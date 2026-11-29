Sleep Health: थंडीच्या काळात किंवा काही वेळा उन्हाळ्यातही अनेक जण रात्री झोपताना पायात मोजे घालतात. पण, या सवयीचा शरीरावर आणि झोपेवर नेमका काय परिणाम होतो, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. या संदर्भात चेन्नई येथील ग्लेनीगल्स हॉस्पिटलमधील कन्सल्टंट पल्मोनोलॉजिस्ट आणि स्लीप मेडिसिन तज्ज्ञ डॉ. सुरेश एस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे..झोप आणि शरीराच्या तापमानाचा संबंधरात्री मोजे घालून झोपणे ही वरवर पाहता लहानशी सवय वाटत असली, तरी ज्यांचे पाय रात्री थंड पडतात, त्यांच्यासाठी ती झोपेतील आराम वाढवण्यास उपयुक्त ठरू शकते. शरीरशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, पाय उबदार ठेवल्याने शरीराच्या नैसर्गिक तापमान नियंत्रणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळू शकते, जी चांगल्या झोपेसाठी महत्त्वाची मानली जाते.झोपण्यापूर्वी शरीराचे मुख्य तापमान स्वाभाविकरीत्या कमी होऊ लागते. पाय गरम राहिल्यास त्वचेच्या पृष्ठभागाजवळील रक्तवाहिन्या रुंदावतात; वैद्यकीय भाषेत या प्रक्रियेला वासोडिलेशन असे म्हटले जाते. यामुळे शरीरातील उष्णता बाहेर पडण्यास मदत होते आणि शरीराचे मुख्य तापमान हळूहळू खाली येते, जो झोप येण्याच्या नैसर्गिक टप्प्याचा एक भाग आहे..Winter Asthma Care: दम्याचा त्रास असणाऱ्यांनो, हिवाळ्यात निष्काळजीपणा नको! 'या' ६ गोष्टी लक्षात ठेवा.मोजे निवडताना आणि वापरताना कोणती काळजी घ्यावी?झोप येण्यास मदत: ज्यांना पाय गार पडल्यामुळे झोपण्यात अडचण येते, त्यांना आरामदायी मोजे घातल्यास लवकर झोप येण्यास मदत होऊ शकते. हिवाळ्यातील थंड रात्रींमध्येही यामुळे आराम मिळतो. मात्र, प्रत्येकानेच मोजे घालून झोपले पाहिजे असे नाही आणि त्यामुळेच खात्रीशीर चांगली झोप लागेल असेही नाही..मोज्यांचा प्रकार: झोपताना खूप घट्ट मोजे घालणे टाळावे, कारण त्यामुळे अस्वस्थता जाणवू शकते तसेच रक्ताभिसरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्याऐवजी सैल, स्वच्छ आणि हवा खेळती राहू देणारे सुती मोजे वापरणे अधिक योग्य ठरते.कोणी घ्यावी विशेष काळजी: मधुमेह, पेरिफेरल न्यूरोपॅथी, रक्ताभिसरणाची समस्या किंवा पायांमध्ये आधीच संसर्ग असलेल्या व्यक्तींनी पायांची स्वच्छता आणि काळजी याकडे विशेष लक्ष द्यावे. गरज भासल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..थंडीमुळे चेहरा कोरडा पडलाय? घरातल्याच 'या' 5 गोष्टी करतील चेहरा मऊ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.