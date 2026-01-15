पालक पनीरचा उग्र वास येतोय, म्हणत भारतीय विद्यार्थांशी अमेरिकत भेदभाव, कोणत्या गोष्टी ठेवाव्या लक्षात

प्रत्येकाला ऊर्जेसाठी अन्नाची गरज असते. पण अमेरिकेतून एक प्रकरण समोर समोर आले आहे. ज्यात अन्नाच्या वासावरुन अमेरिकेतली युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉलोरोडो बोल्डर येथे पीएचडी करत असलेले भारतीय विद्यार्थी आदित्य प्रकाश यांना कमी लेखले. त्यांनी त्या दिवशी पालक पनीर आणले होते आणि मायक्रोवेव्हेमध्ये गरम केले. पण त्याचा उग्र वास येत असल्याने त्यांना मायक्रोवेव्हेमध्ये वापरण्यास मनाई केली. पालक पनीरचा उग्र वास न येण्यासाठी आणि स्टोअर करण्यासाठी कोणत्या टिप्स लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया..पालक पनीर बनवण्यासाठा लागणारे साहित्यपालकपनीरकांदाटोमॅटोहिरवी मिरचीआलं-लसूण पेस्टजिरंगरम मसालाहळदमीठतेलक्रीम.कृतीपालकाचे पाने स्वच्छ धुवावे. २ ते ३ मिनिटे गरम पाण्यात उकळा. त्यात थोडा सोडा टाकल्यास हिरवा रंग कायम राहतो. नंतर मिक्समध्ये बारीक पेस्ट तयार करा. कढईत तेल गरम करुन जिरं, बारीक चिरलेला कांदा सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्यावे. नंतर आलं लसून पेस्ट, हिरवी मिरची, टोमॅटो पेस्ट, हळद, मीठ घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा. नंतर पालक पेस्ट टालून ५ मिनिटे मंद आचेवर शिजवा. नंतर पनीरचे चौकोणी तुकटे करुन त्यात टाका. तुम्ही नानसोबत सर्व्ह करु शकता..पालक पनीरचा उग्र वास कमी करण्यासाठी काय करावेपालक चांगले उकळा.उकळल्यानंतर थंड पाण्यात टाका.पालकाची पेस्ट चांगली शिजवा.कच्चा पालकाच्या पेस्टला जास्त वास येतो.मसाले, आलं-लसूण पेस्टचा योग्य वापर करावा. जास्त वेळा सारखे गरम करु नका लिंबाचा रस किंवा कस्तुरी मेथी वापरापालकाचा जड वास हलवा व सुगंधी होतो.तुम्ही शेवटी थोडे क्रिम किंवा दूध वापरु शकता.पनीर वेगळे परतून घ्यावे.नंतरच भाजीत टाका..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.