Solo Travel: दडपण आणि दिलासाही

-निशा दांडेकरमाझा मुलगा आणि सून ब्रिटनला राहत असल्यामुळे मी व माझ्या नवऱ्याने ब्रिटनला जायचे ठरवले. मुंबईतून जाताना आम्ही एकत्र गेलो; पण येताना त्याला ऑफिसच्या कामामुळे बरेच दिवस सुट्टी मिळणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तो माझ्या आधी परत आला. मी येताना एकटीच येणार होते. तसे नोकरी करत असल्यामुळे थोडीफार एकटीने फिरायची सवय होती; पण परदेशातून एकट्याने प्रवास करण्याचा माझा अनुभव पहिलाच होता. निघण्याचा दिवस उजाडला आणि मनात आणखीन धाकधूक वाढली. वरून मी अगदी शांत असल्याचा भाव आणत होते, तरी आत मनात खूप भीती वाटत होती. माझे विमान सकाळी साडेनऊ वाजता लंडनहून सुटणार होतं. मला एअरपोर्टवर सोडायला माझा मुलगा आला होता, तो मला एअरपोर्टच्या बाहेर सोडून निघून गेला. आता पुढचा प्रवास मला एकटीला करायचा होता. मुलाला निरोप देताना डोळ्यांत आलेले पाणी पुसले आणि आता आपल्याला एकटीनेच प्रवास करायचा आहे, हे मनात नक्की केले. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...एअरपोर्टमध्ये प्रवेश केला. बोर्डिंग पास मशिनमधून पास घेऊन पुढे निघाले. एकच बॅग असल्यामुळे माझी बॅग मला माझ्याबरोबरच घ्यायची होती, त्यामुळे बाकीची काही प्रोसेस नसल्यामुळे मी लगेच पुढे जाऊ लागले. पुढे जाऊन बॅग चेकिंग मशिन होते. तेथे माझी बॅग मशिनमध्ये टाकल्यावर ती बाजूला करण्यात आली व ती उघडून दाखवा, असे मला सांगितले. बॅगेमध्ये मी म्युझिकल साबण आणले होते, ते मशिनमध्ये त्यांना दिसले, त्यांनी ते चेक करून मला जायला सांगितले. मी बॅग उघडून दाखवली खरी; पण बॅग भरताना मी इतकी चेपून भरली होती, की आता ती बंद व्हायला काही तयार नव्हती. खूप प्रयत्न केले; पण बॅग काही बंद होईना. तेवढ्यात एका ब्रिटिश माणसाला माझी दया आली आणि त्याने मागून येऊन मला विचारले, ‘‘Can I help you?’’ मी लगेच हो म्हटल्यावर त्याने माझी बॅग जोर लावून बंद करून दिली..आता पुढे जिथून माझे विमान सुटणार होते तेथे जाण्यासाठी आतल्या आत मेट्रो आहेत. त्या ट्रेनमधून पुढे जाऊन एकदाच विमान जिथून सुटणार होते तेथे पोहोचले. थोड्याच वेळात विमानात बसले, इराणचे युद्ध चालू असल्यामुळे विमानात जास्त पॅसेंजर नव्हते, तीन सीटवर मी एकटीच होते. थोड्या वेळाने बघितले, तर एकेक पॅसेंजर सीट रिकामी असल्यामुळे सीटवर आडवा झोपू लागला. मग काय मी पण ट्रेनमध्ये जसे बर्थवर आपण झोपतो तसे मस्त झोपून आले..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.पायलटने आपण भारताची बॉर्डर क्रॉस करून भारतात पोहोचलो असे सांगितल्यावर मन अगदी आनंदाने भरून आले. विमानतळावर उतरल्यावर जास्त सामान नसल्यामुळे मी अगदी भराभर पावले टाकत एअरपोर्टच्या बाहेर आले आणि बाहेर येऊन नवरा घ्यायला आलेला आहे, हे बघून माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.