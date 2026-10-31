Tailbone Pain: खूप वेळ बसून उठताना माकड हाड ठणकतंय? दुखण्यापासून आराम मिळवण्यासाठी करा 'हे' ३ सोपे व्यायाम!

Tailbone Pain After Sitting: आधुनिक जीवनशैलीत सतत अनेक तास एकाच जागी बसून काम करण्याची सवय आणि वाढता दुचाकीचा प्रवास यामुळे पाठीच्या आणि कंबरेच्या समस्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः महिलांमध्ये पस्तिशीनंतर खूप वेळ बसून उठताना माकड हाड (Tailbone) भयंकर ठणकण्याचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो.दुचाकी चालवताना रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे पाठीच्या मणक्याला बसणारे धक्के, गरोदरपण आणि बाळंतपणाच्या काळात पाठीवर व कंबरेवर आलेला अतिरिक्त ताण ही या त्रासामागची मुख्य कारणे मानली जातात. या दुखण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढे जाऊन बसणे आणि उठणेही कठीण होऊन बसते. हा त्रास कमी करण्यासाठी आणि टेलबोनचा ताण मोकळा करण्यासाठी तज्ज्ञांनी काही सोपे घरगुती व्यायाम (Stretching Exercises) सुचवले आहेत..माकड हाडाचे दुखणे कमी करणारे ३ सोपे व्यायामपाय आणि मांडीचा ताण मोकळा करणारा व्यायाम (Glute Stretch)हा व्यायाम माकड हाडाच्या आजूबाजूच्या स्नायूंमधील ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरतो-पाठीवर सरळ झोपा. डावा पाय दुमडून त्याचा तळपाय उजव्या पायाच्या गुडघ्याच्या वर ठेवा. त्यानंतर उजवा पाय वर उचलून दोन्ही हातांनी उजव्या पायाची मांडी पकडा आणि स्वतःकडे ओढा.असे केल्याने डाव्या पायाच्या मांडीच्या आणि कंबरेच्या भागात चांगला ताण जाणवेल.ही स्थिती १० ते १५ सेकंद टिकवून ठेवा आणि नंतर रिलॅक्स व्हा. दोन्ही पायांनी एकापाठोपाठ ४ ते ५ वेळा हा व्यायाम करा..Spine Health: वयोमानानुसार मान-पाठदुखी छळतेय? ऑर्थोपेडिक सर्जनने सांगितल्या मणका मजबूत ठेवण्याच्या ६ सोप्या टिप्स!.बालासन (Child's Pose)योगासनांमधील बालासन हे पाठीचा मणका आणि टेलबोनचा ताण कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम मानले जाते-सर्वात आधी दोन्ही पाय गुडघ्यात दुमडून वज्रासनामध्ये बसा. त्यानंतर दोन्ही हात समोर जमिनीवर टेकवून पुढे सरकवा आणि कंबरेतून पुढे वाकत कपाळ जमिनीवर टेकवण्याचा प्रयत्न करा.यामुळे माकड हाडाच्या आणि पाठीच्या खालील भागात नैसर्गिक ताण निर्माण होऊन स्नायू रिलॅक्स होतात.ही स्थिती १० सेकंद टिकवून ठेवा. नियमित ३ ते ४ वेळा हे आसन रिपिट करा..टॉवेलच्या घडीचा व्यायाम (Towel Squeeze Stretch)कंबरेच्या खालच्या भागाला बळकट करण्यासाठी आणि दुखण्यावर आराम मिळवण्यासाठी हा व्यायाम सोपा आणि उपयुक्त आहे-पाठीवर सरळ झोपा आणि दोन्ही पाय गुडघ्यात वाकवून ठेवा. आता एका टॉवेलची जाडसर घडी करून ती दोन्ही गुडघ्यांच्या किंवा तळपायांच्या मध्ये पकडा आणि त्यावर हलका दाब द्या.यामुळे टेलबोनच्या परिसरातील स्नायूंना आधार मिळतो आणि रक्ताभिसरण सुधारते.ही स्थिती १० सेकंद टिकवून ठेवा आणि ३ ते ४ वेळा पुन्हा करा.महत्त्वाच्या टिप्सदीर्घकाळ बसून काम करणाऱ्या महिलांनी दर तासाला ५ मिनिटे उभे राहून थोडे चालावे. तसेच बसताना कडक पाठीच्या खुर्चीचा किंवा सॉफ्ट टेलबोन कुशनचा (Coccyx Cushion) वापर करावा, ज्यामुळे माकड हाडावर थेट दाब पडणार नाही..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.