, मटण किंवा मासे यांसारखे मांसाचे सेवन आरोग्यासाठी घातक असल्याचे डॉक्टरांचे मत आहे. अनेकदा तुम्ही पाहिलं असेल की चिकन, मटण किंवा मासे अशा अनेक पदार्थांमध्ये दही वापरलं जातं, लक्षात ठेवा या मिश्रणाने शरीरात विषारी पदार्थ तयार होतात.

दही गरम करू नका

डॉक्टरांनी सांगितलं की दही कधीही गरम करू नये. गरम झाल्यावर त्याचे गुणधर्म गमावतात. याशिवाय लठ्ठपणा, कफ, रक्तस्रावाचे विकार आणि सूज येण्याच्या समस्येने त्रस्त असलेल्यांनी दही खाणे टाळावे.

रात्रीच्यावेळी दही नको

रात्री वाटीभर दही खाण्याची सवय अनेकांना असते. आयुर्वेद या तिन्ही गोष्टींना चुकीचे मानतो. डॉक्टरांनी सांगितले की जर तुम्हाला दही खायचे असेल तर ते अधूनमधून, दुपारी आणि कमी प्रमाणात खावे.

हे कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही औषधाचा किंवा उपचारांचा पर्याय असू शकत नाही. अधिक तपशीलांसाठी नेहमी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.