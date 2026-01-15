लाइफस्टाइल

पालक पनीरचा उग्र वास येतोय, म्हणत भारतीय विद्यार्थांशी अमेरिकत भेदभाव, कोणत्या गोष्टी ठेवाव्या लक्षात

Palak Paneer Smell Issue : अमेरिकेतली युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉलोराडो, बोल्डर येथे पीएचडी करत असलेले भारतीय विद्यार्थी आदित्य प्रकाश हे आपल्या विभागातील मायक्रोवेव्हमध्ये पालक पनीर गरम करत होते. मात्र एका कर्मचाऱ्याने या पदार्थाचा उग्र वास येतो असे सांगत त्यांना ते वापरण्यास मनाई केली. ही रेसिपी बनवण्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.
Palak Paneer

Palak Paneer

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

प्रत्येकाला ऊर्जेसाठी अन्नाची गरज असते. पण अमेरिकेतून एक प्रकरण समोर समोर आले आहे. ज्यात अन्नाच्या वासावरुन अमेरिकेतली युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉलोरोडो बोल्डर येथे पीएचडी करत असलेले भारतीय विद्यार्थी आदित्य प्रकाश यांना कमी लेखले. त्यांनी त्या दिवशी पालक पनीर आणले होते आणि मायक्रोवेव्हेमध्ये गरम केले. पण त्याचा उग्र वास येत असल्याने त्यांना मायक्रोवेव्हेमध्ये वापरण्यास मनाई केली. पालक पनीरचा उग्र वास न येण्यासाठी आणि स्टोअर करण्यासाठी कोणत्या टिप्स लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.

