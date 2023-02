Physical Relation

मुंबई : जर जोडप्याच्या उंचीत तफावत असेल, मुलगी उंच असेल आणि मुलगा लहान असेल तर सेक्स करण्यात काहीतरी अडचण येऊ शकते. परंतु सेक्समध्ये अशा अनेक पोझिशन्स आहेत ज्या तुम्ही उंचीची पर्वा न करता अवलंबू शकता.

डॉगी स्टाइल

ही सेक्स पोझिशन ट्राय करायला उंचीने काही फरक पडत नाही. सर्व उंचीचे लोक या पोझिशनचा आनंद घेऊ शकतात. या स्थितीत, दोन्ही जोडीदारांना एका रेषेत समांतर येण्याची गरज नाही किंवा त्यांना एकमेकांना उत्तेजित करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज नाही. (sex tips for tall girl and short boy)

या स्टाईलमध्ये महिला पार्टनर गुडघ्यावर वाकते आणि पुरुष पार्टनर कोणत्याही बंधनाशिवाय सेक्सचा आनंद घेऊ शकतो. या दरम्यान, पुरुष जोडीदार देखील आपल्या हातांनी महिला जोडीदाराला उत्तेजित करू शकतो. हेही वाचा - डिजिटल लोन्स विषयी सर्वकाही

किचन टॉप

या स्थितीसाठी आपल्याला फक्त स्वयंपाक घरातील ओटा किंवा टेबलची आवश्यकता आहे. तुम्ही तुमच्या महिला पार्टनरला त्या टेबलवर बसवू शकता आणि मग तुम्ही आरामात सेक्स करू शकता. ( what to do if height becomes barrier in sex)

अनेक चित्रपटांमध्ये जोडप्यांना या पोझिशनमध्ये सेक्स करताना दाखवले जाते, जे खूप मनोरंजक आहे. या स्थितीचा प्रयत्न करण्यापूर्वी, खात्री करा की जेव्हा तुमचा जोडीदार टेबलावर बसतो तेव्हा तो तुमच्या कंबरेच्या पातळीवर असावा, जेणेकरून तुम्ही उभे असताना सहज सेक्स करू शकता.

क्रॉस बट

जर तुम्ही गुदद्वारासंबंधीचा सेक्स करत असाल पण तुम्हाला डॉगी स्टाईल करायची नसेल, तर तुमच्या स्त्री जोडीदाराला तिच्या पोटावर झोपायला सांगा आणि तुम्ही तिच्यावर झोपा.

या दरम्यान, आवश्यक असल्यास, आपण आपल्या जोडीदाराच्या पोटाखाली एक उशी देखील ठेवू शकता, यामुळे आपल्यासाठी सोपे होईल. तसेच, तुमच्या जोडीदारावर तुमचा सर्व भार टाकण्याऐवजी तुम्ही तुमच्या हातांनी स्वतःचा समतोल साधा.

काऊ गर्ल

ही अशी सेक्स पोझिशन आहे, ज्यामध्ये महिलांना त्यांच्या पद्धतीने सेक्स करण्याची संधी मिळते. महिलांना ही स्थिती खूप आवडते, कारण या काळात त्या स्वतःच्या पद्धतीने उत्तेजित होऊ शकतात.

या स्थितीत उंचीने काही फरक पडत नाही. यामध्ये महिला अव्वल असून स्वतःच्या गतीवर नियंत्रण ठेवू शकतात आणि चटकन कामोत्तेजना मिळवू शकतात. या दरम्यान पुरूष खाली असतो आणि आपल्या जोडीदाराच्या शरीराशी सहज खेळू शकतो.

लोटस

लोटस सेक्स पोझिशनमध्ये तुम्ही उंच मुलीसोबत अगदी सहज सेक्सचा आनंद घेऊ शकता. या स्थितीत सेक्स करण्यासाठी पुरुष जोडीदाराला खाली बसावे लागते आणि नंतर त्याच्या जोडीदाराला त्याच्या वर बसवावे लागते.

आपले पाय त्यांच्याभोवती गुंडाळून सेक्स करा. यामध्ये तुम्ही तुमच्या पार्टनरच्या डोळ्यात बघून सेक्स करू शकता. ही अशी सेक्स पोझिशन आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या पार्टनरला पूर्णपणे अनुभवू शकता.