प्रवासादरम्यान मळमळ, उलटीचा त्रास होतो? 'या' सहा गोष्टी सोबत ठेवा

सध्या सु्ट्ट्यांचा सीजन आहे. शनिवार, रविवार आणि त्यानंतर स्वतंत्र दिवस असे लागोपाठ सुट्ट्या आल्याने अनेकांनी सुट्ट्यांचा प्लॅन केलाय पण तुम्हाला माहित का अनेकांना प्रवास करताना त्रास होतो. प्रवासादरम्यान उलटी किंवा मळमळण्याचा त्रास अनेकांना होतो. अनेकजण या भीतीने प्रवास करणेही टाळतात. (take these things in journey to avoid Vomiting and Nausea )

आज आम्ही तुम्हाला काही उपाय सांगणार आहोत ज्यामुळे तुम्हाला होणारी मळमळ आणि उलटी थांबवता येईल.

१. प्रवासाला जाण्याच्या आधी वेलची टाकलेला चहा पिल्यास प्रवासात मळमळचा त्रास होत नाही. प्रवासादरम्यान वेलची चघळल्यास मळमळ होत नाही.

२. आल्याचे प्रवासात सेवन केल्यास मळमळीपासून आराम मिळतो.

३. तुम्ही प्रवासादरम्यान कुटलेली एक चिमूट लवंग साखरसोबत खाल्ली की मळमळीपासून आराम मिळतो.

४. लिंबू : प्रवासाला जाताना लिंबू सोबत घेऊन जा. जेव्हा मळमळ वाटेल तेव्हा लिंबाचा वास घ्या. त्यामुळे मळमळ थांबते

५. प्रवासादरम्यान मळमळ होत असेल तर जलजिराचे पानी प्या यामुळे उलटी होणार नाही.

६. मिरे : लिंबावर मिरे पावडर चाटल्यास उलटी होत नाही.

वरील सर्व गोष्टी प्रवासादरम्यान सोबत ठेवा. यामुळे तुमचा प्रवास उत्तम होणार आणि तुम्हाला मळमळ किंवा उलटीचा त्रास होणार नाही.