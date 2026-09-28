वयाच्या ५२ व्या वर्षीही थलपती विजय इतके फिट कसे? इडली अन् अंड्यांपासून मटण बिर्याणीपर्यंत; पाहा त्यांचा डाएट प्लॅन!

Thalapathy Vijay’s Daily Fitness Diet: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार आणि राजकीय नेते थलपती विजय (Thalapathy Vijay) हे त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनय आणि अद्भूत डान्स मूव्ह्ससोबतच त्यांच्या फिटनेससाठी ओळखले जातात. वयाची पन्नाशी ओलांडल्यानंतरही, म्हणजेच वयाच्या ५२ व्या वर्षीही ते प्रचंड फिट अन् तरुण दिसतात.अनेक चाहत्यांना प्रश्न पडतो की विजय इतके कडक डाएट फॉलो करतात का? पण, त्यांचे वैयक्तिक फिटनेस ट्रेनर नरेश कुमार (Naresh Kumar) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजय कोणतेही अत्यंत कडक (Restrictive) डाएट पाळत नाहीत. ते अत्यंत साधे, घरगुती आणि 'पोर्शन कंट्रोल' (Portion Control - मर्यादित प्रमाणात खाणे) या सूत्रावर आधारित अन्न घेतात..थलपती विजय यांचा दैनंदिन आहारट्रेनर यांच्या मते, विजय रोज सकाळी ५:३० ते ६:०० च्या दरम्यान उठतात. शूटिंग असो किंवा राजकीय दौरे, ते बाहेरचे किंवा जंक फूड खाणे पूर्णपणे टाळतात आणि स्वतःच्या घरातून आणलेले जेवणच सोबत ठेवतात.नाश्ता (Breakfast - सकाळी ९:०० वाजता)विजय यांच्या नाश्त्यामध्ये प्रामुख्याने २ इडली आणि अंडी (Eggs) यांचा समावेश असतो.'बिजिल' (Bigil) चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान त्यांच्या नाश्त्यामध्ये विशेष हिरव्या भाज्यांचाही समावेश करण्यात आला होता..Tukaram Mundhe: ५१व्या वर्षीही हेल्दी अन् फिट राहण्यासाठी तुकाराम मुंढे फॉलो करतात 'हे' तीन नियम.दुपारचे जेवण (Lunch - दुपारी १:०० वाजता)दुपारच्या जेवणात पूर्णपणे घरगुती अन्न असते.यामध्ये योग्य प्रमाणात भात, भाज्या, फळे आणि प्रोटिनसाठी मासे किंवा चिकनचा समावेश असतो.संध्याकाळचा स्नॅक्स (Snacks)जेवणाच्या दरम्यान भूक लागल्यास ते प्रक्रिया केलेले पदार्थ खाण्याऐवजी ताजी फळे, सॅलड किंवा ताज्या फळांचे ज्यूस पिणे पसंत करतात.रात्रीचे जेवण (Dinner - रात्री ७:०० ते ७:३० वाजता)विजय रात्रीचे जेवण अत्यंत हलके आणि लवकर घेतात.सहसा संध्याकाळी ७:३० च्या आत ते सूप (Soup) किंवा सॅलड (Salad) खाऊन रात्रीचे जेवण पूर्ण करतात..मटण बिर्याणी अन् साखराई पोंगलचे शौकीन!विजय शाकाहारी नाहीत; ते मांसाहार करतात परंतु त्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवतात. त्यांना 'मटण बिर्याणी' (Mutton Biryani) प्रचंड आवडते. चेन्नईतील पनायूर येथील त्यांच्या कार्यालयात जेव्हा 'विजय मक्कल इय्यकम' (VMI) च्या कार्यकर्त्यांच्या बैठका होतात, तेव्हा ते स्वतः कार्यकर्त्यांना मटण बिर्याणी वाढतात.याशिवाय, त्यांना दक्षिण भारतीय पारंपारिक गोड पदार्थ 'साखराई पोंगल' (Sakkarai Pongal) अतिशय आवडतो. त्यांच्या आई शोभा चंद्रशेखर यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे कि, जेव्हा जेव्हा विजय चेन्नईत शूटिंग करत असतात, तेव्हा त्या स्वतः घरी पोंगल बनवून सेटवर पाठवत असत..वर्कआउट अन् शारीरिक सक्रियता (Fitness Beyond Food)फक्त आहारावर नियंत्रण न ठेवता, विजय वर्कआउटबाबतही अत्यंत नियमित आहेत. व्यस्त वेळापत्रकातही ते शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहण्यासाठी-वॉक (Walking)वेट ट्रेनिंग (Weight Training)सायकलिंग (Cycling) आणि रनिंग (Running) यांसारखे व्यायाम करतात.थोडक्यात सांगायचे तर, आवडीचे सर्व पदार्थ खाणे पण ते अत्यंत कमी अन् मर्यादित प्रमाणात (Moderation) खाणे आणि नियमित व्यायाम करणे हेच थलपती विजय यांच्या ५२ व्या वर्षीही तरुण दिसण्याचे खरे रहस्य आहे!.Parenting Style: नॉर्वे-स्वीडनमध्ये मुलांना एकटं का सोडलं जातं? जाणून घ्या स्कैंडिनेवियन देशांमधील पेरेंटिंगचे '७' अनोखे नियम!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.