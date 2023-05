By

आजच्या तरुण पिढीचा फॅशन सेन्स चांगला आहे. असे अनेकांचे म्हणणे तुम्ही ऐकले असेल, पण तरीही अनेक तरुणांना शर्ट आणि बुशशर्टमधील फरक कळत नाही. येथे शर्ट आणि बुश-शर्टमधील फरक स्पष्ट केला आहे.

सध्या बहुतेक लोक शर्ट वापरतात. पुरुषांव्यतिरिक्त आजच्या महिलांमध्येही शर्ट्सचा कल वाढला आहे, जरी महिलांचे शर्ट पुरुषांपेक्षा वेगळे आहेत. बर्‍याच वेळा तुम्ही लोकांकडून शर्ट किंवा बुश शर्ट बद्दल ऐकता आणि दोन्ही सारखेच समजता पण तसे नाही.

या दोघांमध्ये बरेच मोठे फरक आहेत. तुम्ही कोणत्याही खास प्रसंगी शर्ट घालू शकता. पण कोणत्याही वेळी बुश शर्ट घालू शकत नाही. बुशशर्ट वेगळ्या प्रसंगी आणि बाहेर जाण्यासाठी घातला जातो. फिरणे, जंगल ट्रेक करणे अशावेळी हा शर्ट तुम्ही घालू शकता. (Shirt And Bush Shirt : Fashion Marathi Tips difference between shirt and bush shirt)

डिझाईन कसे आहे?

बुश शर्ट सामान्य शर्टपेक्षा लांब असतो आणि कमरेजवळ बेल्ट लावण्याची सोय असते. बुश शर्टमध्ये 4 ते 5 खिसे असतात. साधारणपणे, बुश शर्टमध्ये 2 पॉकेट्स वरच्या बाजूला आणि 2 खालच्या बाजूला बनवले जातात.

ही स्टाईल बरीच जुनी झाली आहे. काही लोक ते वापरतात. शर्टच्या तुलनेत बुश शर्ट घालणे थोडे कठीण आहे. पण तरीही सध्या फॅशनच्या जगात, बुश शर्ट पुन्हा खूप लोकप्रिय होत आहे.

लोकरीचा वापर

शर्ट तयार करण्यासाठी कॉटन फॅब्रिकचा वापर केला जातो, परंतु काहीवेळा तो बनवण्यासाठी लोकरीचे फॅब्रिक देखील वापरले जाते. बुश-शर्ट बहुतेक जंगलात आणि खेड्यांमध्ये लोक वापरतात कारण ते संपूर्ण शरीर झाकतात आणि त्यांचे हात देखील लांब असतात.

हे जंगलात आणि ग्रामीण भागात चालण्यास मदत करते. ज्यामुळे आपण झुडूप आणि काटेरी झाडांपासून वाचतो. आम्ही तुम्हाला सांगतो की बुशार्ट शिकारींचा आवडता आहे. बुशर्टमध्ये बनविलेले अनेक पॉकेट्स साधने ठेवण्यासाठी उपयोगी पडतात.

बुश शर्टमध्ये अनेक रंग उपलब्ध आहेत. बुश शर्टच्या ट्रेंडमध्ये गडद रंग अधिक खुलून दिसतात. गडद राखाडी, खाकी असे रंग अधिक लोक खरेदी करतता. गडद रंगांमुळे तुम्हाला एक वेगळाच लुक येतो.