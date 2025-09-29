लाइफस्टाइल

Fashion Show : 'UPITS 2025 फॅशन शोम'ध्ये खादीचा जलवा: ‘परंपरे’पासून ‘ट्रेंड’पर्यंतचा भारताचा प्रेरणादायी प्रवास

उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार शो (UPITS 2025) मध्ये यावर्षी खादीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
UPITS Fashion Show

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार शो (UPITS 2025) मध्ये यावर्षी खादीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. खादी हे केवळ भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक नसून, आता ती जागतिक फॅशन जगतात एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास येत आहे, हे या शोमधून स्पष्ट झाले.

