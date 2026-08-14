Skip the Elevator: रोज जिना चढल्याने Heart Attackचा धोका कमी! पाहा काय सांगतो नवीन संशोधन अहवाल...

Climbing Stairs: आजच्या आधुनिक आणि धकाधकीच्या जीवनशैलीत व्यायामासाठी वेगळा वेळ काढणे अनेकांसाठी अवघड झाले आहे. पण, रोजच्या आयुष्यातील एक छोटासा बदल तुमच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. लिफ्टऐवजी जिन्याचा वापर करण्याची साधी सवय हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि आयुष्य वाढवण्यासाठी प्रचंड फायदेशीर ठरू शकते, असा दावा एका नवीन संशोधनातून समोर आला आहे.'अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डिओव्हॅस्कुलर ड्रग्ज' (American Journal of Cardiovascular Drugs) मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका मोठ्या विश्लेषणात असे दिसून आले आहे कि, नियमितपणे जिना चढणाऱ्या लोकांमध्ये हृदयरोग आणि अकाली मृत्यूचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो..अभ्यासातील महत्त्वाचे निष्कर्ष (३९% कमी धोका)युकेमधील ईस्ट अँग्लिया विद्यापीठातील 'नॉरविच मेडिकल स्कूल'चे कार्डियाक मेडिसिनचे प्राध्यापक डॉ. व्हॅसिलिओस व्हॅसिलिऊ यांच्या नेतृत्वाखाली हे संशोधन करण्यात आले. ३५ ते ८४ वयोगटातील ४,८०,००० हून अधिक लोकांच्या १४ वर्षांच्या डेटाचे विश्लेषण करून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे-हृदयरोग मृत्यूचा धोका कमी: जे लोक नियमितपणे लिफ्टऐवजी जिन्याचा वापर करतात, त्यांच्यात हृदयरोग किंवा कार्डिओव्हॅस्कुलर आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यूचा धोका ३९ टक्क्यांनी कमी असतो.अकाली मृत्यूचा धोका कमी: कोणत्याही कारणाने होणाऱ्या अकाली मृत्यूचा धोका २४ टक्क्यांनी कमी आढळला..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकपासून बचाव: नियमित जिना चढल्याने हार्ट अटॅक, स्ट्रोक आणि हार्ट फेल्युअर यांसारख्या गंभीर आजारांचा धोका कमी होतो.दररोज ६ मजले जिना चढणे सर्वोत्तम: अभ्यासानुसार, दररोज सुमारे ६ मजले (Flights of stairs) जिना चढणाऱ्या व्यक्तींना याचा सर्वाधिक आरोग्यदायी फायदा मिळतो..जिना चढणे हृदयासाठी कसे फायदेशीर ठरते?जिना चढणे हा एरोबिक व्यायामाचा (Aerobic Physical Activity) एक उत्तम प्रकार आहे, ज्यामुळे शरीराला आणि हृदयाला त्वरित फायदे मिळतात-हृदयाचे ठोके अन् स्नायू बळकट: गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध शरीराचे वजन उचलून जिना चढावा लागत असल्याने हृदयाचे ठोके वेगाने वाढतात आणि पायांचे स्नायू मजबूत होतात.कमी वेळेत उत्तम व्यायाम: हा एक अत्यंत प्रभावी कार्डिओ व्यायाम (Cardiovascular Workout) आहे, ज्यामुळे शारीरिक क्षमता (Stamina) वाढते.वजन नियंत्रणात मदत: संतुलित आहारासोबत नियमित जिना चढल्याने शरीराचे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते..जिमची गरज नाही; रोजच्या दिनचर्येत करा समावेशजिममध्ये जाऊन तासन् तास व्यायाम करण्यासाठी वेळ, पैसे किंवा उपकरणांची गरज असते. पण, जिना चढण्यासाठी कोणत्याही विशेष तयारीची गरज नसते.तुम्ही घर, ऑफिस, शॉपिंग मॉल किंवा प्रवास करताना लिफ्ट आणि एस्कलेटरऐवजी सहज जिन्याचा वापर करू शकता. व्यस्त दिनचर्या असलेल्या लोकांसाठी दैनंदिन शारीरिक हालचाल वाढवण्याचा हा सर्वात सोपा आणि मोफत मार्ग आहे..कोणी काळजी घ्यावी?सामान्य आणि निरोगी प्रौढ व्यक्तींसाठी जिना चढणे अत्यंत फायदेशीर आहे. पण, ज्या लोकांना आधीच हृदयाचा गंभीर आजार आहे, तीव्र छातीत दुखणे, चक्कर येणे किंवा जास्त प्रमाणात दम लागण्याची समस्या आहे, त्यांनी अचानक व्यायाम किंवा जिना चढण्याची तीव्रता वाढवण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..Japanese Parenting: रागावणं नाही,ओरडणं नाही! जपानी लोक आपल्या मुलांना अशी लावतात शिस्त!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.