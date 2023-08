Vitamin For Skin : आजकाल बदललेल्या लाइफस्टाइलमुळे एखाद्या गोष्टीची ऍलर्जी पटकन होते. एकदा का ऍलर्जी सुरू झाली की सतत ती येतच राहते. सतत होणाऱ्या ऍलर्जीमुळे त्वचारोग होतो.

त्वचारोगाची अनेक कारणे असतात. कधी हवामान जबाबदार असते, तर कधी रक्तातील घाण, परंतु कदाचित आपल्याला माहित नसेल की व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात. चला जाणून घेऊया त्वचेसाठी हे पोषक तत्व आपल्या त्वचेसाठी इतके महत्वाचे का आहे.

व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे त्वचेचे इतर बरेच नुकसान होऊ शकते. जसे की आपल्या त्वचेचा रंग हलका होणे, चेहऱ्याची चमक कमी होणे, कोरडी त्वचा, त्वचेचा थर दिसणे आणि शरीरात खाज सुटणे. त्यामुळे 'व्हिटॅमिन डी'ची कमतरता कधीही पडू देऊ नये. (Skin Disease: Never let there be deficiency of this vitamin in the body)

व्हिटॅमिन डी त्वचेसाठी का महत्वाचे आहे?

जर तुमच्या शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमतरता असेल तर तुम्हाला अॅटोपिक त्वचारोग आणि सोरायसिससह अनेक त्वचेच्या आजारांना सामोरे जावे लागते. या पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे त्वचेतील पेशींच्या चयापचयाशी संबंधित क्रिया मंदावतात, ज्यामुळे त्वचेचे आजार होऊ शकतात.

व्हिटॅमिन डी सूर्यप्रकाशातून मिळते.

व्हिटॅमिन डी ला 'सनशाइन व्हिटॅमिन' म्हणतात कारण ते सहसा सूर्यप्रकाशातून मिळते. स्वीडन आणि नॉर्वे सारख्या ध्रुवीय देशांमध्ये, जिथे वर्षाचे सुमारे 6 महिने सूर्य बाहेर पडत नाही, लोकांमध्ये या पोषक तत्वांची कमतरता असते. मात्र हे पोषक तत्व अनेक खाद्यपदार्थ खाऊन मिळवता येते. (Vitamin D)

व्हिटॅमिन डी पुरेशा प्रमाणात खाल्ल्याने काय होईल

व्हिटॅमिन डी शरीराला कॅल्शियमचा पुरवठा करते . यामुळे ऑस्टिओपोरोसिस आणि मुडदूस यांसारख्या हाडांशी संबंधित विकारांचा धोका कमी होऊ शकतो शरीरात कॅल्शियमचा पुरवठा वाढवून व्हिटॅमिन डी हाड आणि दातांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो व्हिटॅमिन डी सामान्यपणे शरीराला मदत करू शकते. व्हिटॅमिन डी शरीराच्या नसा, स्नायू आणि प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी देखील उपयुक्त मानले जाऊ शकते. मेंदूचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करू शकते. व्हिटॅमिन डी निरोगी हृदयासाठी देखील फायदेशीर मानले जाऊ शकते व्हिटॅमिन डी मुरुमांपासून बचाव करण्यास देखील मदत करू शकते.

भारतात सूर्यप्रकाश जवळजवळ वर्षभर उपलब्ध असला तरी शहरांमधील काही घरे अशी आहेत जिथे सूर्यप्रकाश खोल्यांपर्यंत नीट पोहोचत नाही. त्यामुळे जर तुम्हाला अन्नाद्वारे व्हिटॅमिन डी मिळवायचे असेल तर तुम्ही खाली नमूद केलेल्या गोष्टी खाऊ शकता. (Health Tips)

व्हिटॅमिन डी गोळ्या आणि कॅप्सूल

व्हिटॅमिन डी असलेल्या फळे किंवा इतर पदार्थांव्यतिरिक्त, व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी व्हिटॅमिन डी पूरक आहार देखील घेतला जाऊ शकतो. बाजारात अनेक व्हिटॅमिन डी गोळ्या आणि कॅप्सूल उपलब्ध आहेत.

ज्याचा दावा आहे की त्यांच्या वापराने शरीरातील व्हिटॅमिन डीची कमतरता भरून काढता येते. व्हिटॅमिन डी 3 हे सर्वात जास्त प्रमाणात पूरक म्हणून वापरले जाते. तथापि, कोणतेही परिशिष्ट वापरण्यापूर्वी, एकदा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, कारण जास्त सेवन केल्याने काही दुष्परिणाम देखील दिसू शकतात. (Vitamins)