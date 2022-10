Sex Life: तुमच्या दररोजच्या 'या' चुकीच्या सवयी तुमची सेक्स लाईफ बोरींग करताहेत का?

कोणत्याही नात्यात प्रेम, विश्वासासोबतच हेल्दी सेक्स असणे ही गरजेचे आहे. सेक्समुळे नाते मजबूत होते. मात्र अनेकांना सेक्स लाईफमध्ये समस्यांचा सामना करावा लागतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का यामागे आपल्या दररोजच्या सवयी कारणीभूत असतात. हो, हे खरंय. त्या सवयी कोणत्या? याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. (these bad habits of your daily life can make boring your sex life read story)

हेही वाचा: Sex Life: तुम्हालाही Sex Addiction आहे का? कसं ओळखाल? 'ही' आहेत लक्षणे

चुकीच्या गोष्टी खाणे - जर तुम्हाला जंक फूड्स खुप आवडत असेल तर याचा अर्थ तुमच्या शरीरात कार्ब्स, सैचुरेटेड आणि ट्रांस फॅट जास्त प्रमाणात असतात. तुमचा ब्लड फ्लो खुप स्लो होतो ज्यामुळे इंटिमेसीदरम्यान याचा परिणाम दिसून येतो. यापेक्षा तुम्ही फ्रूट्स, भाज्या आणि प्रोटीनयुक्त पदार्थांचे सेवन केले की तुम्हाला एनर्जी मिळणार.

मीठाचे प्रमाण अधिक असणे - दररोजच्या जेवणात मीठाचे प्रमाण अधिक असेल तर तुमचं ब्लड प्रेशर वाढू शकते. वाढलेलं ब्लड प्रेशर लैंगिक क्षमता कमी करतात. खुप साऱ्या प्रिपेड फूड्समध्येही सोडियमची मात्रा अधिक असते. त्यामुळेही लैंगिक क्षमता कमी होते.

हेही वाचा: Sex Chat: चावट गप्पांमधल्या या इमोजीचा अर्थ माहितीये ?

नेहमी चिंतेत असणे- जर तुम्ही खुप काळापासून एखाद्या समस्येला घेऊन चिंतेत असाल तर याचा परिणाम नकळत तुमच्या आरोग्यावर होतो. इंटीमेट होण्याची इच्छापण कमी होते. जर तुम्ही सेक्स लाइफला उत्तम बनविण्याची इच्छा ठेवता तर स्ट्रेसपासून दूर रहा. चिंतेतून बाहेर पडा.

एकमेकांशी मोकळेपणाने न बोलणे - जर तुम्हाला सेक्स लाईफसंबंधीत कोणतीही समस्या असेल तर तुम्ही पार्टनरशी याबाबत मोकळेपणाने बोलू शकता. जर तुमच्यात मोकळेपणाचा संवाद नसेल तर याचा वाईट परिणाम तुमच्या सेक्स लाईफवर पडणार.

वजन वाढणे - सेक्स लाइफ सुधारण्यासाठी आपल्याला आपले वजन कमी करावे लागणार. कारण वाढलेले वजन तुमच्या सेक्स लाईफवर चुकीचा परिणाम करू शकतात.