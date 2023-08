Skin Care Routine : एखाद्या व्यक्तीचं वय वाढलं की ते त्याच्या चेहऱ्यावरून दिसायला लागतं, असं म्हणतात. कारण, वय वाढेल तसं आपलं शरीर थकायला लागतं आणि त्यामुळंच चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसायला लागतात.

वय वाढत असल्याचे लक्षात यायला लागल्यास तुम्ही लाइफस्टाइलमध्ये काही बदल केले तर तुमचा चेहरा नेहमीच टवटवीत राहतो. आहाराशी संबंधित कमतरता त्वचेला हानी पोहोचवतात.

कोलेजन कमी झाल्यामुळे त्वचा आतून तुटते आणि तिची लवचिकता खराब होते. याशिवाय हायड्रेशनच्या कमतरतेमुळे त्वचेतील बारीक सुरकुत्यांची समस्या वाढू लागते. अशा परिस्थितीत तुम्ही काही फळांचे सेवन करू शकता जे या सर्व समस्यांवर उपाय ठरू शकतात. (These 4 fruits are helpful in reducing wrinkles and signs of aging on the face)

सुरकुत्या घालवण्यासाठी काय खावे

संत्री

त्वचेच्या अनेक समस्यांवर संत्रा हा उपाय ठरू शकतो. वास्तविक, संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन सी चांगली असते आणि ते बारीक रेषा आणि रॅडिकल्सपासून होणारे नुकसान टाळते.

याशिवाय संत्र्यामध्ये हायड्रेशन भरलेले असते आणि त्यामुळे त्वचेला आतून ओलावा येतो. यामुळे त्वचेचे छिद्र निरोगी राहतात, सुरकुत्या आणि बारीक रेषा कमी होतात आणि त्वचेत दीर्घकाळ चमक राहते.

सफरचंद

सफरचंदातील अँटिऑक्सिडंट्स तुमच्या त्वचेच्या अनेक समस्या कमी करू शकतात. ते तुमची त्वचा pH निरोगी ठेवतात आणि मूलगामी नुकसानापासून संरक्षण करतात. तुम्ही सफरचंद खाल्ल्याने तुमच्या त्वचेलाही फायदा होतो.

हे कोलेजनचे उत्पादन वाढवते आणि त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासह चेहऱ्यावरील बारीक रेषा कमी करते. म्हणूनच निरोगी त्वचेसाठी दररोज 1 सफरचंद खा. (Skin Cae Tips)

एवोकॅडो

एवोकॅडोमध्ये ओमेगा -3 देखील समृद्ध आहे जे कोलेजन उत्पादनास प्रोत्साहन देते. हे त्वचेतील बारीक रेषा कमी करते, मुरुम कमी करते आणि त्वचेशी संबंधित अनेक समस्या कमी करण्यास मदत करते. याशिवाय, त्याचे अन्न शरीरातील हायड्रेशन आणि पीएच संतुलन राखण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे.

किवी

किवीचे सेवन केल्याने त्वचेच्या अनेक समस्या दूर होतात. किवी तुमच्या कोलेजन आणि इलास्टिनच्या पातळीला उत्तेजित करते. यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि ई चांगल्या प्रमाणात असते. हे वृद्धत्वाच्या लक्षणांशी लढा देते आणि आपल्या नैसर्गिक कोलेजन उत्पादनाच्या नुकसानापासून देखील संरक्षण करते. म्हणून, या फळांचे सेवन करा आणि त्वचेला सुरकुत्यांपासून वाचवा आणि ती निरोगी बनवा. (Healthy Food)