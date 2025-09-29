Fashion Show : 'UPITS 2025 फॅशन शोम'ध्ये खादीचा जलवा: ‘परंपरे’पासून ‘ट्रेंड’पर्यंतचा भारताचा प्रेरणादायी प्रवास

उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार शो (UPITS 2025) मध्ये यावर्षी खादीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. खादी हे केवळ भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक नसून, आता ती जागतिक फॅशन जगतात एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास येत आहे, हे या शोमधून स्पष्ट झाले..स्वदेशीपासून जागतिक ट्रेंडपर्यंतचा प्रवासया शानदार फॅशन शोमध्ये मॉडेल्सनी (Models) खादीचे असे कपडे सादर केले, ज्यात पारंपरिक कलाकुसर आणि आधुनिक डिझाईनचा सुंदर मिलाफ होता. खादी आता केवळ 'परंपरा' राहिली नसून, ती एक 'ट्रेंड' बनली आहे आणि जागतिक फॅशनचा भाग झाली आहे, असा स्पष्ट संदेश या शोने दिला..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकांना नेहमी स्वदेशी वस्तूंचा स्वीकार करण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'स्थानिकासाठी आवाज' (Vocal for Local) या दृष्टिकोनाखाली, उत्तर प्रदेशने खादी आणि हातमागाला नवी ओळख दिली आहे. खादी केवळ कपड्यांपुरती मर्यादित न राहता, ती आता आत्मनिर्भरता आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा आधारस्तंभ म्हणून उभी राहिली आहे..कलाकार आणि विणकरांना बळ'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) आणि 'विश्वकर्मा श्रमिक सन्मान' यांसारख्या योजनांमुळे हजारो कारागीर आणि विणकर सशक्त झाले आहेत. राज्य सरकार खादीला स्थानिक ते जागतिक स्तरावर एक ब्रँड बनवण्याचे आणि उत्तर प्रदेशला 'हातमाग केंद्रा' (Handloom Hub) म्हणून स्थापित करण्याचे ध्येय ठेवत आहे..शाश्वत (Sustainable) फॅशनबद्दल जागरूकता वाढत असल्यामुळे, तरुणांमध्ये खादीचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे खादीला 'भविष्यातील कापड' (Fabric of the Future) म्हणून मान्यता मिळत आहे..UPITS २०२५ मधील या सादरीकरणाने हे स्पष्ट केले की, उत्तर प्रदेश केवळ आपली परंपरा जपूनच नाही, तर तिला जागतिक स्तरावरही पोहोचवत आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी या वेळी सांगितले की, खादीला आत्मनिर्भरता, कला आणि शाश्वत विकासाचे प्रतीक म्हणून जगासमोर मांडण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. स्थानिक कलाकुसर जागतिक स्तरावर एक मजबूत ओळख निर्माण करू शकते, हे यातून सिद्ध झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.